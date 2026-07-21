 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Testspiele in Rems/Murr/Hall: 4 Heimsiege und ein Unentschieden

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stefan Rauch

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KL A4 Rems/Murr/Hall
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 1
BL Rems/Murr/Hall

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

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Testspiele am Montag, 20. Juli

Keine Spiele eingetragen

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Testspiele am Dienstag, 21. Juli

VfR Aalen – SG Sonnenhof Großaspach 2:2
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 0:1 Volkan Celiktas (4.), 1:1 Dean Melo (10.), 1:2 Lukas Stoppel (53.), 2:2 Michael Kleinschrodt (59. Foulelfmeter)

TSV Gaildorf – SG Bettringen 3:2
Tore: 0:1 Manuel Müller (21.), 0:2 Nico Haag (41.), 1:2 Serkan Uygun (55.), 2:2 Okan Tüysüz (63.)

TURA Untermünkheim – SG Sindringen/Ernsbach 5:1

Sportfreunde DJK Bühlerzell III – FC Röhlingen II 4:1
Tore: 1:0 Enzo Reiber (1.), 2:0 Sebastian Korcz (16.), 2:1 Finn Mathis Späth (44.), 3:1 Anthony Riek (66.), 4:1 Nils Tiroke (81.)

Sportfreunde Schwäbisch Hall – Türkspor Neckarsulm 1:0
Schiedsrichter: Paul Poddig (Öhringen)
Tor: 1:0 Tony Elie Tella Nounga (60.)

SpVgg Gammesfeld – Sportfreunde DJK Bühlerzell abg.

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Testspiele am Mittwoch, 22. Juli

19.00 Uhr - SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II - SV Frickenhofen

19.00 Uhr - SGM Rosengarten - TSV Pfedelbach

19.00 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Ilshofen

19.00 Uhr - 1. FC Hohenacker - TV Oeffingen

19.00 Uhr - TSV Michelfeld 1954 - TSV Crailsheim

19.00 Uhr - TSV Kupferzell - SC Steinbach-Comburg

19.00 Uhr - TSV Dünsbach - FC Langenburg

19.00 Uhr - SGM Jagstheim/Onolzheim - FC Billingsbach

19.00 Uhr - SG Schorndorf - TSG Backnang

19.15 Uhr - SSV Schwäbisch Hall II - SV Dimbach

Abgesagt - TSV Schornbach - TV Straßdorf

19.15 Uhr - TSV Schornbach - FC Welzheim

19.30 Uhr - SVG Kirchberg - GSV Erdmannhausen

19.30 Uhr - SV Wört - TSV Crailsheim II

19.30 Uhr - VfL Mainhardt - SSV Gaisbach

19.30 Uhr - VfL Obereisesheim - SG Sonnenhof Großaspach

19.30 Uhr - TSB Schwäbisch Gmünd - SK Fichtenberg

19.30 Uhr - SV Sillenbuch - FSV Waiblingen II

19.45 Uhr - SF Höfen-Baach - Großer Alexander Backnang

20.00 Uhr - SC Urbach - VfL Winterbach

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Testspiele am Donnerstag, 23. Juli

19.30 Uhr - SC Korb - TSV Waldhausen

19.30 Uhr - SC Urbach II - TSV Schornbach II

19.30 Uhr - SG Weinstadt - ASV Aichwald

19.30 Uhr - SV Unterweissach - VfR Murrhardt

20.00 Uhr - SV Allmersbach - VfR Birkmannsweiler

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Testspiele am Freitag, 24. Juli

19.00 Uhr - TSV Leutenbach - FC Kosova Kernen

19.00 Uhr - SC Wallerstein - SGM Kreßberg

19.00 Uhr - SV Tüngental - TSG Kirchberg/Jagst

19.30 Uhr - FC Matzenbach - TSV Ilshofen II

19.30 Uhr - SG Schorndorf II - TSV Großdeinbach

19.30 Uhr - FV Vorwärts Faurndau - TSV Nellmersbach

19.30 Uhr - SGM Mulfingen/Hollenbach - SpVgg Satteldorf II

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Testspiele am Samstag, 25. Juli

10.00 Uhr - SV Wals-Grünau - SF Höfen-Baach

11.30 Uhr - TSV Denkendorf - SG Oppenweiler-Strümpfelbach

12.00 Uhr - TSV Rudersberg - TV Weiler/Rems

12.00 Uhr - TV Aldingen II - TV Oeffingen II

12.00 Uhr - SG Schorndorf - 1. FC Normannia Gmünd

13.00 Uhr - ASV Aichwald II - SSV Steinach-Reichenbach II

13.00 Uhr - SV Kaisersbach - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

13.30 Uhr - TSG Backnang - SGV Heilbronn-Freiberg

14.00 Uhr - SK Fichtenberg - Sportfreunde Eggenrot

14.00 Uhr - FSV Waiblingen - SV Breuningsweiler

15.00 Uhr - SV Gailenkirchen-Gottwollshausen - SV Frickenhofen

15.00 Uhr - SV Tüngental - FC Oberrot

15.00 Uhr - SpVgg Satteldorf - SGM Oppenweiler/Sulzbach II

16.00 Uhr - SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II - TSV Gaildorf II

16.00 Uhr - TV Stetten - Türkspor Stuttgart

16.00 Uhr - SpVgg Hengstfeld-Wallhausen - TV Heuchlingen

17.00 Uhr - SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend - TSV Essingen

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Testspiele am Sonntag, 26. Juli

10.30 Uhr - SGM Tiefenbach/Goldbach - SpVgg Satteldorf II

11.00 Uhr - SC Fornsbach - VfR Murrhardt

11.00 Uhr - TSV Essingen - TSG Backnang

11.30 Uhr - TSV Ilshofen II - TSV Frommern

11.30 Uhr - SG Oppenweiler-Strümpfelbach - TSG Backnang

11.30 Uhr - TSV Denkendorf II - VfR Birkmannsweiler

12.00 Uhr - SC Urbach II - SVG Kirchberg II

12.30 Uhr - VfL Winterbach II - SG Untertürkheim II

12.30 Uhr - FSV Waiblingen II - Spvgg Rommelshausen

13.00 Uhr - FSV Weiler zum Stein - FC Kosova Kernen

13.00 Uhr - SGM Aspach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach III

13.00 Uhr - TSV Neuenstein - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang

13.00 Uhr - SG Ottendorf/Eutendorf - SV Spiegelberg

13.00 Uhr - TSV Lichtenwald - SG Weinstadt II

14.00 Uhr - FV Sulzbach/Murr - TSV Leutenbach

14.00 Uhr - SC Uhingen - 1. FC Hohenacker

14.00 Uhr - SV Hertmannsweiler - SV Steinbach

14.00 Uhr - TSV Mühlhausen/Stuttgart II - TSV Schwaikheim II

14.00 Uhr - Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II - SGM Hochberg/Hochdorf II

14.00 Uhr - SC Urbach - SVG Kirchberg

14.00 Uhr - TSV Waldhausen - TSV Schornbach

14.00 Uhr - Spvgg Kleinaspach/Allmersbach - SG Hochberg/Hochdorf

15.00 Uhr - SC Korb - SV Allmersbach II

15.00 Uhr - SGM Erbstetten/TSG Backnang II - ASV Aichwald

15.00 Uhr - SGM Alfdorf/Hintersteinenberg - TSV Nellmersbach II

15.00 Uhr - FC Spraitbach - SV Remshalden

15.00 Uhr - SV Kaisersbach II - SV Remshalden II

16.00 Uhr - SSV Aalen - SV Kaisersbach

16.00 Uhr - SpVgg Gammesfeld - SGM Rosengarten

17.00 Uhr - SF Großerlach - SV Steinbach II

17.00 Uhr - SSV Schwäbisch Hall II - TV Rot am See

18.00 Uhr - SGM Blaufelden - TSV Crailsheim

18.00 Uhr - SV Hegnach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach II

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