Testspiele in Hamburg am Donnerstag: Ergebnisse und Ticker

Der Testspiel-Auftakt rund um Hamburg hat bereits viel Spannung versprochen, so lieferte beispielsweise Altona 93 dem FC St. Pauli einen heißen Tanz. Am Donnerstag geht es weiter: FC Eintracht Norderstedt, TuS Dassendorf und die Pauli-Reserve sind ebenso wie der Hetlinger MTV im Einsatz.
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