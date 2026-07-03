Testspiele in Hamburg am Sonntag: Ergebnisse und Ticker

Am Sonntag geht es direkt weiter. Der ETSV trifft um 11 Uhr auf Hamm United FC und kann nach den beiden Zu-null-Siegen weiter Selbstvertrauen sammeln. TBS Pinneberg testet gegen TSV Lägerdorf, HT 16 gegen SV Altengamme. Dazu stehen unter anderem TuRa Harksheide gegen Barmbek-Uhlenhorst II, SC Vorwärts/Wacker Billstedt gegen ASV Hamburg, Dersimspor Hamburg gegen FK Nikola Tesla und Heider SV gegen SC Victoria an.

Altona gefragt

Besonders auffällig ist Altona 93: Am Sonntag trifft der neu formierte Oberliga-Klub auf Phönix Lübeck. Dazu spielt Altona 93 II beim USC Paloma. Für den AFC bleibt das Wochenende damit intensiv und aussagekräftig, auch wenn Testspiele im Juli nie überbewertet werden sollten.

Abgerundet wird der Sonntag durch das Vereinsturnier des Meiendorfer SV mit FC Dornbreite Lübeck und Concordia Hamburg. Gerade für Teams im Umbruch zählt jetzt jeder Vergleich: weniger wegen des Ergebnisses, mehr wegen Rhythmus, Rollenverteilung und erster Antworten auf die Frage, wie weit die Kader schon sind.