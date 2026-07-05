 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

Testspiele in Hamburg: Dassendorf jubelt doppelt, Altona & ETSV stark

Die Testspiele in Hamburg hatten einiges zu bieten: Altona 93 zerlegt HEBC Hamburg, TSV Sasel dreht ein Oberliga-Duell, die TuS Dassendorf gewinnt doppelt und der ETSV Hamburg bleibt makellos.

von red · Heute, 16:56 Uhr · 0 Leser
ETSV Hamburg gewinnt wieder.
ETSV Hamburg gewinnt wieder. – Foto: Steffi Rathje

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Die Testspielphase in Hamburg nimmt Fahrt auf - und einige Ergebnisse vom Wochenende fallen deutlich aus dem Rahmen. Altona 93 gewann das Oberliga-Duell bei HEBC Hamburg mit 9:1, USC Paloma schlug Altona 93 II mit 8:1 und SV Curslack-Neuengamme setzte sich gegen den Harburger Sportclub ebenfalls mit 9:1 durch. Dazu bleibt der neu formierte ETSV Hamburg unter Manuel Demir weiter ohne Gegentor.

Die Testspiele in Hamburg am Samstag, 4. Juli 2026

Altona zerlegt HEBC im Oberliga-Duell

Gestern, 19:00 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
Altona 93
Altona 93Altona 93
1
9
Abpfiff
Das deutlichste Signal aus der Oberliga Hamburg sendete Altona 93. Beim 9:1 gegen HEBC lag der AFC nach dem frühen 1:1 zwar nur kurz auf Kurs, zog dann aber gnadenlos davon. Gianluca Przondziono traf per Foulelfmeter zum 0:1, nach dem Ausgleich schossen Luis Jahraus, Peer Ewerbeck, Emin Leon Brobbey, Bendix Claudius Gelzer und Bilael-Pascal El-Nemr den AFC klar weg. Ewerbeck traf doppelt, Michael Kobert legte in der Schlussphase ebenfalls zwei Treffer nach. Für Trainer Jan-Philipp Rose war es ein Test, der trotz aller Vorsicht nach einem klaren Schritt nach vorne aussieht.

Sasel dreht ein wildes Duell

Gestern, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
3
6
Abpfiff

Spektakel gab es auch zwischen SC Vorwärts/Wacker Billstedt und TSV Sasel. Sasel gewann das Oberliga-Duell mit 6:3, musste dafür aber eine wilde Phase überstehen. Mohamed Nassar brachte die Gäste mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Danach drehte Vorwärts/Wacker die Partie innerhalb weniger Minuten auf 3:2. Kurz vor der Pause glich Jean-Lucas Gerken per Foulelfmeter zum 3:3 aus.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich Sasel dann wieder durch. Die Treffer zum 3:4, 3:5 und 3:6 wurden wie so häufig in der Vorbereitung Torschützen erfasst, die Richtung war dennoch klar: Sasel zeigte Moral - und das ohne Torjäger Selim Ajkic, der in die Regionalliga gewechselt ist.

Curslack mit Duftmarke

Gestern, 14:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
Harburger Sportclub
Harburger SportclubHarburger SC
9
1
Abpfiff
Curslack-Neuengamme setzte als Oberliga-Absteiger eine deutliche Duftmarke. Gegen den Bezirksligisten Harburger Sportclub gewann die Mannschaft von Olaf Poschmann mit 9:1. Nach dem frühen 0:1 drehten Maximilian Zoch mit einem Doppelpack, Robert Pallasch, Maurice Witte, Anton Frederik Geffert und Nathaniel Schade die Partie deutlich. Witte, Geffert und Schade trafen jeweils doppelt. Gerade in der Schlussphase wurde das Ergebnis noch sehr klar.

Die TuS Dassendorf gewinnt doppelt

Gestern, 17:30 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix II
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
2
3
Abpfiff

Auch die TuS Dassendorf hatte ein erfolgreiches Wochenende. Am Samstag gewann die TuS den Rewe-Cup, am Sonntag folgte ein 3:2 gegen TV Jahn Schneverdingen. Besonders bemerkenswert: Die Mannschaft von Oliver Zapel lag zweimal zurück. Maurice Bahnemann brachte Schneverdingen in Führung, nach dem Ausgleich traf Tiago Fava zum 2:1. Dassendorf antwortete aber mit zwei weiteren Treffern und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten.

Schon zuvor hatte die TuS 1. FC Phönix Lübeck II mit 4:0 geschlagen. Manuel Farrona-Pulido, Jens Nicolas Wollesen, Fabian Friedemann Graudenz und Kristian Bako trafen. Zwei Siege, sieben eigene Tore und ein Turniererfolg: Der Favorit der Oberliga sammelt früh Selbstvertrauen.

Die Testspiele in Hamburg am Sonntag, 5. Juli 2026

HT 16 mit Last-Minute-Erfolg

Heute, 12:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
3
2
Abpfiff

HT 16 setzte sich gegen SV Altengamme mit 3:2 durch. Der Oberligist führte 2:0, ehe ein Eigentor und Peer Wegner Altengamme zurückbrachten. In der Nachspielzeit schlug HT 16 doch noch zu. Für den guten Landesligisten aus Altengamme war es trotz der Niederlage ein ordentlicher Test, für HT 16 ein später Erfolg.

Paloma klar überlegen

Heute, 12:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
8
1
Abpfiff
Paloma gewann gegen Altona 93 II klar mit 8:1. Nick Leptien traf früh und später erneut, dazu waren Aulon Lekaj, Lennart Konstantin Henry Merkle, Moritz Maximilian Niemann, Mohamed Giresse Fane und Lennart Keßner erfolgreich. Niemann erzielte einen Doppelpack.

Tolle Frühform des ETSV Hamburg

Heute, 11:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
6
0
Abpfiff

Der ETSV Hamburg bleibt in der Vorbereitung weiter auffällig stabil. Nach dem 2:0 bei HT 16 und dem 5:0 gegen SC Nienstedten gewann der Meister nun auch gegen Hamm United FC mit 6:0. Drei Spiele, drei Siege, 13:0 Tore: Unter Manuel Demir scheint früh etwas zu entstehen.

Natürlich sind Testspiele keine Tabelle. Aber nach dem großen Umbruch beim ETSV ist diese Frühform bemerkenswert. Die Mannschaft gewinnt nicht nur, sie verteidigt bislang auch konsequent.

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