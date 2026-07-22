Testspiele in Rems/Murr/Hall: 9:0 und 1:6 - torreiche Partien

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
______________________________
Keine Spiele eingetragen
_____________________________
VfR Aalen – SG Sonnenhof Großaspach 2:2
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 0:1 Volkan Celiktas (4.), 1:1 Dean Melo (10.), 1:2 Lukas Stoppel (53.), 2:2 Michael Kleinschrodt (59. Foulelfmeter)
______________________________
SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II – SV Frickenhofen abg.
SGM Rosengarten – TSV Pfedelbach 0:4
Tore: 0:1 Sergen Link (1. Foulelfmeter), 0:2 Adrian Reck (11.), 0:3 Jonas Göhner (46.), 0:4 Sergen Link (64. Foulelfmeter)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSV Ilshofen 2:0
1. FC Hohenacker – TV Oeffingen 2:2
TSV Michelfeld 1954 – TSV Crailsheim 0:3
TSV Kupferzell – SC Steinbach-Comburg 5:4
TSV Dünsbach – FC Langenburg abg.
SGM Jagstheim/Onolzheim – FC Billingsbach 0:1
TSV Schnelldorf – SV Brettheim 4:2
Tore: 2:1 Jan Karmann (48.), 3:2 Lars Dambach (72.)
SG Schorndorf – TSG Backnang 0:1
Schiedsrichter: Georgios Arampatzis - Zuschauer: 120
Tor: 0:1 Tim Pöhler (35.)
SSV Schwäbisch Hall II – SV Dimbach 9:0
TSV Schornbach – TV Straßdorf abg.
TSV Schornbach – FC Welzheim 3:2
Tore: 1:0 Dennis Weingart (10.), 1:1 (30.), 2:1 Nick Albeck (55.), 3:1 Daniel Frey (60.), 3:2 (90.)
SV Fellbach – FC Esslingen 1:5
SVG Kirchberg – GSV Erdmannhausen abg.
SV Wört – TSV Crailsheim II 1:4
Tore: 0:1 Mex Veit (30.), 0:2 Yannick Leinmüller (41.), 0:3 Yannic Müller (56.), 0:4 Yannick Leinmüller (57.), 1:4 Yannik May (84.)
VfL Mainhardt – SSV Gaisbach 3:2
Zuschauer: 15
Tore: 1:0 Daniel Vogel (42.), 2:0 Lukas Schanzenbach (44.), 3:2 Maximilian Thalacker (90.)
VfL Obereisesheim – SG Sonnenhof Großaspach U19 1:6
TSB Schwäbisch Gmünd – SK Fichtenberg abg.
SV Sillenbuch – FSV Waiblingen II 2:2
SF Höfen-Baach – Großer Alexander Backnang 2:2
SC Urbach – VfL Winterbach 1:1
Tore: 0:1 Mirsad Tahiri (17.), 1:1 Niklas Sandholzer (54.)
Besondere Vorkommnisse: Leon Baumann (SC Urbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Patrick Schwarz (70.).
______________________________
19.30 Uhr - SC Korb - TSV Waldhausen
19.30 Uhr - SC Urbach II - TSV Schornbach II
19.30 Uhr - SG Weinstadt - ASV Aichwald
19.30 Uhr - SV Unterweissach - VfR Murrhardt
20.00 Uhr - SV Allmersbach - VfR Birkmannsweiler
______________________________
19.00 Uhr - TSV Leutenbach - FC Kosova Kernen
19.00 Uhr - SC Wallerstein - SGM Kreßberg
19.00 Uhr - SV Tüngental - TSG Kirchberg/Jagst
19.30 Uhr - FC Matzenbach - TSV Ilshofen II
19.30 Uhr - SG Schorndorf II - TSV Großdeinbach
19.30 Uhr - FV Vorwärts Faurndau - TSV Nellmersbach
19.30 Uhr - SGM Mulfingen/Hollenbach - SpVgg Satteldorf II
______________________________
______________________________
10.30 Uhr - SGM Tiefenbach/Goldbach - SpVgg Satteldorf II
11.00 Uhr - SC Fornsbach - VfR Murrhardt
11.00 Uhr - TSV Essingen - TSG Backnang
11.30 Uhr - TSV Ilshofen II - TSV Frommern
11.30 Uhr - SG Oppenweiler-Strümpfelbach - TSG Backnang
11.30 Uhr - TSV Denkendorf II - VfR Birkmannsweiler
12.00 Uhr - SC Urbach II - SVG Kirchberg II
12.30 Uhr - VfL Winterbach II - SG Untertürkheim II
12.30 Uhr - FSV Waiblingen II - Spvgg Rommelshausen
13.00 Uhr - FSV Weiler zum Stein - FC Kosova Kernen
13.00 Uhr - SGM Aspach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach III
13.00 Uhr - TSV Neuenstein - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang
13.00 Uhr - SG Ottendorf/Eutendorf - SV Spiegelberg
13.00 Uhr - TSV Lichtenwald - SG Weinstadt II
14.00 Uhr - FV Sulzbach/Murr - TSV Leutenbach
14.00 Uhr - SC Uhingen - 1. FC Hohenacker
14.00 Uhr - SV Hertmannsweiler - SV Steinbach
14.00 Uhr - TSV Mühlhausen/Stuttgart II - TSV Schwaikheim II
14.00 Uhr - Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II - SGM Hochberg/Hochdorf II
14.00 Uhr - SC Urbach - SVG Kirchberg
14.00 Uhr - TSV Waldhausen - TSV Schornbach
14.00 Uhr - Spvgg Kleinaspach/Allmersbach - SG Hochberg/Hochdorf
15.00 Uhr - SC Korb - SV Allmersbach II
15.00 Uhr - SGM Erbstetten/TSG Backnang II - ASV Aichwald
15.00 Uhr - SGM Alfdorf/Hintersteinenberg - TSV Nellmersbach II
15.00 Uhr - FC Spraitbach - SV Remshalden
15.00 Uhr - SV Kaisersbach II - SV Remshalden II
16.00 Uhr - SSV Aalen - SV Kaisersbach
16.00 Uhr - SpVgg Gammesfeld - SGM Rosengarten
17.00 Uhr - SF Großerlach - SV Steinbach II
17.00 Uhr - SSV Schwäbisch Hall II - TV Rot am See
18.00 Uhr - SGM Blaufelden - TSV Crailsheim
18.00 Uhr - SV Hegnach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach II
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________