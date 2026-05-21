Testspiele in der Börde und der Altmark: Der Sommer-Fahrplan des FCM

Die Zweitliga-Saison 2025/26 ist gerade erst zu Ende gegangen, da wirft die neue Spielzeit bereits ihre ersten Schatten voraus. Am Donnerstagmittag hat der 1. FC Magdeburg seine ersten Termine des diesjährigen Sommerfahrplans bekanntgegeben.
Am 25. Juni nehmen die Elbestädter mit den obligatorischen Untersuchungen die Vorbereitung wieder auf. Einige Tage später bekommen dann auch die Fans schon die Chance, ihre Mannschaft das erste Mal wieder auf dem Rasen zu sehen: Am 29. Juni startet der FCM mit dem öffentlichen Trainingsauftakt.
Traditionell führen die ersten Testspiele der Vorbereitung dann wieder zu Partnervereinen. Am 1. Juli gastiert der Zweitligist in der Börde bei der SG Blau-Weiß Neuenhofe, nur wenige Tage später am 4. Juli darf sich der FSV Havelberg über Besuch aus der Landeshauptstadt freuen. Die genauen Anstoßzeiten sind für beide Partien noch offen.
Fix terminiert ist dagegen bereits schon das Trainingslager: Vom 5. Juli bis zum 11. Juli bezieht der 1. FC Magdeburg sein Camp im ostbayrischen Gut Matheshof - gelegen zwischen Nürnberg und Regensburg. Zum Abschluss des Trainingslagers macht der Zweitligist am 12. Juli bei der BSG Chemie Leipzig (Regionalliga Nordost) zu einem Testspiel halt.
Weitere Vorbereitungsspiele dürften noch folgen, bis am Wochenende vom 7. bis 9. August die neue Saison in der 2. Bundesliga wieder startet. Wer dann für den 1. FC Magdeburg auf dem Rasen stehen könnte, ist das Thema im jüngsten Video auf Sachsen-Anhalt AKTUELL. In diesem sprechen Tobias Buschendorf (Volksstimme) und Nico Esche (Magdeburg Blau-Weiß) gemeinsam mit Moderator Torsten Grundmann über die Personalplanungen, Fragezeichen im Kader und Baustellen des anstehenden Sommers.