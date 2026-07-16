Testspiele in Hamburg: Hohe Ergebnisse am Mittwoch

So läuft die Vorbereitung. – Foto: IMAGO IMAGES

Die Vorbereitung in Hamburg nimmt Fahrt auf. Nach einem torreichen Mittwoch folgen am Donnerstag und Freitag weitere interessante Tests mit mehreren Oberliga- und Landesliga-Teams.

Ebenfalls klar setzte sich Altona 93 durch. Der Regionalliga-Absteiger gewann beim VfL Lohbrügge mit 5:1. Auch SC Vorwärts/Wacker Billstedt zeigte sich torhungrig und besiegte Concordia Hamburg mit 5:2.

Die Vorbereitung im Hamburger Amateurfußball läuft weiter auf Hochtouren - und der Mittwochabend hatte es in sich. In sechs Testspielen fielen insgesamt 38 Treffer. Besonders deutlich wurde es beim Auftritt des ETSV Hamburg, der beim BFSV Atlantik 97 mit 9:1 gewann.

Der USC Paloma gewann sein Testspiel beim FC Alsterbrüder mit 2:0. Der TSV Buchholz 08 setzte sich in einer torreichen Partie mit 5:3 gegen SV Ahlerstedt/Ottendorf durch. Die TuS Dassendorf gewann gegen Lüneburger SK Hansa mit 3:2.

Die Testspiele in Hamburg am Donnerstag, 16. Juli 2026

Am Donnerstag geht es mit fünf Partien weiter. Grün-Weiß Harburg trifft auf TuS Nenndorf, HT 16 testet gegen ASV Hamburg. Außerdem spielt SSV Rantzau Barmstedt gegen Kummerfelder SV.

Im Süden kommt es zum Duell zwischen Harburger TB und FC Veddel United. Zudem empfängt TuS Aumühle-Wohltorf den ASV Bergedorf 85. Für mehrere Teams sind es wichtige Standortbestimmungen in einer Phase, in der Ergebnisse zwar noch nicht alles bedeuten, aber erste Hinweise auf Form, Breite und Abläufe liefern können.

Spieltext GW Harburg - TuS Nenndorf

Heute, 19:30 Uhr HT 16 HT 16 ASV Hamburg ASV Hamburg 19:30 PUSH

Spieltext HT 16 - ASV Hamburg

Heute, 19:45 Uhr SSV Rantzau Barmstedt SSV Rantzau Kummerfelder SV Kummerfeld 19:45 PUSH

Spieltext SSV Rantzau - Kummerfeld

Heute, 19:30 Uhr Harburger TB Harburger TB FC Veddel United Veddel Unt 19:30 PUSH

Spieltext Harburger TB - Veddel Unt

Spieltext Aumühle-Woh. - ASV Berged.

Die Testspiele in Hamburg am Freitag, 17. Juli 2026

Am Freitag rückt vor allem das Duell zwischen TSV Sasel und FC Süderelbe in den Fokus. Beide Teams haben in den vergangenen Wochen personell für Aufmerksamkeit gesorgt und treffen nun im direkten Test aufeinander. Ebenfalls interessant: SC Vorwärts/Wacker Billstedt misst sich mit Regionalliga-Aufsteiger Eimsbütteler TV. Die zweite Mannschaft des ETV ist bei TuRa Harksheide gefordert. Dazu spielt TuS Germania Schnelsen gegen FK Nikola Tesla, SC Schwarzenbek gegen Hamm United FC und SC Wentorf gegen Atlantik 97. Abgerundet wird der Freitag durch Rahlstedter SC gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst II sowie FC Union Tornesch gegen FC Elmshorn.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Sasel TSV Sasel FC Süderelbe Süderelbe 19:00 PUSH

Spieltext TSV Sasel - Süderelbe

Morgen, 19:30 Uhr TuRa Harksheide Harksheide Eimsbütteler TV ETV II 19:30 PUSH

Spieltext Harksheide - ETV II

Spieltext Vorw. Wacker - ETV

Spieltext G. Schnelsen - Nikola Tesla

Morgen, 19:30 Uhr SC Schwarzenbek Schwarzenbek Hamm United FC Hamm United 19:30 PUSH

Spieltext Schwarzenbek - Hamm United

Morgen, 20:00 Uhr SC Wentorf SC Wentorf BFSV Atlantik 97 Atlantik 97 20:00 PUSH

Spieltext SC Wentorf - Atlantik 97

Spieltext Rahlstedt - HSV BU II

Spieltext Un.Tornesch - Elmshorn

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages in Hamburg

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