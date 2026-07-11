 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Testspiele LIVE: 1860 in Deisenhofen - Haching trifft auf Schwaig

Alle Testspiele in Oberbayern

von Michel Guddat · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
1860 Tester heute in Deisenhofen.
1860 Tester heute in Deisenhofen.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 2
noch nicht zugeordnet
2. Liga (AUT)
Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord

Am heutigen Samstag stehen zahlreiche Testspiele an! Illertissen ist zu Gast in Landsberg, später trifft der TSV 1860 München auf den FC Deisenhofen. Alle Testspiele der oberbayerischen Teams im Überblick.

Heute, 11:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
3
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
1
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
2
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
VfL Kaufering
VfL KauferingKaufering
1
1
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
4
0
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
3
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
2
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
1
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
SV Saaldorf
SV Saaldorf SV Saaldorf
6
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried II
TSV Oberalting-Seefeld
TSV Oberalting-SeefeldOberalting
0
1
Abpfiff

Heute, 11:30 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
USK Anif/Österreich
USK Anif/ÖsterreichUSK Anif/Österreich
5
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Bruckmühl
SV BruckmühlSV Bruckmühl
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
UFC Stampfl-Bau Ostermiething
UFC Stampfl-Bau OstermiethingUFC Stampfl-Bau Ostermiething
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
FC Ergolding
FC ErgoldingErgolding
3
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Neufraunhofen
SV NeufraunhofenNeufraunhof.
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
SV Miesbach
SV MiesbachMiesbach
14:00

Heute, 14:30 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
0
2

Heute, 14:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
14:30

Heute, 15:00 Uhr
Austria Salzburg
Austria SalzburgA. Salzburg
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
3
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
SV Münsing Ammerland
SV Münsing AmmerlandSV Münsing
0
1

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
SG Tüßling - Teising
SG Tüßling - TeisingSG Tüßling T
0
1

Heute, 16:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt II
2
1

Heute, 16:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
16:00

Heute, 16:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
0
0

Heute, 16:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
16:00

Heute, 16:30 Uhr
FC Gerolsbach
FC GerolsbachGerolsbach
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
16:30

Heute, 17:00 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
17:00

Heute, 17:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
17:00

Heute, 17:30 Uhr
SV Nußdorf/Inn
SV Nußdorf/InnSV Nußdorf
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
17:30