Testspiele in Hamburg am Sonntag: Ergebnisse und Ticker

Das nächste Testspiel-Wochenende bietet in Hamburg reichlich Stoff für erste Eindrücke. Am Samstag steht unter anderem HT 16 gegen FC Eintracht Norderstedt (U19) auf dem Programm. Für HT ist es nach der Niederlage gegen den neu formierten ETSV Hamburg der nächste anspruchsvolle Prüfstein. Ebenfalls interessant: SC Vorwärts/Wacker Billstedt testet gegen TSV Sasel. Beide Oberligisten befinden sich nach größeren Kaderbewegungen in einer wichtigen Findungsphase.
Auch TuS Dassendorf ist am Samstag gefordert. Die TuS trifft um 17.30 Uhr auf 1. FC Phönix Lübeck II. Für den neu aufgestellten Kader von Trainer Oliver Zapel ist es ein weiterer Baustein auf dem Weg zur neuen Oberliga-Saison. Am Abend folgt zudem ein traditionsreiches Hamburger Duell: HEBC Hamburg empfängt Altona 93. Der AFC steckt nach dem Regionalliga-Abstieg mitten im Neuaufbau und bekommt nach dem Spektakel gegen den FC St. Pauli die nächste Gelegenheit, Abläufe zu schärfen.
Auch weitere Partien versprechen interessante Hinweise. Hamburger SV II testet gegen den Greifswalder FC, Niendorfer TSV tritt beim VfR Horst an, SV Curslack-Neuengamme empfängt den Harburger SC. Dazu spielen TBS Pinneberg beim FC Elmshorn, USC Paloma gleich zweimal gegen Todesfelde-Teams und Barmbek-Uhlenhorst beim TSV Nordmark Satrup.
Am Sonntag geht es direkt weiter. Der ETSV trifft um 11 Uhr auf Hamm United FC und kann nach den beiden Zu-null-Siegen weiter Selbstvertrauen sammeln. TBS Pinneberg testet gegen TSV Lägerdorf, HT 16 gegen SV Altengamme. Dazu stehen unter anderem TuRa Harksheide gegen Barmbek-Uhlenhorst II, SC Vorwärts/Wacker Billstedt gegen ASV Hamburg, Dersimspor Hamburg gegen FK Nikola Tesla und Heider SV gegen SC Victoria an.
Besonders auffällig ist Altona 93: Am Sonntag trifft der neu formierte Oberliga-Klub auf Phönix Lübeck. Dazu spielt Altona 93 II beim USC Paloma. Für den AFC bleibt das Wochenende damit intensiv und aussagekräftig, auch wenn Testspiele im Juli nie überbewertet werden sollten.
Abgerundet wird der Sonntag durch das Vereinsturnier des Meiendorfer SV mit FC Dornbreite Lübeck und Concordia Hamburg. Gerade für Teams im Umbruch zählt jetzt jeder Vergleich: weniger wegen des Ergebnisses, mehr wegen Rhythmus, Rollenverteilung und erster Antworten auf die Frage, wie weit die Kader schon sind.
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