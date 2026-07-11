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Testspiele LIVE: 1860 in Deisenhofen - Haching trifft auf Schwaig
Am heutigen Samstag stehen zahlreiche Testspiele an! Illertissen ist zu Gast in Landsberg, später trifft der TSV 1860 München auf den FC Deisenhofen. Alle Testspiele der oberbayerischen Teams im Überblick.