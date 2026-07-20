Testspiele in Rems/Murr/Hall: Alle Partien bis Sonntag

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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keine Spiele eingetragen
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18.30 Uhr - VfR Aalen - SG Sonnenhof Großaspach
19.00 Uhr - TSV Gaildorf - SG Bettringen
19.00 Uhr - TURA Untermünkheim - SG Sindringen/Ernsbach
19.30 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Türkspor Neckarsulm
19.30 Uhr - SV Fellbach - FC Esslingen
19.30 Uhr - SpVgg Gammesfeld - Sportfreunde DJK Bühlerzell
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19.00 Uhr - SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II - SV Frickenhofen
19.00 Uhr - SGM Rosengarten - TSV Pfedelbach
19.00 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Ilshofen
19.00 Uhr - 1. FC Hohenacker - TV Oeffingen
19.00 Uhr - TSV Michelfeld 1954 - TSV Crailsheim
19.00 Uhr - TSV Kupferzell - SC Steinbach-Comburg
19.00 Uhr - TSV Dünsbach - FC Langenburg
19.00 Uhr - SGM Jagstheim/Onolzheim - FC Billingsbach
19.00 Uhr - SG Schorndorf - TSG Backnang
19.15 Uhr - SSV Schwäbisch Hall II - SV Dimbach
Abgesagt - TSV Schornbach - TV Straßdorf
19.15 Uhr - TSV Schornbach - FC Welzheim
19.30 Uhr - SVG Kirchberg - GSV Erdmannhausen
19.30 Uhr - SV Wört - TSV Crailsheim II
19.30 Uhr - VfL Mainhardt - SSV Gaisbach
19.30 Uhr - VfL Obereisesheim - SG Sonnenhof Großaspach
19.30 Uhr - TSB Schwäbisch Gmünd - SK Fichtenberg
19.30 Uhr - SV Sillenbuch - FSV Waiblingen II
19.45 Uhr - SF Höfen-Baach - Großer Alexander Backnang
20.00 Uhr - SC Urbach - VfL Winterbach
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19.30 Uhr - SC Korb - TSV Waldhausen
19.30 Uhr - SC Urbach II - TSV Schornbach II
19.30 Uhr - SG Weinstadt - ASV Aichwald
19.30 Uhr - SV Unterweissach - VfR Murrhardt
20.00 Uhr - SV Allmersbach - VfR Birkmannsweiler
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19.00 Uhr - TSV Leutenbach - FC Kosova Kernen
19.00 Uhr - SC Wallerstein - SGM Kreßberg
19.00 Uhr - SV Tüngental - TSG Kirchberg/Jagst
19.30 Uhr - FC Matzenbach - TSV Ilshofen II
19.30 Uhr - SG Schorndorf II - TSV Großdeinbach
19.30 Uhr - FV Vorwärts Faurndau - TSV Nellmersbach
19.30 Uhr - SGM Mulfingen/Hollenbach - SpVgg Satteldorf II
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10.30 Uhr - SGM Tiefenbach/Goldbach - SpVgg Satteldorf II
11.00 Uhr - SC Fornsbach - VfR Murrhardt
11.00 Uhr - TSV Essingen - TSG Backnang
11.30 Uhr - TSV Ilshofen II - TSV Frommern
11.30 Uhr - SG Oppenweiler-Strümpfelbach - TSG Backnang
11.30 Uhr - TSV Denkendorf II - VfR Birkmannsweiler
12.00 Uhr - SC Urbach II - SVG Kirchberg II
12.30 Uhr - VfL Winterbach II - SG Untertürkheim II
12.30 Uhr - FSV Waiblingen II - Spvgg Rommelshausen
13.00 Uhr - FSV Weiler zum Stein - FC Kosova Kernen
13.00 Uhr - SGM Aspach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach III
13.00 Uhr - TSV Neuenstein - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang
13.00 Uhr - SG Ottendorf/Eutendorf - SV Spiegelberg
13.00 Uhr - TSV Lichtenwald - SG Weinstadt II
14.00 Uhr - FV Sulzbach/Murr - TSV Leutenbach
14.00 Uhr - SC Uhingen - 1. FC Hohenacker
14.00 Uhr - SV Hertmannsweiler - SV Steinbach
14.00 Uhr - TSV Mühlhausen/Stuttgart II - TSV Schwaikheim II
14.00 Uhr - Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II - SGM Hochberg/Hochdorf II
14.00 Uhr - SC Urbach - SVG Kirchberg
14.00 Uhr - TSV Waldhausen - TSV Schornbach
14.00 Uhr - Spvgg Kleinaspach/Allmersbach - SG Hochberg/Hochdorf
15.00 Uhr - SC Korb - SV Allmersbach II
15.00 Uhr - SGM Erbstetten/TSG Backnang II - ASV Aichwald
15.00 Uhr - SGM Alfdorf/Hintersteinenberg - TSV Nellmersbach II
15.00 Uhr - FC Spraitbach - SV Remshalden
15.00 Uhr - SV Kaisersbach II - SV Remshalden II
16.00 Uhr - SSV Aalen - SV Kaisersbach
16.00 Uhr - SpVgg Gammesfeld - SGM Rosengarten
17.00 Uhr - SF Großerlach - SV Steinbach II
17.00 Uhr - SSV Schwäbisch Hall II - TV Rot am See
18.00 Uhr - SGM Blaufelden - TSV Crailsheim
18.00 Uhr - SV Hegnach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach II
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