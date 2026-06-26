Testspiele in Mecklenburg-Vorpommern: Es gibt eine Spielabsage

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
18:30 Uhr: 1. FC Phönix Lübeck – F.C. Hansa Rostock II -> wegen Hitze abgesagt
______________________________
14:00 Uhr: SV Eintracht Zinnowitz – Greifswalder FC
______________________________
Kein Spiel geplant.
______________________________
Kein Spiel geplant.
______________________________
Kein Spiel geplant.
______________________________
19:00 Uhr: TSG Neustrelitz – RSV Eintracht 1949
______________________________
Kein Spiel geplant.
______________________________
19:00 Uhr: TSG Neubukow – F.C. Hansa Rostock II
______________________________
14:00 Uhr: FSV Kühlungsborn – F.C. Hansa Rostock
14:00 Uhr: Wittenburger SV – F.C. Hansa Rostock II
14:00 Uhr: Hamburger SV II – Greifswalder FC
16:30 Uhr: FC Anker Wismar – Greifswalder FC
______________________________
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________