 2026-07-06T06:13:36.550Z

Allgemeines

Testspiele in Mecklenburg-Vorpommern: Wann spielt Hansa Rostock?

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Landesklasse I MV
Landesklasse IV MV
Landesliga Ost MV
Landesklasse II MV
Landesklasse III MV

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net

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Testspiele am Montag, 6. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Dienstag, 7. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Mittwoch, 8. Juli

18:00 Uhr: Greifswalder FC – SV Siedenbollentin
18:30 Uhr: FC Anker Wismar – F.C. Hansa Rostock

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Testspiele am Donnerstag, 9. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Freitag, 10. Juli

19:00 Uhr: SG Milmersdorf – F.C. Hansa Rostock II

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Testspiele am Samstag, 11. Juli

13:00 Uhr: Greifswalder FC – TSG Neustrelitz
14:00 Uhr: SV 90 Lohmen – F.C. Hansa Rostock II
14:00 Uhr: F.C. Hansa Rostock – Hvidovre IF
15:30 Uhr: Greifswalder FC – VfB Lübeck

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Testspiele am Sonntag, 12. Juli

Kein Spiel geplant.

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