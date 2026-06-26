 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Testspiele in Mecklenburg-Vorpommern: Es gibt eine Spielabsage

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net

Testspiele am Freitag, 26. Juni

18:30 Uhr: 1. FC Phönix Lübeck – F.C. Hansa Rostock II -> wegen Hitze abgesagt

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Testspiele am Samstag, 27. Juni

14:00 Uhr: SV Eintracht Zinnowitz – Greifswalder FC

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Testspiele am Sonntag, 28. Juni

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Montag, 29. Juni

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Dienstag, 30. Juni

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Mittwoch, 1. Juli

19:00 Uhr: TSG Neustrelitz – RSV Eintracht 1949

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Testspiele am Donnerstag, 2. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Freitag, 3. Juli

19:00 Uhr: TSG Neubukow – F.C. Hansa Rostock II

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Testspiele am Samstag, 4. Juli

14:00 Uhr: FSV Kühlungsborn – F.C. Hansa Rostock

14:00 Uhr: Wittenburger SV – F.C. Hansa Rostock II

14:00 Uhr: Hamburger SV II – Greifswalder FC

16:30 Uhr: FC Anker Wismar – Greifswalder FC

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Testspiele am Sonntag, 5. Juli

Kein Spiel geplant.

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