Testspiele in Mecklenburg-Vorpommern: Diese Teams sind aktiv

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
Es ist kein Spiel geplant.
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19:00 Uhr: FC Schönberg 95 II – FC Selmsdorf
19:30 Uhr: Osterburger FC – SG 03 Ludwigslust/Grabow
19:30 Uhr: TSV Empor Zarrentin – SG Breitenfelde/Mölln
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19:00 Uhr: FC Schönberg 95 – VfB Lübeck II
19:00 Uhr: SpVgg Torgelow Ueckermünde – 1. FC Neubrandenburg 04
19:00 Uhr: Güstrower SC 09 – FC Mecklenburg Schwerin
19:00 Uhr: SG Dynamo Schwerin – SpVgg Cambs-Leezen Traktor
19:30 Uhr: Malchower SV 90 – FC Anker Wismar
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19:00 Uhr: Sievershäger SV – Rostocker FC II
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18:30 Uhr: FSV Blau-Weiß Greifswald – FC Rot-Weiß Wolgast
18:30 Uhr: SG Empor Richtenberg – ESV Lok Stralsund 1911
18:30 Uhr: Klein Lukower SV – SV Waren 09
19:00 Uhr: Güstrower SC 09 II – FSV Nordost Rostock
19:00 Uhr: Schwaaner Eintracht – SV 90 Lohmen
19:00 Uhr: Doberaner FC II – LSG Elmenhorst
19:00 Uhr: SV Teterow 90 – FC Mecklenburg Schwerin II
19:00 Uhr: SFV Nossentiner-Hütte – Kickers JuS 2003
19:00 Uhr: SV Hafen Rostock 1961 – FC Dornbreite Lübeck
19:00 Uhr: SV Pastow – FSV Kritzmow 1973
19:00 Uhr: SV 90 Görmin – Demminer SV 91
19:00 Uhr: SV Gützkow 1895 – Greifswalder SV Puls 1970
19:00 Uhr: FSV Malchin – Greifswalder FC II
19:30 Uhr: FC Anker Wismar II – FSV Kühlungsborn
19:30 Uhr: SV Wittenbeck 1953 – SV Warnemünde
19:30 Uhr: FSV Bentwisch II – Doberaner FC
19:30 Uhr: SV Sturmvogel Lubmin – HFC Greifswald 92
19:30 Uhr: SC Parchim – VfB Goldenstädt 1992
19:30 Uhr: Malchower SV 90 – SG Warnow Papendorf
19:30 Uhr: SC Victoria 1914 Templin – TSG Neustrelitz II
19:30 Uhr: FC Anker Wismar II – SG Groß Stieten
19:30 Uhr: FSV Testorf Upahl – FC Seenland Warin
20:00 Uhr: SG Wöpkendorf – TSV 1862 Sagard
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11:00 Uhr: FC Förderkader Rene Schneider II – PSV Wismar
13:30 Uhr: 1. FC Neubrandenburg 04 – MSV 1919 Neuruppin
14:00 Uhr: SV Klütz – Schweriner SC
14:00 Uhr: SV Rot-Weiß Trinwillershagen – PSV Ribnitz-Damgarten
14:00 Uhr: SG Insel Rügen – SV Barth 1950
14:00 Uhr: Pasewalker FV – 1. FC Neubrandenburg 04 II
14:00 Uhr: Rostocker FC – TSV 1860 Stralsund
14:00 Uhr: FSV 90 Altentreptow – TSV 1814 Friedland
14:00 Uhr: SV Kröslin 1950 – FC Insel Usedom
14:00 Uhr: SG 03 Ludwigslust/Grabow – FK Hansa Wittstock 1919
14:00 Uhr: FC Förderkader Rene Schneider – SG Einheit Crivitz
14:00 Uhr: FC Schönberg 95 – SV Siedenbollentin
14:00 Uhr: F.C. Hansa Rostock – Borussia Mönchengladbach
14:00 Uhr: Penkuner SV Rot-Weiß – SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal
16:00 Uhr: SV Pastow – FC Mecklenburg Schwerin
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