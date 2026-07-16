 2026-07-15T13:02:00.603Z

Allgemeines

Testspiele in Hamburg: Hohe Ergebnisse am Mittwoch

Sechs Testspiele, 38 Tore: Der Mittwochabend hatte im Hamburger Fußball einiges zu bieten. Besonders deutlich gewannen der ETSV Hamburg, Altona 93 und Vorwärts/Wacker Billstedt. Spannende Testspiele am Donnerstag und Freitag.

von red · Heute, 10:52 Uhr · 0 Leser
So läuft die Vorbereitung.
So läuft die Vorbereitung. – Foto: IMAGO IMAGES

Verlinkte Inhalte

noch nicht zugeordnet
Regionalliga Nord
Oberliga Niedersachs.
Landesliga Lüneburg
Oberliga Hamburg

Die Vorbereitung in Hamburg nimmt Fahrt auf. Nach einem torreichen Mittwoch folgen am Donnerstag und Freitag weitere interessante Tests mit mehreren Oberliga- und Landesliga-Teams.

Die Testspiele in Hamburg am Mittwoch, 15. Juli 2026

Die Vorbereitung im Hamburger Amateurfußball läuft weiter auf Hochtouren - und der Mittwochabend hatte es in sich. In sechs Testspielen fielen insgesamt 38 Treffer. Besonders deutlich wurde es beim Auftritt des ETSV Hamburg, der beim BFSV Atlantik 97 mit 9:1 gewann.

Ebenfalls klar setzte sich Altona 93 durch. Der Regionalliga-Absteiger gewann beim VfL Lohbrügge mit 5:1. Auch SC Vorwärts/Wacker Billstedt zeigte sich torhungrig und besiegte Concordia Hamburg mit 5:2.

Der USC Paloma gewann sein Testspiel beim FC Alsterbrüder mit 2:0. Der TSV Buchholz 08 setzte sich in einer torreichen Partie mit 5:3 gegen SV Ahlerstedt/Ottendorf durch. Die TuS Dassendorf gewann gegen Lüneburger SK Hansa mit 3:2.

Gestern, 20:00 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
0
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
BFSV Atlantik 97
BFSV Atlantik 97Atlantik 97
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
1
9
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
5
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
Altona 93
Altona 93Altona 93
1
5
Abpfiff

Gestern, 20:15 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
5
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
Lüneburger Sport-Klub Hansa
Lüneburger Sport-Klub HansaLüneburg SK
3
2
Abpfiff

Die Testspiele in Hamburg am Donnerstag, 16. Juli 2026

Am Donnerstag geht es mit fünf Partien weiter. Grün-Weiß Harburg trifft auf TuS Nenndorf, HT 16 testet gegen ASV Hamburg. Außerdem spielt SSV Rantzau Barmstedt gegen Kummerfelder SV.

Im Süden kommt es zum Duell zwischen Harburger TB und FC Veddel United. Zudem empfängt TuS Aumühle-Wohltorf den ASV Bergedorf 85. Für mehrere Teams sind es wichtige Standortbestimmungen in einer Phase, in der Ergebnisse zwar noch nicht alles bedeuten, aber erste Hinweise auf Form, Breite und Abläufe liefern können.

Heute, 20:15 Uhr
SV Grün-Weiß Harburg
SV Grün-Weiß HarburgGW Harburg
TuS Nenndorf
TuS NenndorfTuS Nenndorf
20:15
Spieltext GW Harburg - TuS Nenndorf

Heute, 19:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
19:30
Spieltext HT 16 - ASV Hamburg

Heute, 19:45 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
Kummerfelder SV
Kummerfelder SVKummerfeld
19:45
Spieltext SSV Rantzau - Kummerfeld

Heute, 19:30 Uhr
Harburger TB
Harburger TBHarburger TB
FC Veddel United
FC Veddel UnitedVeddel Unt
19:30
Spieltext Harburger TB - Veddel Unt

Heute, 20:00 Uhr
TuS Aumühle-Wohltorf
TuS Aumühle-WohltorfAumühle-Woh.
ASV Bergedorf 85
ASV Bergedorf 85ASV Berged.
20:00
Spieltext Aumühle-Woh. - ASV Berged.

Die Testspiele in Hamburg am Freitag, 17. Juli 2026

Am Freitag rückt vor allem das Duell zwischen TSV Sasel und FC Süderelbe in den Fokus. Beide Teams haben in den vergangenen Wochen personell für Aufmerksamkeit gesorgt und treffen nun im direkten Test aufeinander.

Ebenfalls interessant: SC Vorwärts/Wacker Billstedt misst sich mit Regionalliga-Aufsteiger Eimsbütteler TV. Die zweite Mannschaft des ETV ist bei TuRa Harksheide gefordert. Dazu spielt TuS Germania Schnelsen gegen FK Nikola Tesla, SC Schwarzenbek gegen Hamm United FC und SC Wentorf gegen Atlantik 97.

Abgerundet wird der Freitag durch Rahlstedter SC gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst II sowie FC Union Tornesch gegen FC Elmshorn.

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
19:00
Spieltext TSV Sasel - Süderelbe

Morgen, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
19:30
Spieltext Harksheide - ETV II

Morgen, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
19:30
Spieltext Vorw. Wacker - ETV

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Germania Schnelsen
TuS Germania SchnelsenG. Schnelsen
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
19:30
Spieltext G. Schnelsen - Nikola Tesla

Morgen, 19:30 Uhr
SC Schwarzenbek
SC SchwarzenbekSchwarzenbek
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
19:30
Spieltext Schwarzenbek - Hamm United

Morgen, 20:00 Uhr
SC Wentorf
SC WentorfSC Wentorf
BFSV Atlantik 97
BFSV Atlantik 97Atlantik 97
20:00
Spieltext SC Wentorf - Atlantik 97

Morgen, 20:00 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU II
20:00
Spieltext Rahlstedt - HSV BU II

Morgen, 19:30 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
19:30
Spieltext Un.Tornesch - Elmshorn

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages in Hamburg

>>> Diese Spiele finden heute im Fußballverband Hamburg statt

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: