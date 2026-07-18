Testspiele live: BVB, Gladbach und Leverkusen spielen am Niederrhein

Borussia Mönchengladbach gastiert diesmal beim Wuppertaler SV. – Foto: Jens Terhardt

Wer sich am Samstag langweilt, ist selbst schuld, denn das Fußballprogramm enttäuscht am 18. Juli ganz sicher nicht. Die Bundesliga-Klubs Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen gastieren nämlich bei Niederrhein-Klubs.

Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV hat dieses Traumspiel schon vor Wochen angekündigt - und hofft natürlich auf eine tolle Kulisse im Stadion am Zoo. Neu-Coach Tim Schneider moderiert einen Umbruch in der Oberliga Niederrhein, und seine Mannschaft darf gegen Borussia Mönchengladbach direkt zeigen, was in ihr steckt.

Wer einen in die Historie werfen mag: Der WSV und Gladbach duellierten sich in den 60er- und 70er-Jahren häufig in der Bundesliga - mehr hier.

Baumberg freut sich auf Bayer 04 Leverkusen

Heute, 15:30 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 15:30 PUSH

Die Profis von Bayer 04 Leverkusen haben am Samstagabend eine kurze Anreise zum ersten Testspiel unter Neu-Coach Carles Martinez, denn in Monheim geht es gegen die Sportfreunde Baumberg. Dieses Highlight dient zur offiziellen Eröffnung des neuen SFB-Stadions, gleichzeitig ist es natürlich auch ein besonderer Test für den Dauerbrenner der Oberliga Niederrhein.

Bitter: Trainer Salah El Halimi verpasst das Spiel gegen die Werkself, weil er im Urlaub weilt.

RWO nun auch gegen den BVB

Der Regionalliga-Vizemeister Rot-Weiß Oberhausen hat in diesem Sommer ein tolles Vorbereitungsprogramm, denn schon vor zwei Wochen traf das Kleeblatt auf den VfL Bochum (2:3). Nun will RWO Borussia Dortmund ein Beinchen stellen und dem Gegner natürlich alles abverlangen. Vor fast genau drei Jahren duellierten sich die Ruhrgebiets-Vereine bis dato zum letzten Mal in einem Testspiel, der BVB siegte in der Nachspielzeit mit 3:2.

Es bleibt abzuwarten, ob RW Oberhausen den Samstag nutzt, um Torhüter Kevin Kratzsch zu verabschieden. Die Nummer eins steht vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga, wie ihr an dieser Stelle nachlesen könnt.

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