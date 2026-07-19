 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Testspiele in Rems/Murr/Hall: Teams in Torlaune - 10:1 und 10:0

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 20:29 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Körner

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KL A4 Rems/Murr/Hall
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 1
BL Rems/Murr/Hall

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

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Testspiele am Montag, 13. Juli

Es ist kein Spiel geplant.

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Testspiele am Dienstag, 14. Juli

TSG Backnang – TSV Weilimdorf 6:3
Schiedsrichter: Silas Buth - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Fabijan Domic (11. Handelfmeter), 2:0 Tim Pöhler (15.), 3:0 Cayan Demirköprü (19.), 4:0 Fabijan Domic (20.), 5:0 Fabijan Domic (29. Foulelfmeter), 6:0 Max Stumm (37.), 6:1 Riccardo Scarcelli (40.), 6:2 Quazim Tolaj (90.), 6:3 Terry Offei (90.+2)

SV Fellbach – SV Böblingen 3:0
Tore: 1:0 (16.), 2:0 (88.), 3:0 (90.+2)

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Testspiele am Mittwoch, 15. Juli

SC Steinbach-Comburg – TSV Crailsheim 0:5

TSV Schornbach – FC Spraitbach 2:3
Tore: 0:1 Bugra-Yakup Kaya (26.), 1:2 Robin Arnet (56.), 2:3 Alexander Bechthold (73.)

Sportfreunde Schwäbisch Hall – Sport-Union Neckarsulm 6:2

Sportfreunde Lorch – TSV Gaildorf 3:2
Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Umut Demir (36.), 1:1 Steffen Kreeb (56.), 2:1 Stefan Weida (78.), 3:1 Steffen Kreeb (84.), 3:2 Viktor Solodkyi (88.)

SK Fichtenberg – SGM Hohenstadt/Untergröningen 3:4
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Armin Hurem (31.), 0:2 Armin Hurem (43.), 1:2 Luis Weinberger (59.), 2:2 Thilo Fritz (66.), 3:2 Thilo Fritz (69.), 3:3 Fabian Berroth (72.), 3:4 Jannik Bürgel (75.)

SV Sillenbuch – FC Kosova Kernen 9:2

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Testspiele am Donnerstag, 16. Juli

TSV Blaufelden – SC Amrichshausen 0:2

FSV Waiblingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen Abbr.
Tore: 1:0 Fabian Kolb (3.), 1:1 Fabio Carneiro de Carvalho (8.)

SG Schorndorf II – TSV Rudersberg 1:8

TV Oeffingen – TSV Schmiden 0:1

SG Schorndorf – SSV Steinach-Reichenbach 8:1
Tore: 1:0 Nico Klasik (20.), 2:0 Shkodran Selimaj (22.), 2:1 Simon Heinrich (34.), 3:1 Nico Klasik (36.), 4:1 Leonardo Tosto (41.), 5:1 Maximilian Raschke (43. Eigentor), 6:1 Niklas Rössler (45.), 7:1 Anas Hammouda (48.), 8:1 Anas Hammouda (52.)

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Testspiele am Freitag, 17. Juli

SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – FC Weisingen 3:3
Zuschauer: 30

TSV Nellmersbach – 1. FC Hohenacker 4:0

VfL Mainhardt – SC Steinbach-Comburg 4:1
Tore: 1:0 Lukas Schanzenbach (15.), 2:0 David Schwarz (29.), 2:1 Jakob Raith (52.), 3:1 David Schwarz (67.), 4:1 Taner Useinov (78.)

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Testspiele am Samstag, 18. Juli

TSV Hessental – TSV Kupferzell 0:3
Tore: 0:1 Luca Haaf (4.), 0:2 Moritz Jakesch (8.), 0:3 Lars Retzbach (34.)

Sportfreunde Dorfmerkingen – TSV Crailsheim 3:0
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Steffen Kienle (42.), 2:0 Baris Acikgöz (63. Foulelfmeter), 3:0 Baris Acikgöz (64.)

FV Illertissen II – SG Sonnenhof Großaspach 1:2
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tino Singer (14.), 1:1 (43.), 1:2 (51.)

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSG Backnang 1:2
Schiedsrichter: Steve Henriß
Tore: 0:1 Charalambos Parharidis (25.), 0:2 Fabijan Domic (50. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Scherer (84.)

SG Sindringen/Ernsbach – SSV Schwäbisch Hall 2:3

TSG 1899 Hoffenheim II – SG Sonnenhof Großaspach 0:2
Schiedsrichter: Dominik Wegert (Tauberbischofsheim)
Tore: 0:1 Marlon Faß (10.), 0:2 Lukas Stoppel (35.)

FV Spfr Neuhausen – FSV Waiblingen 0:3

Sportfreunde DJK Bühlerzell – SSV Gaisbach 1:4
Schiedsrichter: Danny Rödel (Michelfeld)

TB Beinstein – SV Allmersbach 0:8

TSV Schornbach – NK Croatia Bietigheim 4:0
Tore: 1:0 Nick Albeck (15. Foulelfmeter), 2:0 Moritz Schilling (35.), 3:0 Nick Albeck (50.), 4:0 Matthis Holzwarth (75.)

SC Urbach – SV Unterweissach II 2:1
Tore: 2:1 Nikolai Schlosser (80.)

TSV Unterdeufstetten – FC Ellwangen abg.

TSV Unterdeufstetten – FC Ellwangen II 9:0
Schiedsrichter: Julian Gössl

SG Ottendorf/Eutendorf – SC Fornsbach 1:2
Tore: 1:1 , 0:1 Frank Altvater, 1:2 Alexander Collin

SGM Tiefenbach/Goldbach – TSV Neuenstein 0:7
Tore: 0:1 Finn Breuninger (23.), 0:2 Lorenz Kühner (38.), 0:3 Jannis Klenk (54.), 0:4 (57.), 0:5 Jean-Luca Petraschka (79.), 0:6 Pierre Sahin (85.), 0:7 Pierre Sahin (89.)

SGM Hohenstadt/Untergröningen – TSV Gaildorf II 2:1
Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Aytac Uysal (20. Foulelfmeter), 1:1 Dorian Grau (23.), 2:1 Armin Hurem (75.)

SSV Schwäbisch Hall II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:1
Schiedsrichter: Domenic Mayer
Tore: 0:1 Ilyas El Farissi (29.)

FC Oberrot – TSV Sulzdorf 0:2

SpVgg Satteldorf II – SpVgg Gammesfeld 4:0
Tore: 1:0 Nils Hörle (40.), 2:0 Daniel Friedrich (48.), 3:0 (52.), 4:0 Chris Belesnai (53.)

SV Tüngental – VfR Heilbronn 0:9

SV Jagstzell – SGM Kreßberg 0:4
Schiedsrichter: Rebecca Fritz

SV Brettheim – TSV Gerabronn 4:4
Tore: 1:0 Lars Dambach (4.), 1:1 Lucas Schmidt (22.), 1:2 Cris Dumalski (36.), 2:2 Janne Kuch (52.), 3:2 Lars Dambach (58.), 3:3 Cris Dumalski (62. Foulelfmeter), 4:3 Levi Rohn (72.), 4:4 Cris Dumalski (83.)

SV Kaisersbach – TV Herlikofen 4:1
Schiedsrichter: Yusuf Ramazan Celiktürk
Tore: 0:1 Yeison Erhard (11.)

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – Aramäer Heilbronn 0:4

TSV Nellmersbach II – SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend abg.

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Testspiele am Sonntag, 19. Juli

Sportfreunde Lorch – SV Plüderhausen 10:0
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Paul Waibel (1.), 2:0 Adrian Schwarz (18.), 3:0 Stefan Weida (26.), 4:0 Robin Bopp (44.), 5:0 Liam Eisele (48.), 6:0 Stefan Weida (53.), 7:0 Niklas Hinderer (71.), 8:0 Stefan Weida (77.), 9:0 Yannik Bopp (84. Foulelfmeter), 10:0 Adrian Schwarz (86.)

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II – SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II 3:3
Tore: 1:0 (10.), 2:0 Till Stäudle (13.), 2:1 Marcel Baker (45.+1), 2:2 Silas Klenk (49.), 3:2 (80.), 3:3 Marian Bühler (83.)

SV Steinbach II – SG Oppenweiler-Strümpfelbach II 2:9

TSV Schmiden – TV Zazenhausen 8:0

TSV Nördlingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall 4:1
Schiedsrichter: Efe Temizel

SV Kaisersbach II – VfR Birkmannsweiler II 1:2

SG Oppenweiler-Strümpfelbach – TB Beinstein 8:1

SG VfR Murrh. / SC Fornsbach / Kirchenkirn. – TSG Öhringen 1:3
Tore: 0:1 Eduard-Andrei Carabulea (47.), 0:2 Finn Hammer (53.), 0:3 Eduard-Andrei Carabulea (55.)

FV Sulzbach/Murr II – SVG Kirchberg II abg.

TSV Lichtenwald – 1. FC Hohenacker II 4:1
Tore: 1:0 Fatmir Sylaj (28.), 2:0 Fatmir Sylaj (38.), 3:0 Benjamin Roos (58. Foulelfmeter), 3:1 (59.), 4:1 Francesco Ciaramitaro (80.)

SC Korb II – SV Grün-Weiss Sommerrain 1:5

SSV Steinach-Reichenbach II – Sportfreunde Lorch II 3:6
Schiedsrichter: Andreas Fischer

TV89 Zuffenhausen II – TB Beinstein abg.

FC Welzheim – SGM Rosengarten 3:6
Tore: 0:1 Vincent Bilk (8.), 0:2 Tim Luca Laidig (11.), 1:2 (19.), 2:2 (23.), 2:3 Louis Schmiedt (48.), 3:3 (53.), 3:4 Lukas Storz (56.), 3:5 Vincent Bilk (58.), 3:6 Tim Luca Laidig (75.)

SV Germania Bietigheim – TSV Schmiden 4:3
Tore: 1:0 Edoardo Friscia (5.), 2:0 Edoardo Friscia (16.), 3:0 Giuliano Tripoli (58.), 3:1 (59.), 3:2 (63.), 4:2 Reza Hosseini (66.), 4:3 (70.)

FSV Waiblingen II – SV Fellbach II abg.

TSV Althütte – TSV Strümpfelbach 5:2

SV Allmersbach II – SV Hegnach 7:1

FV Sulzbach/Murr – SVG Kirchberg 5:6

SV Breuningsweiler – Spvgg Rommelshausen II 10:1

TSG Öhringen II – SGM Rosengarten II 1:1
Tore: 1:0 (49.), 1:1 Jens Otremba (56.)

VfR Altenmünster – FC Ellwangen 0:2
Schiedsrichter: Sascha Hofmann
Tore: 0:1 Yvan Funk (65.), 0:2 Yvan Funk (69.)

SF Höfen-Baach – SV Hertmannsweiler 1:3

TSV Lippoldsweiler – SG Oppenweiler-Strümpfelbach III 4:3
Tore: 0:1 Timo Babić (1.), 1:1 Robin Kuske (30.), 1:2 Servet Seker (53.), 1:3 Julian Krämer (59.), 2:3 Lucas Schlömer (71.), 3:3 Lucas Schlömer (80.), 3:4 Lucas Schlömer (83.)

TV Oeffingen II – FC Reka Stuttgart 4:4
Tore: 0:1 Amir Limani (5.), 1:1 Maximilian Roth (20.), 1:2 Maldin Ymeraj (35.), 1:3 Egzon Krajki (42.), 2:3 Linus Benz (44.), 3:3 Linus Benz (60.), 3:4 Al ashi Ayman (60.), 4:4 Konstantinos Tsigiris (70.)

SV Remshalden II – TSV RSK Esslingen II 2:2
Tore: 0:1 Maximilian Kos (6.), 0:2 Johannes Lipp (47.)

SV Gründelhardt-Oberspeltach – FC Phoenix 2002 Nagelsberg 0:1
Tor: 0:1 Andreas Virtaci (40.)

SC Steinbach-Comburg – TURA Untermünkheim 1:3
Tore: 0:1 Janik Koppenhöfer (22.), 0:2 Janik Pfeiffer (44.), 1:2 Benny Kiesel (78.), 1:3 Janik Pfeiffer (90.)

SSV Steinach-Reichenbach – ASV Aichwald 1:2

VfL Iggingen – SG Schorndorf II abg.

DJK Schwabsberg-Buch – FC Matzenbach 5:3
Schiedsrichter: Christian Borst
Tore: 0:1 (9.), 0:2 (15.), 1:2 Leon Fröhlich (20.), 2:2 Sven Frank (55.), 2:3 (56.), 3:3 Leon Fröhlich (60.), 4:3 Frederik Frank (81.), 5:3 Kaie Bolger (90.+3)

Spvgg Unterrot – TSC Murrhardt 4:1

TSV Nellmersbach – TV Oeffingen 3:3
Schiedsrichter: Nico John (Pforzheim)
Tore: 0:1 Brahim Santino Renz (42.), 0:2 Eridon Hashani (42.), 1:2 Janis Widmaier (55.), 1:3 Fabio Sipos (67.), 2:3 Nikita Siebert (68.), 3:3 Robin Binder (80.)

VfR Murrhardt – SC Bühlertann 2:2

TSV Rudersberg – VfR Birkmannsweiler 1:3
Tore: 0:1 Robert Keltsch (15.), 0:2 Meridon Samahodaj (21. Foulelfmeter), 0:3 Philipp Meyer (58.), 1:3 Fabian Keinath (74. Foulelfmeter)

SV Unterweissach – TSV Pfedelbach 4:3

VfL Winterbach – FC Kosova Kernen 3:3

SSV Aalen – TSV Gaildorf 2:5
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)

TSV Unterdeufstetten – TV Rot am See 2:5

1. FC Stern Mögglingen – SK Fichtenberg 8:0
Schiedsrichter: Timo Nowicki
Tore: 1:0 Ibrahim Cakmak (5.), 2:0 David Felske (30.), 3:0 Tim Wiedmann (33.), 4:0 Ibrahim Cakmak (35.), 5:0 Yannis Sauerteig (43. Eigentor), 6:0 Justin Fuchs (45.+1), 7:0 Tim Wiedmann (47.), 8:0 David Felske (68.)

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