Testspiele in Rems/Murr/Hall: Teams in Torlaune - 10:1 und 10:0

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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Es ist kein Spiel geplant.
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SC Steinbach-Comburg – TSV Crailsheim 0:5
TSV Schornbach – FC Spraitbach 2:3
Tore: 0:1 Bugra-Yakup Kaya (26.), 1:2 Robin Arnet (56.), 2:3 Alexander Bechthold (73.)
Sportfreunde Schwäbisch Hall – Sport-Union Neckarsulm 6:2
Sportfreunde Lorch – TSV Gaildorf 3:2
Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Umut Demir (36.), 1:1 Steffen Kreeb (56.), 2:1 Stefan Weida (78.), 3:1 Steffen Kreeb (84.), 3:2 Viktor Solodkyi (88.)
SK Fichtenberg – SGM Hohenstadt/Untergröningen 3:4
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Armin Hurem (31.), 0:2 Armin Hurem (43.), 1:2 Luis Weinberger (59.), 2:2 Thilo Fritz (66.), 3:2 Thilo Fritz (69.), 3:3 Fabian Berroth (72.), 3:4 Jannik Bürgel (75.)
SV Sillenbuch – FC Kosova Kernen 9:2
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TSV Blaufelden – SC Amrichshausen 0:2
FSV Waiblingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen Abbr.
Tore: 1:0 Fabian Kolb (3.), 1:1 Fabio Carneiro de Carvalho (8.)
SG Schorndorf II – TSV Rudersberg 1:8
TV Oeffingen – TSV Schmiden 0:1
SG Schorndorf – SSV Steinach-Reichenbach 8:1
Tore: 1:0 Nico Klasik (20.), 2:0 Shkodran Selimaj (22.), 2:1 Simon Heinrich (34.), 3:1 Nico Klasik (36.), 4:1 Leonardo Tosto (41.), 5:1 Maximilian Raschke (43. Eigentor), 6:1 Niklas Rössler (45.), 7:1 Anas Hammouda (48.), 8:1 Anas Hammouda (52.)
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SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – FC Weisingen 3:3
Zuschauer: 30
TSV Nellmersbach – 1. FC Hohenacker 4:0
VfL Mainhardt – SC Steinbach-Comburg 4:1
Tore: 1:0 Lukas Schanzenbach (15.), 2:0 David Schwarz (29.), 2:1 Jakob Raith (52.), 3:1 David Schwarz (67.), 4:1 Taner Useinov (78.)
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Sportfreunde Lorch – SV Plüderhausen 10:0
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Paul Waibel (1.), 2:0 Adrian Schwarz (18.), 3:0 Stefan Weida (26.), 4:0 Robin Bopp (44.), 5:0 Liam Eisele (48.), 6:0 Stefan Weida (53.), 7:0 Niklas Hinderer (71.), 8:0 Stefan Weida (77.), 9:0 Yannik Bopp (84. Foulelfmeter), 10:0 Adrian Schwarz (86.)
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II – SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II 3:3
Tore: 1:0 (10.), 2:0 Till Stäudle (13.), 2:1 Marcel Baker (45.+1), 2:2 Silas Klenk (49.), 3:2 (80.), 3:3 Marian Bühler (83.)
SV Steinbach II – SG Oppenweiler-Strümpfelbach II 2:9
TSV Schmiden – TV Zazenhausen 8:0
TSV Nördlingen – Sportfreunde Schwäbisch Hall 4:1
Schiedsrichter: Efe Temizel
SV Kaisersbach II – VfR Birkmannsweiler II 1:2
SG Oppenweiler-Strümpfelbach – TB Beinstein 8:1
SG VfR Murrh. / SC Fornsbach / Kirchenkirn. – TSG Öhringen 1:3
Tore: 0:1 Eduard-Andrei Carabulea (47.), 0:2 Finn Hammer (53.), 0:3 Eduard-Andrei Carabulea (55.)
FV Sulzbach/Murr II – SVG Kirchberg II abg.
TSV Lichtenwald – 1. FC Hohenacker II 4:1
Tore: 1:0 Fatmir Sylaj (28.), 2:0 Fatmir Sylaj (38.), 3:0 Benjamin Roos (58. Foulelfmeter), 3:1 (59.), 4:1 Francesco Ciaramitaro (80.)
SC Korb II – SV Grün-Weiss Sommerrain 1:5
SSV Steinach-Reichenbach II – Sportfreunde Lorch II 3:6
Schiedsrichter: Andreas Fischer
TV89 Zuffenhausen II – TB Beinstein abg.
FC Welzheim – SGM Rosengarten 3:6
Tore: 0:1 Vincent Bilk (8.), 0:2 Tim Luca Laidig (11.), 1:2 (19.), 2:2 (23.), 2:3 Louis Schmiedt (48.), 3:3 (53.), 3:4 Lukas Storz (56.), 3:5 Vincent Bilk (58.), 3:6 Tim Luca Laidig (75.)
SV Germania Bietigheim – TSV Schmiden 4:3
Tore: 1:0 Edoardo Friscia (5.), 2:0 Edoardo Friscia (16.), 3:0 Giuliano Tripoli (58.), 3:1 (59.), 3:2 (63.), 4:2 Reza Hosseini (66.), 4:3 (70.)
FSV Waiblingen II – SV Fellbach II abg.
TSV Althütte – TSV Strümpfelbach 5:2
SV Allmersbach II – SV Hegnach 7:1
FV Sulzbach/Murr – SVG Kirchberg 5:6
SV Breuningsweiler – Spvgg Rommelshausen II 10:1
TSG Öhringen II – SGM Rosengarten II 1:1
Tore: 1:0 (49.), 1:1 Jens Otremba (56.)
VfR Altenmünster – FC Ellwangen 0:2
Schiedsrichter: Sascha Hofmann
Tore: 0:1 Yvan Funk (65.), 0:2 Yvan Funk (69.)
SF Höfen-Baach – SV Hertmannsweiler 1:3
TSV Lippoldsweiler – SG Oppenweiler-Strümpfelbach III 4:3
Tore: 0:1 Timo Babić (1.), 1:1 Robin Kuske (30.), 1:2 Servet Seker (53.), 1:3 Julian Krämer (59.), 2:3 Lucas Schlömer (71.), 3:3 Lucas Schlömer (80.), 3:4 Lucas Schlömer (83.)
TV Oeffingen II – FC Reka Stuttgart 4:4
Tore: 0:1 Amir Limani (5.), 1:1 Maximilian Roth (20.), 1:2 Maldin Ymeraj (35.), 1:3 Egzon Krajki (42.), 2:3 Linus Benz (44.), 3:3 Linus Benz (60.), 3:4 Al ashi Ayman (60.), 4:4 Konstantinos Tsigiris (70.)
SV Remshalden II – TSV RSK Esslingen II 2:2
Tore: 0:1 Maximilian Kos (6.), 0:2 Johannes Lipp (47.)
SV Gründelhardt-Oberspeltach – FC Phoenix 2002 Nagelsberg 0:1
Tor: 0:1 Andreas Virtaci (40.)
SC Steinbach-Comburg – TURA Untermünkheim 1:3
Tore: 0:1 Janik Koppenhöfer (22.), 0:2 Janik Pfeiffer (44.), 1:2 Benny Kiesel (78.), 1:3 Janik Pfeiffer (90.)
SSV Steinach-Reichenbach – ASV Aichwald 1:2
VfL Iggingen – SG Schorndorf II abg.
DJK Schwabsberg-Buch – FC Matzenbach 5:3
Schiedsrichter: Christian Borst
Tore: 0:1 (9.), 0:2 (15.), 1:2 Leon Fröhlich (20.), 2:2 Sven Frank (55.), 2:3 (56.), 3:3 Leon Fröhlich (60.), 4:3 Frederik Frank (81.), 5:3 Kaie Bolger (90.+3)
Spvgg Unterrot – TSC Murrhardt 4:1
TSV Nellmersbach – TV Oeffingen 3:3
Schiedsrichter: Nico John (Pforzheim)
Tore: 0:1 Brahim Santino Renz (42.), 0:2 Eridon Hashani (42.), 1:2 Janis Widmaier (55.), 1:3 Fabio Sipos (67.), 2:3 Nikita Siebert (68.), 3:3 Robin Binder (80.)
VfR Murrhardt – SC Bühlertann 2:2
TSV Rudersberg – VfR Birkmannsweiler 1:3
Tore: 0:1 Robert Keltsch (15.), 0:2 Meridon Samahodaj (21. Foulelfmeter), 0:3 Philipp Meyer (58.), 1:3 Fabian Keinath (74. Foulelfmeter)
SV Unterweissach – TSV Pfedelbach 4:3
VfL Winterbach – FC Kosova Kernen 3:3
SSV Aalen – TSV Gaildorf 2:5
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
TSV Unterdeufstetten – TV Rot am See 2:5
1. FC Stern Mögglingen – SK Fichtenberg 8:0
Schiedsrichter: Timo Nowicki
Tore: 1:0 Ibrahim Cakmak (5.), 2:0 David Felske (30.), 3:0 Tim Wiedmann (33.), 4:0 Ibrahim Cakmak (35.), 5:0 Yannis Sauerteig (43. Eigentor), 6:0 Justin Fuchs (45.+1), 7:0 Tim Wiedmann (47.), 8:0 David Felske (68.)
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