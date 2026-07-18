Testspiele in Hamburg: Ticker & Ergebnisse am Wochenende

Wieder im Einsatz: Bramfeld - Wellingsbüttel. – Foto: Oliver Utesch

Die Vorbereitung im Hamburger Amateurfußball nimmt weiter Fahrt auf. Am Wochenende stehen weitere Testspiele an, die für viele Klubs bereits mehr sind als reine Bewegungseinheiten. Vor allem für die Mannschaften aus der Oberliga Hamburg und der Regionalliga Nord beginnt nun die Phase, in der Abläufe sitzen, Kaderentscheidungen näher rücken und die letzten offenen Fragen beantwortet werden sollen. FuPa zeigt euch Ticker, Ergebnisse und mehr zu den Partien.