 2026-07-15T13:02:00.603Z

Allgemeines

Testspiele in Rems/Murr/Hall: Ein 9:2 und auch ein 6:2

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 22:34 Uhr · 0 Leser
– Foto: Joachim Koschler

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KL A4 Rems/Murr/Hall
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 1
BL Rems/Murr/Hall

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

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Testspiele am Montag, 13. Juli

Es ist kein Spiel geplant.

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Testspiele am Dienstag, 14. Juli

TSG Backnang – TSV Weilimdorf 6:3
Schiedsrichter: Silas Buth - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Fabijan Domic (11. Handelfmeter), 2:0 Tim Pöhler (15.), 3:0 Cayan Demirköprü (19.), 4:0 Fabijan Domic (20.), 5:0 Fabijan Domic (29. Foulelfmeter), 6:0 Max Stumm (37.), 6:1 Riccardo Scarcelli (40.), 6:2 Quazim Tolaj (90.), 6:3 Terry Offei (90.+2)

SV Fellbach – SV Böblingen 3:0
Tore: 1:0 (16.), 2:0 (88.), 3:0 (90.+2)

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Testspiele am Mittwoch, 15. Juli

SC Steinbach-Comburg – TSV Crailsheim 0:5

TSV Schornbach – FC Spraitbach 2:3
Tore: 0:1 Bugra-Yakup Kaya (26.), 1:2 Robin Arnet (56.), 2:3 Alexander Bechthold (73.)

Sportfreunde Schwäbisch Hall – Sport-Union Neckarsulm 6:2

Sportfreunde Lorch – TSV Gaildorf 3:2
Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Umut Demir (36.), 1:1 Steffen Kreeb (56.), 2:1 Stefan Weida (78.), 3:1 Steffen Kreeb (84.), 3:2 Viktor Solodkyi (88.)

SK Fichtenberg – SGM Hohenstadt/Untergröningen 3:4
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Armin Hurem (31.), 0:2 Armin Hurem (43.), 1:2 Luis Weinberger (59.), 2:2 Thilo Fritz (66.), 3:2 Thilo Fritz (69.), 3:3 Fabian Berroth (72.), 3:4 Jannik Bürgel (75.)

SV Sillenbuch – FC Kosova Kernen 9:2

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Testspiele am Donnerstag, 16. Juli

19:30 Uhr: FSV Waiblingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen
19:30 Uhr: TSV Rudersberg – SV Fellbach
20:00 Uhr: SG Schorndorf – SSV Steinach-Reichenbach

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Testspiele am Freitag, 17. Juli

19:00 Uhr: SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – FC Weisingen
19:00 Uhr: TSV Nellmersbach – 1. FC Hohenacker
19:30 Uhr: VfL Mainhardt – SC Steinbach-Comburg

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Testspiele am Samstag, 18. Juli

12:00 Uhr: FV Illertissen II – SG Sonnenhof Großaspach
13:00 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSG Backnang
13:00 Uhr: SG Sindringen/Ernsbach – SSV Schwäbisch Hall
14:00 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach – TSG 1899 Hoffenheim II
14:00 Uhr: FV Spfr Neuhausen – FSV Waiblingen
15:00 Uhr: TSV Schornbach – NK Croatia Bietigheim
15:00 Uhr: SC Urbach – SV Unterweissach II
16:00 Uhr: SGM Tiefenbach/Goldbach – TSV Neuenstein
16:00 Uhr: SG Hohenstadt / Untergrönin. – TSV Gaildorf II
16:00 Uhr: SG Ottendorf/Eutendorf – SC Fornsbach
16:30 Uhr: SSV Schwäbisch Hall II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
17:00 Uhr: FC Oberrot – TSV Sulzdorf
17:00 Uhr: SpVgg Satteldorf II – SpVgg Gammesfeld
17:00 Uhr: SV Tüngental – VfR Heilbronn
17:30 Uhr: SV Kaisersbach – TV Herlikofen
17:30 Uhr: Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – Aramäer Heilbronn
18:00 Uhr: FC Jat Fellbach – SV Sveti Sava Reutlingen
18:00 Uhr: TSV Nellmersbach II – SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend

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Testspiele am Sonntag, 19. Juli

11:00 Uhr: SV Kaisersbach II – VfR Birkmannsweiler II
11:00 Uhr: Sportfreunde Lorch – SV Plüderhausen
11:00 Uhr: Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II – SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II
11:00 Uhr: SV Germania Bietigheim – TSV Schmiden
12:00 Uhr: SG VfR Murrh. / SC Fornsbach / Kirchenkirn. – TSG Öhringen
12:00 Uhr: FV Sulzbach/Murr II – SVG Kirchberg II
12:30 Uhr: TSV Lichtenwald – 1. FC Hohenacker II
12:45 Uhr: SSV Steinach-Reichenbach II – Sportfreunde Lorch II
12:45 Uhr: SC Korb II – SV Grün-Weiss Sommerrain
13:00 Uhr: VfL Mainhardt – SC Michelbach/Wald
13:30 Uhr: FSV Waiblingen II – SV Fellbach II
13:30 Uhr: TSV Althütte – TSV Strümpfelbach
14:00 Uhr: SF Höfen-Baach – SV Hertmannsweiler
14:00 Uhr: VfR Altenmünster – FC Ellwangen
14:00 Uhr: TV Oeffingen II – FC Reka Stuttgart
14:00 Uhr: FV Sulzbach/Murr – SVG Kirchberg
14:00 Uhr: TSV Bad Boll – SV Fellbach
14:00 Uhr: SSV Aalen – TSV Gaildorf
14:00 Uhr: TSV Lippoldsweiler – SG Oppenweiler-Strümpfelbach III
15:00 Uhr: VfL Winterbach – FC Kosova Kernen
15:00 Uhr: SV Unterweissach – TSV Pfedelbach
15:00 Uhr: FC Matzenbach – DJK Schwabsberg-Buch
15:00 Uhr: TSV Rudersberg – VfR Birkmannsweiler
15:00 Uhr: VfR Murrhardt – SC Bühlertann
15:00 Uhr: TSV Nellmersbach – TV Oeffingen
15:00 Uhr: SV Remshalden II – TSV RSK Esslingen II
15:00 Uhr: Spvgg Unterrot – TSC Murrhardt
15:00 Uhr: SV Fellbach – SG Schorndorf
16:00 Uhr: TSV Bad Boll – SG Schorndorf
17:00 Uhr: TSV Unterdeufstetten – TV Rot am See
17:30 Uhr: 1. FC Stern Mögglingen – SK Fichtenberg

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