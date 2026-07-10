 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Testspiele in Hamburg: Ergebnisse und Liveticker am Wochenende

In Hamburg testen am Wochenende wieder diverse Vereine ab der Regionalliga abwärts - FuPa zeigt euch die Testspiele in der Übersicht.

von red · Heute, 18:22 Uhr · 0 Leser
Auch der TSV Sasel testet.
Auch der TSV Sasel testet. – Foto: Oliver Utesch

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Ob Klubs aus der Regionalliga, Oberliga, Landesliga, Bezirksliga oder Kreisliga: In Hamburg ist an diesem Wochenende wieder viel los. FuPa präsentiert euch eine Auswahl und alle erfassten Spiele des Tages in der Übersicht. Klickt euch durch!

Die Testspiele in Hamburg am Freitag, 10. Januar 2026

Heute, 19:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05 II
19:30
Spieltext HT 16 - Teutonia 05 II

Heute, 19:30 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
MTSV Hohenwestedt
MTSV HohenwestedtHohenwestedt
19:30
Spieltext ETSV Hamburg - Hohenwestedt

Heute, 20:00 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
20:00
Spieltext Süderelbe - Nienstedten

Heute, 19:30 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
19:30
Spieltext ETV - TSV Sasel

Heute, 20:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
20:00
Spieltext Norderstedt II - Halstenbek-R

Heute, 19:45 Uhr
Groß Flottbeker SpVgg
Groß Flottbeker SpVggGr. Flottbek
TuS Germania Schnelsen
TuS Germania SchnelsenG. Schnelsen
19:45
Spieltext Gr. Flottbek - G. Schnelsen

Heute, 20:00 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
VSG Stapelfeld
VSG StapelfeldStapelfeld
20:00
Spieltext Rahlstedt - Stapelfeld

Die Testspiele in Hamburg am Samstag, 11. Januar 2026

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eichede
SV EichedeSV Eichede
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
14:00
Spieltext SV Eichede - Norderstedt

Morgen, 11:00 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
11:00
Spieltext HEBC Hamburg - Teutonia 05

Morgen, 14:00 Uhr
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
Altona 93
Altona 93Altona 93
14:00
Spieltext Bremer SV - Altona 93

Morgen, 15:00 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
15:00
Spieltext Hamm United - Hetlingen

Morgen, 17:00 Uhr
Heider SV
Heider SVHeider SV
Meiendorfer SV
Meiendorfer SVMeiendorf
17:00
Spieltext Heider SV - Meiendorf

Morgen, 12:00 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
12:00
Spieltext SSV Rantzau - Harksheide

Die Testspiele in Hamburg am Sonntag, 12. Januar 2026

So., 12.07.2026, 11:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
11:00
Spieltext ETSV Hamburg - SC Condor

So., 12.07.2026, 11:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
11:00
Spieltext Concordia - ASV Hamburg

So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
13:00
Spieltext TBS Pinneb. - Niend. TSV

So., 12.07.2026, 15:30 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
15:30
Spieltext Un.Tornesch - Norderstedt II

So., 12.07.2026, 12:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck II
12:00
Spieltext ETV - VfB Lübeck II

So., 12.07.2026, 12:30 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
HFC Falke
HFC FalkeHFC Falke
12:30
Spieltext Alsterbrüder - HFC Falke

So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
TuS Holstein Quickborn
TuS Holstein QuickbornHolst.Quickb
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
13:00
Spieltext Holst.Quickb - Elmshorn

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages in Hamburg

>>> Diese Spiele finden heute im Fußballverband Hamburg statt

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