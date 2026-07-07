 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Testspiele in Hamburg: Benefizspiel für Cordi, ETV gegen Teutonia

Hamburger Testspiele: Altona 93 empfängt Concordia Hamburg zum Benefizspiel, der Eimsbütteler TV trifft auf Teutonia 05. Die Übersicht.

von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Testspiele in Hamburg.
Testspiele in Hamburg. – Foto: Oliver Utesch

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Die nächsten beiden Tage bringen im Hamburger Amateurfußball wieder zahlreiche Testspiele. Eine Partie besitzt dabei einen besonderen Stellenwert: Altona 93 empfängt Concordia Hamburg um 19.30 Uhr zu einem Benefizspiel zugunsten der Gäste. Neben dem sportlichen Vergleich rückt damit vor allem die Unterstützung für Concordia in den Mittelpunkt.

Die Testspiele in Hamburg am Dienstag, 7. Juli 2026

Auch andernorts stehen interessante Duelle an. SV Börnsen empfängt um 19.30 Uhr den Barsbütteler SV, während SV Groß Borstel auf SSV Rantzau Barmstedt trifft. Um 20 Uhr spielen SV Bergstedt und SC Urania Hamburg sowie der Harburger Sportclub und Hamm United FC gegeneinander. SV Grün-Weiß Harburg empfängt um 20.15 Uhr VfL Maschen II. Die Partie zwischen HT 16 und Lüneburger Sport-Klub Hansa wurde abgesagt.

Heute, 20:00 Uhr
SV Bergstedt
SV BergstedtBergstedt
SC Urania Hamburg
SC Urania HamburgSC Urania HH
20:00

Heute, 20:15 Uhr
SV Grün-Weiß Harburg
SV Grün-Weiß HarburgGW Harburg
VfL Maschen
VfL MaschenVfL Maschen II
20:15

Heute, 19:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
19:30

Heute, 20:00 Uhr
Harburger Sportclub
Harburger SportclubHarburger SC
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
20:00

Heute, 19:30 Uhr
SV Börnsen
SV BörnsenSV Börnsen
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
19:30

Heute, 19:45 Uhr
SV Groß Borstel
SV Groß BorstelGroß Borstel
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
19:45

Die Testspiele in Hamburg am Mittwoch, 8. Juli 2026

Am zweiten Testspieltag tritt Hamburger SV II um 14.30 Uhr beim SV Babelsberg 03 an. Um 19 Uhr treffen Altona 93 II und HEBC Hamburg aufeinander. Weitere Partien sind FK Nikola Tesla gegen SC Condor Hamburg, Oststeinbeker SV gegen ETSV Hamburg und TSV Apensen gegen TSV Buchholz 08.

Besonders interessant ist zudem das Duell zwischen dem Eimsbütteler TV und FC Teutonia 05 Ottensen um 19.45 Uhr. FC Süderelbe gastiert beim SV Ahlerstedt/Ottendorf, während die zweite Mannschaft des FCS auf den TSV Elstorf trifft. Auch HSV Barmbek-Uhlenhorst ist im Einsatz und spielt auswärts beim TSV Trittau.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
14:30

Morgen, 19:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
19:30

Morgen, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
19:45

Morgen, 20:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
20:00

Morgen, 19:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
19:00

Morgen, 20:00 Uhr
TSV Trittau
TSV TrittauTrittau
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
20:00

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages in Hamburg

>>> Diese Spiele finden heute im Fußballverband Hamburg statt

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