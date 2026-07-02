 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Testspiele in Hamburg am Donnerstag: Ergebnisse und Ticker

Testspiele in Hamburg: Eintracht Norderstedt, TuS Dassendorf, FC St. Pauli und Hetlinger MTV sind im Einsatz.

von red · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
Eintracht im Einsatz.
Eintracht im Einsatz. – Foto: IMAGO IMAGES

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Der Testspiel-Auftakt rund um Hamburg hat bereits viel Spannung versprochen, so lieferte beispielsweise Altona 93 dem FC St. Pauli einen heißen Tanz. Am Donnerstag geht es weiter: FC Eintracht Norderstedt, TuS Dassendorf und die Pauli-Reserve sind ebenso wie der Hetlinger MTV im Einsatz.

Die Testspiele in Hamburg am Dienstag, 30. Juni 2026

Di., 30.06.2026, 18:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
FC St. Pauli
FC St. PauliFC St. Pauli
2
6

Di., 30.06.2026, 19:00 Uhr
Eichholzer SV
Eichholzer SVE´holzer SV
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
0
8
Abpfiff

Di., 30.06.2026, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
1
1
Abpfiff

Di., 30.06.2026, 19:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
0
6
Abpfiff

Di., 30.06.2026, 20:00 Uhr
Heider SV
Heider SVHeider SV
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
3
2
Abpfiff

Di., 30.06.2026, 19:30 Uhr
Dulsberger SC Hanseat
Dulsberger SC HanseatDSC Hanseat
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
Abgebrochen

Die Testspiele in Hamburg am Mittwoch, 1. Juli 2026

Gestern, 18:45 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
TSV Holm
TSV HolmTSV Holm
2
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
0
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
0
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
SC Rapid Lübeck
SC Rapid LübeckRapid Lübeck
5
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
0
2
Abpfiff

Die Testspiele in Hamburg am Donnerstag, 2. Juli 2026

Heute, 18:00 Uhr
Kaltenkirchener Turnerschaft
Kaltenkirchener TurnerschaftKa´kirchen
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
18:00live

Heute, 18:30 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
18:30

Heute, 20:15 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
Moorreger SV
Moorreger SVMoorreger SV
20:15

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages in Hamburg

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