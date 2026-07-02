Testspiele in Mecklenburg-Vorpommern: Diese Spiele sind geplant

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
Kein Spiel geplant.
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19:00 Uhr: TSG Neubukow – F.C. Hansa Rostock II
20:30 Uhr: SG Wöpkendorf – FSV Bentwisch
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14:00 Uhr: FSV Kühlungsborn – F.C. Hansa Rostock
14:00 Uhr: Wittenburger SV – F.C. Hansa Rostock II
14:00 Uhr: Hamburger SV II – Greifswalder FC
16:30 Uhr: FC Anker Wismar – Greifswalder FC
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Kein Spiel geplant.
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Kein Spiel geplant.
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18:00 Uhr: Greifswalder FC – SV Siedenbollentin
18:30 Uhr: FC Anker Wismar – F.C. Hansa Rostock
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Kein Spiel geplant.
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19:00 Uhr: SG Milmersdorf – F.C. Hansa Rostock II
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