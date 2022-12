Testspiele in der Türkei neu terminiert 1.FC Saarbrücken: Gegen Sivasspor bereits Donnerstags

Die beiden Testspiele des 1. FC Saarbrücken im Rahmen des neuntägigen Trainingslagers im türkischen Belek wurden neu terminiert. Zunächst kommt es am Montag zu einer Begegnung gegen Kayserispor, donnerstags spielen die Malstatter gegen Sivasspor. Beide Gegner spielen in der höchsten türkischen Liga.

Die beiden Freundschaftsspiele des 1. FC Saarbrücken im anstehendenTrainingslager in Belek sind neu terminiert worden. Auch der Austragungsortwurde nun final festgelegt. Der aktuelle Tabellenzweite der 3. Liga spielt amkommenden Montag, den 5. Dezember, um 15 Uhr Ortszeit gegen dentürkischen Erstligisten Kayserispor, der aktuell auf Tabellenrang sechs in derSüperLig rangiert. Spielort ist der Rasenplatz im Titanic Deluxe Sportscenter inder Canada Cd. 28, 07500 Serik, einem direkten Nachbarort von Belek. Das Spiel gegen Sivasspor, den derzeitigen 17. der SüperLig, wurde um einenTag vorverlegt und findet nun am 8. Dezember um 15 Uhr ebenfalls im TitanicDeluxe Sportscenter statt.