 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Testspiele in Hamburg: Ticker & Ergebnisse am Wochenende

Vor dem Start der Oberliga Hamburg und der Regionalliga Nord nutzen mehrere Hamburger Klubs das Wochenende für wichtige Testspiele.

von red · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Wieder im Einsatz: Bramfeld - Wellingsbüttel.
Wieder im Einsatz: Bramfeld - Wellingsbüttel. – Foto: Oliver Utesch

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Oberliga Hamburg

Die Vorbereitung im Hamburger Amateurfußball nimmt weiter Fahrt auf. Am Wochenende stehen weitere Testspiele an, die für viele Klubs bereits mehr sind als reine Bewegungseinheiten. Vor allem für die Mannschaften aus der Oberliga Hamburg und der Regionalliga Nord beginnt nun die Phase, in der Abläufe sitzen, Kaderentscheidungen näher rücken und die letzten offenen Fragen beantwortet werden sollen. FuPa zeigt euch Ticker, Ergebnisse und mehr zu den Partien.

Die Testspiele in Hamburg am Samstag, 18. Juli 2026

Heute, 12:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
Holstein Kiel U23
Holstein Kiel U23Holstein Kiel U23 II
12:00
Spieltext USC Paloma - Holstein Kiel U... II

Heute, 12:00 Uhr
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
12:00
Spieltext TuS Osdorf - Teutonia 05

Heute, 14:00 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
14:00
Spieltext Niend. TSV - ETV

Heute, 13:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen II
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
13:00
Spieltext Drochtersen II - Buchholz 08

Heute, 15:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
SC Rapid Lübeck
SC Rapid LübeckRapid Lübeck
15:00
Spieltext Norderstedt II - Rapid Lübeck

Heute, 13:30 Uhr
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
TSC Wellingsbüttel
TSC WellingsbüttelWellingsbütt
13:30
Spieltext SC Condor - Wellingsbütt

Heute, 12:00 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
SportClub Feine Ukraine
SportClub Feine UkraineSC Feine Ukr
12:00
Spieltext HSV BU - SC Feine Ukr

Die Testspiele in Hamburg am Sonntag, 19. Juli 2026

Morgen, 12:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
12:30
Spieltext HT 16 - FC Türkiye

Morgen, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
13:00
Spieltext TBS Pinneb. - Altona 93 II

Morgen, 11:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
11:00
Spieltext Bramfeld - Alsterbrüder

Morgen, 16:30 Uhr
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
TSV Trittau
TSV TrittauTrittau
16:30
Spieltext Barsbüttel - Trittau

Morgen, 12:00 Uhr
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
Harburger Türksport
Harburger TürksportHarb.Türksp.
12:00
Spieltext Dersimspor - Harb.Türksp.

Morgen, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel II
10:45
Spieltext USC Paloma II - TSV Sasel II

Morgen, 13:00 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
13:00
Spieltext Nikola Tesla - ASV Hamburg

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages in Hamburg

>>> Diese Spiele finden heute im Fußballverband Hamburg statt

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