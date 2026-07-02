 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Testspiele in Mecklenburg-Vorpommern: Diese Spiele sind geplant

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Landesliga West MV
Landesklasse I MV
Landesklasse IV MV
Landesliga Ost MV
Landesklasse II MV

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net

Testspiele am Donnerstag, 2. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Freitag, 3. Juli

19:00 Uhr: TSG Neubukow – F.C. Hansa Rostock II
20:30 Uhr: SG Wöpkendorf – FSV Bentwisch

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Testspiele am Samstag, 4. Juli

14:00 Uhr: FSV Kühlungsborn – F.C. Hansa Rostock

14:00 Uhr: Wittenburger SV – F.C. Hansa Rostock II

14:00 Uhr: Hamburger SV II – Greifswalder FC

16:30 Uhr: FC Anker Wismar – Greifswalder FC

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Testspiele am Sonntag, 5. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Montag, 6. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Dienstag, 7. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Mittwoch, 8. Juli

18:00 Uhr: Greifswalder FC – SV Siedenbollentin
18:30 Uhr: FC Anker Wismar – F.C. Hansa Rostock

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Testspiele am Donnerstag, 9. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Freitag, 10. Juli

19:00 Uhr: SG Milmersdorf – F.C. Hansa Rostock II

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