Testspiele in Hamburg: Benefizspiel für Cordi, ETV gegen Teutonia

Testspiele in Hamburg. – Foto: Oliver Utesch

Die nächsten beiden Tage bringen im Hamburger Amateurfußball wieder zahlreiche Testspiele. Eine Partie besitzt dabei einen besonderen Stellenwert: Altona 93 empfängt Concordia Hamburg um 19.30 Uhr zu einem Benefizspiel zugunsten der Gäste. Neben dem sportlichen Vergleich rückt damit vor allem die Unterstützung für Concordia in den Mittelpunkt.

Die Testspiele in Hamburg am Dienstag, 7. Juli 2026

Auch andernorts stehen interessante Duelle an. SV Börnsen empfängt um 19.30 Uhr den Barsbütteler SV, während SV Groß Borstel auf SSV Rantzau Barmstedt trifft. Um 20 Uhr spielen SV Bergstedt und SC Urania Hamburg sowie der Harburger Sportclub und Hamm United FC gegeneinander. SV Grün-Weiß Harburg empfängt um 20.15 Uhr VfL Maschen II. Die Partie zwischen HT 16 und Lüneburger Sport-Klub Hansa wurde abgesagt.

Heute, 20:00 Uhr SV Bergstedt Bergstedt SC Urania Hamburg SC Urania HH 20:00 PUSH

Heute, 19:30 Uhr Altona 93 Altona 93 Concordia Hamburg Concordia 19:30 PUSH

Heute, 20:00 Uhr Harburger Sportclub Harburger SC Hamm United FC Hamm United 20:00 PUSH

Heute, 19:30 Uhr SV Börnsen SV Börnsen Barsbütteler SV Barsbüttel 19:30 PUSH

Heute, 19:45 Uhr SV Groß Borstel Groß Borstel SSV Rantzau Barmstedt SSV Rantzau 19:45 PUSH

Die Testspiele in Hamburg am Mittwoch, 8. Juli 2026

Am zweiten Testspieltag tritt Hamburger SV II um 14.30 Uhr beim SV Babelsberg 03 an. Um 19 Uhr treffen Altona 93 II und HEBC Hamburg aufeinander. Weitere Partien sind FK Nikola Tesla gegen SC Condor Hamburg, Oststeinbeker SV gegen ETSV Hamburg und TSV Apensen gegen TSV Buchholz 08.

Besonders interessant ist zudem das Duell zwischen dem Eimsbütteler TV und FC Teutonia 05 Ottensen um 19.45 Uhr. FC Süderelbe gastiert beim SV Ahlerstedt/Ottendorf, während die zweite Mannschaft des FCS auf den TSV Elstorf trifft. Auch HSV Barmbek-Uhlenhorst ist im Einsatz und spielt auswärts beim TSV Trittau.

Morgen, 14:30 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg Hamburger SV Hamburger SV II 14:30 PUSH

Morgen, 19:30 Uhr FK Nikola Tesla Nikola Tesla SC Condor Hamburg SC Condor 19:30 PUSH

Morgen, 19:30 Uhr Oststeinbeker SV Oststeinbek ETSV Hamburg ETSV Hamburg 19:30 PUSH

Morgen, 19:45 Uhr Eimsbütteler TV ETV FC Teutonia 05 Ottensen Teutonia 05 19:45 PUSH

Morgen, 19:00 Uhr Altona 93 Altona 93 II HEBC Hamburg HEBC Hamburg 19:00 PUSH

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages in Hamburg

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