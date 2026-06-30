Testspiele in Hamburg am Dienstag: Ergebnisse und Ticker Altona 93 trifft auf den FC St. Pauli, TuS Dassendorf präsentiert sich - Duelle aus der Oberliga Hamburg: Zwei Tage, elf interessante Tests: Für viele Hamburger Teams beginnt die Phase, in der aus Kaderideen langsam erste Spielbilder werden. von red · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser

HEBC Hamburg und TuS Dassendorf sind im Einsatz. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Noch geht es nicht um Punkte, aber ganz ohne Aussagekraft sind diese Spiele nicht. Am Dienstag, 30. Juni, und Mittwoch, 1. Juli, stehen für mehrere Hamburger Teams spannende Testspiele an. Es geht um erste Abläufe, neue Rollen, frische Gesichter - und in einigen Duellen auch um einen echten Reiz im Namen des Gegners.

Victoria und Tesla doppelt im Fokus Der SC Victoria bekommt am Dienstag mit Teutonia 05 direkt einen ambitionierten Gegner. Schon einen Tag später geht es für Vicky weiter zum VfB Lübeck. Zwei anspruchsvolle Tests innerhalb kurzer Zeit - das ist auch ein früher Belastungstest für Kaderbreite, Fitness und Abstimmung. Ebenfalls zweimal im Einsatz ist Nikola Tesla. Am Dienstag wartet HEBC Hamburg, am Mittwoch folgt der Test gegen ASV Hamburg. Gerade für Tesla können diese Partien wertvoll sein, um nach personellen Veränderungen Stabilität zu finden und Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu testen.

Morgen, 18:45 Uhr Hetlinger MTV Hetlingen TSV Holm TSV Holm 18:45 PUSH

Spieltext Hetlingen - TSV Holm

Morgen, 19:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck SC Victoria SC Victoria 19:00 PUSH

Spieltext VfB Lübeck - SC Victoria

Morgen, 19:00 Uhr Dersimspor Hamburg Dersimspor TSV Buchholz 08 Buchholz 08 19:00 PUSH

Spieltext Dersimspor - Buchholz 08

Spieltext Vorw. Wacker - Rapid Lübeck

Morgen, 19:30 Uhr FK Nikola Tesla Nikola Tesla ASV Hamburg ASV Hamburg 19:30 PUSH