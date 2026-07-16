Testspiele in Rems/Murr/Hall: Kreisligist gewinnt 8:1

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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Es ist kein Spiel geplant.
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SC Steinbach-Comburg – TSV Crailsheim 0:5
TSV Schornbach – FC Spraitbach 2:3
Tore: 0:1 Bugra-Yakup Kaya (26.), 1:2 Robin Arnet (56.), 2:3 Alexander Bechthold (73.)
Sportfreunde Schwäbisch Hall – Sport-Union Neckarsulm 6:2
Sportfreunde Lorch – TSV Gaildorf 3:2
Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Umut Demir (36.), 1:1 Steffen Kreeb (56.), 2:1 Stefan Weida (78.), 3:1 Steffen Kreeb (84.), 3:2 Viktor Solodkyi (88.)
SK Fichtenberg – SGM Hohenstadt/Untergröningen 3:4
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Armin Hurem (31.), 0:2 Armin Hurem (43.), 1:2 Luis Weinberger (59.), 2:2 Thilo Fritz (66.), 3:2 Thilo Fritz (69.), 3:3 Fabian Berroth (72.), 3:4 Jannik Bürgel (75.)
SV Sillenbuch – FC Kosova Kernen 9:2
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TSV Blaufelden – SC Amrichshausen 0:2
FSV Waiblingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen Abbr.
Tore: 1:0 Fabian Kolb (3.), 1:1 Fabio Carneiro de Carvalho (8.)
SG Schorndorf II – TSV Rudersberg 1:8
TV Oeffingen – TSV Schmiden 0:1
SG Schorndorf – SSV Steinach-Reichenbach 8:1
Tore: 1:0 Nico Klasik (20.), 2:0 Shkodran Selimaj (22.), 2:1 Simon Heinrich (34.), 3:1 Nico Klasik (36.), 4:1 Leonardo Tosto (41.), 5:1 Maximilian Raschke (43. Eigentor), 6:1 Niklas Rössler (45.), 7:1 Anas Hammouda (48.), 8:1 Anas Hammouda (52.)
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19:00 Uhr: SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – FC Weisingen
19:00 Uhr: TSV Nellmersbach – 1. FC Hohenacker
19:30 Uhr: VfL Mainhardt – SC Steinbach-Comburg
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11:00 Uhr: SV Kaisersbach II – VfR Birkmannsweiler II
11:00 Uhr: Sportfreunde Lorch – SV Plüderhausen
11:00 Uhr: Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II – SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II
11:00 Uhr: SV Germania Bietigheim – TSV Schmiden
12:00 Uhr: SG VfR Murrh. / SC Fornsbach / Kirchenkirn. – TSG Öhringen
12:00 Uhr: FV Sulzbach/Murr II – SVG Kirchberg II
12:30 Uhr: TSV Lichtenwald – 1. FC Hohenacker II
12:45 Uhr: SSV Steinach-Reichenbach II – Sportfreunde Lorch II
12:45 Uhr: SC Korb II – SV Grün-Weiss Sommerrain
13:00 Uhr: VfL Mainhardt – SC Michelbach/Wald
13:30 Uhr: FSV Waiblingen II – SV Fellbach II
13:30 Uhr: TSV Althütte – TSV Strümpfelbach
14:00 Uhr: SF Höfen-Baach – SV Hertmannsweiler
14:00 Uhr: VfR Altenmünster – FC Ellwangen
14:00 Uhr: TV Oeffingen II – FC Reka Stuttgart
14:00 Uhr: FV Sulzbach/Murr – SVG Kirchberg
14:00 Uhr: TSV Bad Boll – SV Fellbach
14:00 Uhr: SSV Aalen – TSV Gaildorf
14:00 Uhr: TSV Lippoldsweiler – SG Oppenweiler-Strümpfelbach III
15:00 Uhr: VfL Winterbach – FC Kosova Kernen
15:00 Uhr: SV Unterweissach – TSV Pfedelbach
15:00 Uhr: FC Matzenbach – DJK Schwabsberg-Buch
15:00 Uhr: TSV Rudersberg – VfR Birkmannsweiler
15:00 Uhr: VfR Murrhardt – SC Bühlertann
15:00 Uhr: TSV Nellmersbach – TV Oeffingen
15:00 Uhr: SV Remshalden II – TSV RSK Esslingen II
15:00 Uhr: Spvgg Unterrot – TSC Murrhardt
15:00 Uhr: SV Fellbach – SG Schorndorf
16:00 Uhr: TSV Bad Boll – SG Schorndorf
17:00 Uhr: TSV Unterdeufstetten – TV Rot am See
17:30 Uhr: 1. FC Stern Mögglingen – SK Fichtenberg
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