Testspiele in Rems/Murr/Hall: Verbandsligst und Oberligist gewinnen

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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Es ist kein Spiel geplant.
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19:00 Uhr: SC Steinbach-Comburg – TSV Crailsheim
19:15 Uhr: TSV Schornbach – FC Spraitbach
19:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall – Sport-Union Neckarsulm
19:30 Uhr: Sportfreunde Lorch – TSV Gaildorf
19:30 Uhr: SK Fichtenberg – SG Hohenstadt / Untergrönin.
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19:30 Uhr: FSV Waiblingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen
19:30 Uhr: TSV Rudersberg – SV Fellbach
20:00 Uhr: SG Schorndorf – SSV Steinach-Reichenbach
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19:00 Uhr: SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – FC Weisingen
19:00 Uhr: TSV Nellmersbach – 1. FC Hohenacker
19:30 Uhr: VfL Mainhardt – SC Steinbach-Comburg
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11:00 Uhr: SV Kaisersbach II – VfR Birkmannsweiler II
11:00 Uhr: Sportfreunde Lorch – SV Plüderhausen
11:00 Uhr: Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II – SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II
11:00 Uhr: SV Germania Bietigheim – TSV Schmiden
12:00 Uhr: SG VfR Murrh. / SC Fornsbach / Kirchenkirn. – TSG Öhringen
12:00 Uhr: FV Sulzbach/Murr II – SVG Kirchberg II
12:30 Uhr: TSV Lichtenwald – 1. FC Hohenacker II
12:45 Uhr: SSV Steinach-Reichenbach II – Sportfreunde Lorch II
12:45 Uhr: SC Korb II – SV Grün-Weiss Sommerrain
13:00 Uhr: VfL Mainhardt – SC Michelbach/Wald
13:30 Uhr: FSV Waiblingen II – SV Fellbach II
13:30 Uhr: TSV Althütte – TSV Strümpfelbach
14:00 Uhr: SF Höfen-Baach – SV Hertmannsweiler
14:00 Uhr: VfR Altenmünster – FC Ellwangen
14:00 Uhr: TV Oeffingen II – FC Reka Stuttgart
14:00 Uhr: FV Sulzbach/Murr – SVG Kirchberg
14:00 Uhr: TSV Bad Boll – SV Fellbach
14:00 Uhr: SSV Aalen – TSV Gaildorf
14:00 Uhr: TSV Lippoldsweiler – SG Oppenweiler-Strümpfelbach III
15:00 Uhr: VfL Winterbach – FC Kosova Kernen
15:00 Uhr: SV Unterweissach – TSV Pfedelbach
15:00 Uhr: FC Matzenbach – DJK Schwabsberg-Buch
15:00 Uhr: TSV Rudersberg – VfR Birkmannsweiler
15:00 Uhr: VfR Murrhardt – SC Bühlertann
15:00 Uhr: TSV Nellmersbach – TV Oeffingen
15:00 Uhr: SV Remshalden II – TSV RSK Esslingen II
15:00 Uhr: Spvgg Unterrot – TSC Murrhardt
15:00 Uhr: SV Fellbach – SG Schorndorf
16:00 Uhr: TSV Bad Boll – SG Schorndorf
17:00 Uhr: TSV Unterdeufstetten – TV Rot am See
17:30 Uhr: 1. FC Stern Mögglingen – SK Fichtenberg
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