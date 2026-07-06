Testspiele in Brandenburg: Wann spielt der FC Energie Cottbus?

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
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Es ist kein Spiel geplant.
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Es ist kein Spiel geplant.
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14:30 Uhr: SV Babelsberg 03 – Hamburger SV II
18:00 Uhr: VSG Altglienicke – SG Union 1919 Klosterfelde
18:30 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – FSV Optik Rathenow
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Es ist kein Spiel geplant.
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18:30 Uhr: Brandenburger SC Süd 05 – SC 1903 Weimar
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12:00 Uhr: Hertha BSC II – FSV Optik Rathenow
13:00 Uhr: FC Energie Cottbus – Hallescher FC
13:00 Uhr: Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – SV Altlüdersdorf
13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – FSV 63 Luckenwalde
13:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – Tennis Borussia Berlin
13:00 Uhr: SV Viktoria Potsdam – SV Empor Berlin
14:00 Uhr: BSV Eintracht Mahlsdorf – SV Germania 90 Schöneiche
14:00 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam Frauen – 1. FC Union Berlin
14:00 Uhr: FC Oberlausitz Neugersdorf – VfB 1921 Krieschow
15:00 Uhr: MTV Wünsdorf 1910 – 1. FC Union Berlin Traditionsmannschaft
15:30 Uhr: SV Babelsberg 03 – FC St. Pauli
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13:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – SV Lichtenberg 47
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