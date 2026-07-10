Testspiele in Hamburg: Ergebnisse und Liveticker am Wochenende

Ob Klubs aus der Regionalliga, Oberliga, Landesliga, Bezirksliga oder Kreisliga: In Hamburg ist an diesem Wochenende wieder viel los. FuPa präsentiert euch eine Auswahl und alle erfassten Spiele des Tages in der Übersicht. Klickt euch durch!
Spieltext Süderelbe - Nienstedten
Spieltext ETV - TSV Sasel
Spieltext Norderstedt II - Halstenbek-R
Spieltext Gr. Flottbek - G. Schnelsen
Spieltext Rahlstedt - Stapelfeld
Die Testspiele in Hamburg am Samstag, 11. Januar 2026
Spieltext SV Eichede - Norderstedt
Spieltext HEBC Hamburg - Teutonia 05
Spieltext Bremer SV - Altona 93
Spieltext Hamm United - Hetlingen
Spieltext Heider SV - Meiendorf
Spieltext SSV Rantzau - Harksheide
Die Testspiele in Hamburg am Sonntag, 12. Januar 2026
So., 12.07.2026, 11:00 Uhr
Spieltext ETSV Hamburg - SC Condor
So., 12.07.2026, 11:00 Uhr
Spieltext Concordia - ASV Hamburg
So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
Spieltext TBS Pinneb. - Niend. TSV
So., 12.07.2026, 15:30 Uhr
Spieltext Un.Tornesch - Norderstedt II
So., 12.07.2026, 12:00 Uhr
Spieltext ETV - VfB Lübeck II
So., 12.07.2026, 12:30 Uhr
Spieltext Alsterbrüder - HFC Falke
So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
Spieltext Holst.Quickb - Elmshorn
Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages in Hamburg
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