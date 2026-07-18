 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Testspiele in Rems/Murr/Hall: Zwei Mal 9:0, aber auch ein 4:4

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Benedikt Hofmann

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KL A4 Rems/Murr/Hall
BL Rems/Murr/Hall
KL A1 Rems/Murr/Hall
KL A2 Rems/Murr/Hall
KL A3 Rems/Murr/Hall

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

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Testspiele am Montag, 13. Juli

Es ist kein Spiel geplant.

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Testspiele am Dienstag, 14. Juli

TSG Backnang – TSV Weilimdorf 6:3
Schiedsrichter: Silas Buth - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Fabijan Domic (11. Handelfmeter), 2:0 Tim Pöhler (15.), 3:0 Cayan Demirköprü (19.), 4:0 Fabijan Domic (20.), 5:0 Fabijan Domic (29. Foulelfmeter), 6:0 Max Stumm (37.), 6:1 Riccardo Scarcelli (40.), 6:2 Quazim Tolaj (90.), 6:3 Terry Offei (90.+2)

SV Fellbach – SV Böblingen 3:0
Tore: 1:0 (16.), 2:0 (88.), 3:0 (90.+2)

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Testspiele am Mittwoch, 15. Juli

SC Steinbach-Comburg – TSV Crailsheim 0:5

TSV Schornbach – FC Spraitbach 2:3
Tore: 0:1 Bugra-Yakup Kaya (26.), 1:2 Robin Arnet (56.), 2:3 Alexander Bechthold (73.)

Sportfreunde Schwäbisch Hall – Sport-Union Neckarsulm 6:2

Sportfreunde Lorch – TSV Gaildorf 3:2
Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Umut Demir (36.), 1:1 Steffen Kreeb (56.), 2:1 Stefan Weida (78.), 3:1 Steffen Kreeb (84.), 3:2 Viktor Solodkyi (88.)

SK Fichtenberg – SGM Hohenstadt/Untergröningen 3:4
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Armin Hurem (31.), 0:2 Armin Hurem (43.), 1:2 Luis Weinberger (59.), 2:2 Thilo Fritz (66.), 3:2 Thilo Fritz (69.), 3:3 Fabian Berroth (72.), 3:4 Jannik Bürgel (75.)

SV Sillenbuch – FC Kosova Kernen 9:2

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Testspiele am Donnerstag, 16. Juli

TSV Blaufelden – SC Amrichshausen 0:2

FSV Waiblingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen Abbr.
Tore: 1:0 Fabian Kolb (3.), 1:1 Fabio Carneiro de Carvalho (8.)

SG Schorndorf II – TSV Rudersberg 1:8

TV Oeffingen – TSV Schmiden 0:1

SG Schorndorf – SSV Steinach-Reichenbach 8:1
Tore: 1:0 Nico Klasik (20.), 2:0 Shkodran Selimaj (22.), 2:1 Simon Heinrich (34.), 3:1 Nico Klasik (36.), 4:1 Leonardo Tosto (41.), 5:1 Maximilian Raschke (43. Eigentor), 6:1 Niklas Rössler (45.), 7:1 Anas Hammouda (48.), 8:1 Anas Hammouda (52.)

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Testspiele am Freitag, 17. Juli

SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – FC Weisingen 3:3
Zuschauer: 30

TSV Nellmersbach – 1. FC Hohenacker 4:0

VfL Mainhardt – SC Steinbach-Comburg 4:1
Tore: 1:0 Lukas Schanzenbach (15.), 2:0 David Schwarz (29.), 2:1 Jakob Raith (52.), 3:1 David Schwarz (67.), 4:1 Taner Useinov (78.)

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Testspiele am Samstag, 18. Juli

TSV Hessental – TSV Kupferzell 0:3
Tore: 0:1 Luca Haaf (4.), 0:2 Moritz Jakesch (8.), 0:3 Lars Retzbach (34.)

Sportfreunde Dorfmerkingen – TSV Crailsheim 3:0
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Steffen Kienle (42.), 2:0 Baris Acikgöz (63. Foulelfmeter), 3:0 Baris Acikgöz (64.)

FV Illertissen II – SG Sonnenhof Großaspach 1:2
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tino Singer (14.), 1:1 (43.), 1:2 (51.)

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSG Backnang 1:2
Schiedsrichter: Steve Henriß
Tore: 0:1 Charalambos Parharidis (25.), 0:2 Fabijan Domic (50. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Scherer (84.)

SG Sindringen/Ernsbach – SSV Schwäbisch Hall 2:3

TSG 1899 Hoffenheim II – SG Sonnenhof Großaspach 0:2
Schiedsrichter: Dominik Wegert (Tauberbischofsheim)
Tore: 0:1 Marlon Faß (10.), 0:2 Lukas Stoppel (35.)

FV Spfr Neuhausen – FSV Waiblingen 0:3

Sportfreunde DJK Bühlerzell – SSV Gaisbach 1:4
Schiedsrichter: Danny Rödel (Michelfeld)

TB Beinstein – SV Allmersbach 0:8

TSV Schornbach – NK Croatia Bietigheim 4:0
Tore: 1:0 Nick Albeck (15. Foulelfmeter), 2:0 Moritz Schilling (35.), 3:0 Nick Albeck (50.), 4:0 Matthis Holzwarth (75.)

SC Urbach – SV Unterweissach II 2:1
Tore: 2:1 Nikolai Schlosser (80.)

TSV Unterdeufstetten – FC Ellwangen abg.

TSV Unterdeufstetten – FC Ellwangen II 9:0
Schiedsrichter: Julian Gössl

SG Ottendorf/Eutendorf – SC Fornsbach 1:2
Tore: 1:1 , 0:1 Frank Altvater, 1:2 Alexander Collin

SGM Tiefenbach/Goldbach – TSV Neuenstein 0:7
Tore: 0:1 Finn Breuninger (23.), 0:2 Lorenz Kühner (38.), 0:3 Jannis Klenk (54.), 0:4 (57.), 0:5 Jean-Luca Petraschka (79.), 0:6 Pierre Sahin (85.), 0:7 Pierre Sahin (89.)

SGM Hohenstadt/Untergröningen – TSV Gaildorf II 2:1
Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Aytac Uysal (20. Foulelfmeter), 1:1 Dorian Grau (23.), 2:1 Armin Hurem (75.)

SSV Schwäbisch Hall II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:1
Schiedsrichter: Domenic Mayer
Tore: 0:1 Ilyas El Farissi (29.)

FC Oberrot – TSV Sulzdorf 0:2

SpVgg Satteldorf II – SpVgg Gammesfeld 4:0
Tore: 1:0 Nils Hörle (40.), 2:0 Daniel Friedrich (48.), 3:0 (52.), 4:0 Chris Belesnai (53.)

SV Tüngental – VfR Heilbronn 0:9

SV Jagstzell – SGM Kreßberg 0:4
Schiedsrichter: Rebecca Fritz

SV Brettheim – TSV Gerabronn 4:4
Tore: 1:0 Lars Dambach (4.), 1:1 Lucas Schmidt (22.), 1:2 Cris Dumalski (36.), 2:2 Janne Kuch (52.), 3:2 Lars Dambach (58.), 3:3 Cris Dumalski (62. Foulelfmeter), 4:3 Levi Rohn (72.), 4:4 Cris Dumalski (83.)

SV Kaisersbach – TV Herlikofen 4:1
Schiedsrichter: Yusuf Ramazan Celiktürk
Tore: 0:1 Yeison Erhard (11.)

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – Aramäer Heilbronn 0:4

TSV Nellmersbach II – SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend abg.

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Testspiele am Sonntag, 19. Juli

11:00 Uhr: SV Kaisersbach II – VfR Birkmannsweiler II
11:00 Uhr: Sportfreunde Lorch – SV Plüderhausen
11:00 Uhr: Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II – SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II
11:00 Uhr: SV Germania Bietigheim – TSV Schmiden
12:00 Uhr: SG VfR Murrh. / SC Fornsbach / Kirchenkirn. – TSG Öhringen
12:00 Uhr: FV Sulzbach/Murr II – SVG Kirchberg II
12:30 Uhr: TSV Lichtenwald – 1. FC Hohenacker II
12:45 Uhr: SSV Steinach-Reichenbach II – Sportfreunde Lorch II
12:45 Uhr: SC Korb II – SV Grün-Weiss Sommerrain
13:00 Uhr: VfL Mainhardt – SC Michelbach/Wald
13:30 Uhr: FSV Waiblingen II – SV Fellbach II
13:30 Uhr: TSV Althütte – TSV Strümpfelbach
14:00 Uhr: SF Höfen-Baach – SV Hertmannsweiler
14:00 Uhr: VfR Altenmünster – FC Ellwangen
14:00 Uhr: TV Oeffingen II – FC Reka Stuttgart
14:00 Uhr: FV Sulzbach/Murr – SVG Kirchberg
14:00 Uhr: TSV Bad Boll – SV Fellbach
14:00 Uhr: SSV Aalen – TSV Gaildorf
14:00 Uhr: TSV Lippoldsweiler – SG Oppenweiler-Strümpfelbach III
15:00 Uhr: VfL Winterbach – FC Kosova Kernen
15:00 Uhr: SV Unterweissach – TSV Pfedelbach
15:00 Uhr: FC Matzenbach – DJK Schwabsberg-Buch
15:00 Uhr: TSV Rudersberg – VfR Birkmannsweiler
15:00 Uhr: VfR Murrhardt – SC Bühlertann
15:00 Uhr: TSV Nellmersbach – TV Oeffingen
15:00 Uhr: SV Remshalden II – TSV RSK Esslingen II
15:00 Uhr: Spvgg Unterrot – TSC Murrhardt
15:00 Uhr: SV Fellbach – SG Schorndorf
16:00 Uhr: TSV Bad Boll – SG Schorndorf
17:00 Uhr: TSV Unterdeufstetten – TV Rot am See
17:30 Uhr: 1. FC Stern Mögglingen – SK Fichtenberg

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