Testspiele in Mecklenburg-Vorpommern: 19 Tore in 3 Spielen

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
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Kein Spiel geplant.
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Kein Spiel geplant.
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Greifswalder FC – F.C. Hansa Rostock 0:3 in Neuruppin
Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 679
Tore: 0:1 Florian Carstens (3.), 0:2 Andreas Voglsammer (32.), 0:3 Bernie Lennemann (56.)
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Eintracht Braunschweig II – F.C. Hansa Rostock II 4:0
Schiedsrichter: Silas Dickmann
Tore: 1:0 Amer Buljubasic (8.), 2:0 Akram-Dine Mohamadou (22.), 3:0 Jona Renner (34.), 4:0 Akram-Dine Mohamadou (51.)
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FC Förderkader Rene Schneider – FC Anker Wismar 0:1
Tor: 0:1 John Lukas Sauer (17.)
1. FC Neubrandenburg 04 – TSG Neustrelitz 1:2
Schiedsrichter: Sven Hendrik Brandt
Tore: 0:1 (41.), 1:1 Paco Raasch (67.), 1:2 Max Lucas Schwenn (82.)
SG Wöpkendorf – SV Pastow 1:12
Schiedsrichter: Steve Kröger - Zuschauer: 60
SV Blau-Weiß 50 Baabe – VfL Bergen 94 1:4
Schiedsrichter: Hans-Erik Ewert (Grimmen) - Zuschauer: 80
FC Schönberg 95 II – SV Fortuna-St.Jürgen Lübeck 1:3
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1. FC Phönix Lübeck – Greifswalder FC 1:1
Tore: 0:1 Colin Kroll-Thiel (61.), 1:1 Ousman Touray (84.)
Besondere Vorkommnisse: Arthur Inaka (1. FC Phönix Lübeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jakub Jakubov (27.). McMoordy Hüther (Greifswalder FC) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (70.).
VfB Germania Halberstadt – F.C. Hansa Rostock II 0:2
Schiedsrichter: Laurenz Werner
Tore: 0:1 Jean Phillipe Sanguinette (7.), 0:2 (65.)
SFV Nossentiner-Hütte – Pankower SV Rot-Weiß 1921 3:6
PSV Wismar – SpVgg Cambs-Leezen Traktor 1:3
VfL Blau-Weiß Neukloster – TSG Gadebusch abgesagt
SC Parchim – FC Mecklenburg Schwerin U19 2:0
FSV Testorf Upahl – Sereetzer SV II abgesagt
SV 90 Görmin – FSV Malchin 4:4
Schiedsrichter: Erik Brockelmann - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Noah-Fabian Liedka (24.), 2:0 Noah-Fabian Liedka (30.), 2:1 Hannes Kulartz (32. Foulelfmeter), 2:2 Felix Ludwig (45.), 2:3 Nico Libnow (61.), 3:3 Issam Alnajar (64.), 3:4 Felix Ludwig (67.), 4:4 Noah-Fabian Liedka (84.)
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SV Börnsen – MSV Pampow 0:4
Tore: 0:1 Nico Ziems (2. Eigentor), 0:2 Johannes Ernst (22.), 0:3 Justin Ganzel (80.), 0:4 Johannes Gofskie (86.)
FSV Veritas Wittenberge/Breese – FC Mecklenburg Schwerin 0:5
Schiedsrichter: Michael Path (Perleberg) - Zuschauer: 150
Groß Salitzer FC – SV Sülte 3:7
Schiedsrichter: Florian Scharf - Zuschauer: 99
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