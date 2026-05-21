Testspiele in der Börde und der Altmark: Der Sommer-Fahrplan des FCM

– Foto: Christian Fromme

Die Zweitliga-Saison 2025/26 ist gerade erst zu Ende gegangen, da wirft die neue Spielzeit bereits ihre ersten Schatten voraus. Am Donnerstagmittag hat der 1. FC Magdeburg seine ersten Termine des diesjährigen Sommerfahrplans bekanntgegeben.

Am 25. Juni nehmen die Elbestädter mit den obligatorischen Untersuchungen die Vorbereitung wieder auf. Einige Tage später bekommen dann auch die Fans schon die Chance, ihre Mannschaft das erste Mal wieder auf dem Rasen zu sehen: Am 29. Juni startet der FCM mit dem öffentlichen Trainingsauftakt.

Schaulaufen bei Partnervereinen, Trainingslager in Bayern

Traditionell führen die ersten Testspiele der Vorbereitung dann wieder zu Partnervereinen. Am 1. Juli gastiert der Zweitligist in der Börde bei der SG Blau-Weiß Neuenhofe, nur wenige Tage später am 4. Juli darf sich der FSV Havelberg über Besuch aus der Landeshauptstadt freuen. Die genauen Anstoßzeiten sind für beide Partien noch offen.