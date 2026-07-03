 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

Testspiele in Württemberg: 1. FC Heidenheim mit Kantersieg

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Freitag, 3. Juli

Auswahl Ellwanger Fußballvereine – 1. FC Heidenheim 0:11
Zuschauer: 2000
Tore: 0:1 Marvin Pieringer (1.), 0:2 Adrian Beck (3.), 0:3 Budu Zivzivadze (17.), 0:4 Budu Zivzivadze (18.), 0:5 Adrian Beck (20.), 0:6 Adrian Beck (25.), 0:7 Marcel Costly (39.), 0:8 (61.), 0:9 (82.), 0:10 Mathias Honsak (88.), 0:11 Julian Niehues (89.)

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Testspiele am Samstag, 4. Juli

12.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - FC Union Heilbronn

13.00 Uhr - SpVgg Neckarelz - SGV Freiberg

14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - Young Boys Reutlingen

14.00 Uhr - SGV Freiberg - SG Sonnenhof Großaspach

14.00 Uhr - FK Pirmasens - FC Nöttingen

14.00 Uhr - SSV Ehingen-Süd - FV Ravensburg

14.15 Uhr - FC Memmingen - TSV Essingen

15.00 Uhr - 1. FC Eislingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

16.00 Uhr - TSV Weilheim/Teck - 1. Göppinger SV

16.00 Uhr - 1. FC Sonthofen - FV Rot-Weiß Weiler

16.00 Uhr - SCR Altach - 1. FC Heidenheim

17.00 Uhr - FC Memmingen II - Türkspor Neu-Ulm

17.00 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd - SV Fellbach

18.00 Uhr - FSV Hollenbach - SpVgg Ansbach

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Testspiele am Sonntag, 5. Juli

10.30 Uhr - TSV Hüttlingen - TSV Essingen

11.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - SSV Reutlingen II

11.00 Uhr - VfL Mainhardt - TSG Öhringen

11.30 Uhr - 1. FC Ersingen - 1. CfR Pforzheim

11.30 Uhr - FV Spfr Neuhausen - TSV Ehningen

12.30 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg

14.00 Uhr - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - TSG Balingen

15.00 Uhr - TSG 62/09 Weinheim - 1. CfR Pforzheim

16.00 Uhr - TSV Jahn Büsnau - Stuttgarter Kickers

16.00 Uhr - TSV Berg - SSV Ulm 1846 Fußball

16.30 Uhr - FC Teningen - FC Wolfenweiler-Schallstadt

17.30 Uhr - TSV Hessental - Sportfreunde Schwäbisch Hall

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