 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

Testspiele in Hamburg am Samstag: Ergebnisse und Ticker

Hamburger Testspiele am Samstag und Sonntag: TuS Dassendorf, Altona 93, ETSV Hamburg, TSV Sasel, TBS Pinneberg und viele weitere Klubs sind im Einsatz.

von red · Gestern, 23:55 Uhr · 0 Leser
Neben Altona 93 spielt auch der FC St. Pauli.
Neben Altona 93 spielt auch der FC St. Pauli. – Foto: IMAGO IMAGES

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
LL Holstein
OL Schleswig-Holstein
Landesliga Lüneburg

Das nächste Testspiel-Wochenende bietet in Hamburg reichlich Stoff für erste Eindrücke. Am Samstag steht unter anderem HT 16 gegen FC Eintracht Norderstedt (U19) auf dem Programm. Für HT ist es nach der Niederlage gegen den neu formierten ETSV Hamburg der nächste anspruchsvolle Prüfstein. Ebenfalls interessant: SC Vorwärts/Wacker Billstedt testet gegen TSV Sasel. Beide Oberligisten befinden sich nach größeren Kaderbewegungen in einer wichtigen Findungsphase.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Die Testspiele in Hamburg am Samstag, 4. Juli 2026

Auch TuS Dassendorf ist am Samstag gefordert. Die TuS trifft um 17.30 Uhr auf 1. FC Phönix Lübeck II. Für den neu aufgestellten Kader von Trainer Oliver Zapel ist es ein weiterer Baustein auf dem Weg zur neuen Oberliga-Saison. Am Abend folgt zudem ein traditionsreiches Hamburger Duell: HEBC Hamburg empfängt Altona 93. Der AFC steckt nach dem Regionalliga-Abstieg mitten im Neuaufbau und bekommt nach dem Spektakel gegen den FC St. Pauli die nächste Gelegenheit, Abläufe zu schärfen.

Viele Oberligisten im Einsatz

Auch weitere Partien versprechen interessante Hinweise. Hamburger SV II testet gegen den Greifswalder FC, Niendorfer TSV tritt beim VfR Horst an, SV Curslack-Neuengamme empfängt den Harburger SC. Dazu spielen TBS Pinneberg beim FC Elmshorn, USC Paloma gleich zweimal gegen Todesfelde-Teams und Barmbek-Uhlenhorst beim TSV Nordmark Satrup.

Heute, 12:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
12:30

Heute, 14:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
14:00

Heute, 16:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
FC St. Pauli
FC St. PauliFC St. Pauli
16:00

Heute, 17:30 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix II
17:30

Die Testspiele in Hamburg am Sonntag, 5. Juli 2026

Am Sonntag geht es direkt weiter. Der ETSV trifft um 11 Uhr auf Hamm United FC und kann nach den beiden Zu-null-Siegen weiter Selbstvertrauen sammeln. TBS Pinneberg testet gegen TSV Lägerdorf, HT 16 gegen SV Altengamme. Dazu stehen unter anderem TuRa Harksheide gegen Barmbek-Uhlenhorst II, SC Vorwärts/Wacker Billstedt gegen ASV Hamburg, Dersimspor Hamburg gegen FK Nikola Tesla und Heider SV gegen SC Victoria an.

Altona gefragt

Besonders auffällig ist Altona 93: Am Sonntag trifft der neu formierte Oberliga-Klub auf Phönix Lübeck. Dazu spielt Altona 93 II beim USC Paloma. Für den AFC bleibt das Wochenende damit intensiv und aussagekräftig, auch wenn Testspiele im Juli nie überbewertet werden sollten.

Abgerundet wird der Sonntag durch das Vereinsturnier des Meiendorfer SV mit FC Dornbreite Lübeck und Concordia Hamburg. Gerade für Teams im Umbruch zählt jetzt jeder Vergleich: weniger wegen des Ergebnisses, mehr wegen Rhythmus, Rollenverteilung und erster Antworten auf die Frage, wie weit die Kader schon sind.

Morgen, 12:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
12:30

Morgen, 12:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
12:00

Morgen, 14:00 Uhr
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
14:00

Morgen, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
TSV Lägerdorf
TSV LägerdorfLägerdorf
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
15:30

Morgen, 13:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
SSC Hagen Ahrensburg
SSC Hagen AhrensburgHagen Aburg
13:00

Morgen, 11:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
11:00

Morgen, 15:30 Uhr
Meiendorfer SV
Meiendorfer SVMeiendorf
FC Dornbreite Lübeck
FC Dornbreite LübeckDornbreite
15:30

Morgen, 18:10 Uhr
Meiendorfer SV
Meiendorfer SVMeiendorf
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
18:10

Sa., 11.07.2026, 17:00 Uhr
Heider SV
Heider SVHeider SV
Meiendorfer SV
Meiendorfer SVMeiendorf
17:00

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages in Hamburg

>>> Diese Spiele finden heute im Fußballverband Hamburg statt

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: