 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Testspiele in Mecklenburg-Vorpommern: 19 Tore in 3 Spielen

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: MSV Pampow

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net

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Testspiele am Montag, 13. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Dienstag, 14. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Mittwoch, 15. Juli

Greifswalder FC – F.C. Hansa Rostock 0:3 in Neuruppin
Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 679
Tore: 0:1 Florian Carstens (3.), 0:2 Andreas Voglsammer (32.), 0:3 Bernie Lennemann (56.)

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Testspiele am Donnerstag, 16. Juli

Eintracht Braunschweig II – F.C. Hansa Rostock II 4:0
Schiedsrichter: Silas Dickmann
Tore: 1:0 Amer Buljubasic (8.), 2:0 Akram-Dine Mohamadou (22.), 3:0 Jona Renner (34.), 4:0 Akram-Dine Mohamadou (51.)

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Testspiele am Freitag, 17. Juli

FC Förderkader Rene Schneider – FC Anker Wismar 0:1
Tor: 0:1 John Lukas Sauer (17.)

1. FC Neubrandenburg 04 – TSG Neustrelitz 1:2
Schiedsrichter: Sven Hendrik Brandt
Tore: 0:1 (41.), 1:1 Paco Raasch (67.), 1:2 Max Lucas Schwenn (82.)

SG Wöpkendorf – SV Pastow 1:12
Schiedsrichter: Steve Kröger - Zuschauer: 60

SV Blau-Weiß 50 Baabe – VfL Bergen 94 1:4
Schiedsrichter: Hans-Erik Ewert (Grimmen) - Zuschauer: 80

FC Schönberg 95 II – SV Fortuna-St.Jürgen Lübeck 1:3

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Testspiele am Samstag, 18. Juli

1. FC Phönix Lübeck – Greifswalder FC 1:1
Tore: 0:1 Colin Kroll-Thiel (61.), 1:1 Ousman Touray (84.)
Besondere Vorkommnisse: Arthur Inaka (1. FC Phönix Lübeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jakub Jakubov (27.). McMoordy Hüther (Greifswalder FC) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (70.).

VfB Germania Halberstadt – F.C. Hansa Rostock II 0:2
Schiedsrichter: Laurenz Werner
Tore: 0:1 Jean Phillipe Sanguinette (7.), 0:2 (65.)

SFV Nossentiner-Hütte – Pankower SV Rot-Weiß 1921 3:6

PSV Wismar – SpVgg Cambs-Leezen Traktor 1:3

VfL Blau-Weiß Neukloster – TSG Gadebusch abgesagt

SC Parchim – FC Mecklenburg Schwerin U19 2:0

FSV Testorf Upahl – Sereetzer SV II abgesagt

SV 90 Görmin – FSV Malchin 4:4
Schiedsrichter: Erik Brockelmann - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Noah-Fabian Liedka (24.), 2:0 Noah-Fabian Liedka (30.), 2:1 Hannes Kulartz (32. Foulelfmeter), 2:2 Felix Ludwig (45.), 2:3 Nico Libnow (61.), 3:3 Issam Alnajar (64.), 3:4 Felix Ludwig (67.), 4:4 Noah-Fabian Liedka (84.)

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Testspiele am Sonntag, 19. Juli

SV Börnsen – MSV Pampow 0:4
Tore: 0:1 Nico Ziems (2. Eigentor), 0:2 Johannes Ernst (22.), 0:3 Justin Ganzel (80.), 0:4 Johannes Gofskie (86.)

FSV Veritas Wittenberge/Breese – FC Mecklenburg Schwerin 0:5
Schiedsrichter: Michael Path (Perleberg) - Zuschauer: 150

Groß Salitzer FC – SV Sülte 3:7
Schiedsrichter: Florian Scharf - Zuschauer: 99

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