Testspiele: Johannisthal fertigt Altglienicke II ab, 10 Tore beim SCC

In Kalenderwoche vier wird weiter fleißig getestet. Diese Partien finden bis einschließlich Donnerstag statt:

Mittwoch, 21. Januar

Lichtenrader BC 1925 – TSV Rudow Berlin | 1:3FSV Fortuna Pankow 46 – SV Buchholz | 5:3BSV GW Neukölln 1950 – FC Internationale Berlin | abgesagt

VSG Altglienicke - Tennis Borussia Berlin | 3:2

Tore: 1:0 Elidon Qenaj (18.), 1:1 Muhammad Sey (45.), 2:1 Elidon Qenaj (52.), 3:1 David Billand (54.), 3:2 Ebrima Jobe (62.)



FC Hertha 03 Zehlendorf – TuS Makkabi Berlin | 4:1

Berlin Türkspor - Viktoria Berlin | abgesagt

SV Empor Berlin – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf | 5:2



FSV Spandauer Kickers – Berliner AK | 1:6

Tore: 0:1 Abdulkadir Beyazit (26.), 0:2 Malik Mawd (30.), 0:3 Fodelcio Gomes Pereira (44.), 1:3 Vincent Kuckei (60.), 1:4 Furkan Yildirim (67.), 1:5 Leutrim Avdija (68.), 1:6 Andriy Prokazyuk (87.)

TSG Einheit Bernau – Weißenseer FC | 6:2

Tore: 0:1 Robert Adler (9.), 1:1 (28.), 2:1 Lucas Steinert (39.), 3:1 Paul Peschke (63.), 4:1 Frederick Fiebig (65.), 5:1 Magomed Gayrbekov (71.), 6:1 Florian Klose (79.), 6:2 (89.)

SC Staaken – Friedenauer TSC | 7:4

Tore: 0:1 Ihab Al-Khalaf (15.), 0:2 Ihab Al-Khalaf (26.), 1:2 Ferris Freiwald (28.), 2:2 Kevin Flemming (29.), 3:2 Benjamin Stein (34.), 3:3 Ihab Al-Khalaf (35.), 4:3 Kevin Flemming (49.), 4:4 Finley Fuchs (53.), 5:4 Efraim Koku Gakpeto (54.), 6:4 Ferris Freiwald (63.), 7:4 Benjamin Stein (70.)

SSC Südwest 1947 – FSV Hansa 07 | 4:3



Anadoluspor Berlin 1970 II – SV Tasmania Berlin II | 5:6



BFC Meteor 06 – Füchse Berlin | abgesagt

FV Wannsee – SC Siemensstadt | abgesagt

Donnerstag, 22. Januar

Blau Weiß 90 - BSV Dersim | abgesagt



Hertha BSC III – SC Minerva 1893 Berlin II | 3:1



Berliner SV 92 – SC Charlottenburg | 6:4

Tore: 1:0 Niklas Jost (11.), 1:1 Lasse Engelsing (12.), 1:2 Ben Lehmann (18.), 2:2 Tim Paschke (22.), 3:2 Arthur Stephan (41.), 4:2 Benjamin Schnack (45.), 4:3 Kingsley Chigozie Onyemaobi (65.), 5:3 Arthur Stephan (66.), 6:3 Lennard Schleifenbaum (74.), 6:4 Patrick Maykowski (81.)

Sportfreunde Johannisthal – VSG Altglienicke II | 7:1

Tore: 1:0 Lukas Ferl (10.), 1:1 Ibrahim Tareq Ibrahim El Taib (11.), 2:1 Lukas Olff (41.), 3:1 Lukas Ferl (54.), 4:1 Yoshua Lüdtke (72. Foulelfmeter), 5:1 Jonathan Behrend (76.), 6:1 Luca Sprechert (78.), 7:1 Tom Franke (80.)

SV Stern Britz 1889 – FC Liria 1985 Berlin | 2:4

Tore: 0:1 Mehrdad Hassanzadeh (12.), 0:2 Nicola Lorke (19. Eigentor), 1:2 (21.), 1:3 Mehrdad Hassanzadeh (31.), 2:3 Pascal Schreiber (54.), 2:4 (65.)

VfB Concordia Britz 1916 – TSV Mariendorf 1897 | 2:6

Tore: 0:1 Jannis Krieger (15.), 0:2 Yusuf Yorguner (21.), 0:3 Vincent Bühler (31.), 0:4 Yusuf Yorguner (37.), 0:5 Matebe Tewodros (46.), 0:6 Wesa Den Araujo Van-Dunem (47.), 1:6 Jerry Gase (55.), 2:6 Nawal Fofana (80.)

DJK Schwarz Weiß Neukölln – SV Lichtenberg 47 II | abgesagt



SFC Veritas 96 – SF Kladow

Anstoß: 19:30 Uhr



SFC Friedrichshain – SV Empor Berlin II | abgesagt



Wartenberger SV 1974 – TSV Lichtenberg II | abgesagt



FC Arminia Tegel – Wittenauer SC Concordia | abgebrochen



Wartenberger SV 1974 II – BW Friedrichshain II

Anstoß: 19:30 Uhr



VfB Fortuna Biesdorf – FV Preussen Eberswalde | 3:3

Tore: 1:0 Toni Kaftan (18.), 2:0 Ibrahim Haj Youssef (27.), 2:1 Maximilian Knorr (33.), 2:2 Patrice Donald Epale Otto (66.), 2:3 Nikos Wolf (68.), 3:3 Kambiz Walizada (90.)

SG Eichkamp-Rupenhorn - SF Kladow II | abgesagt

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

