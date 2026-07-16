Testspiele in Brandenburg: So geht es heute weiter

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
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18:30 Uhr: 1. FC Magdeburg – 1. FFC Turbine Potsdam Frauen
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18:30 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – VfB Germania Halberstadt
18:30 Uhr: FV Eintracht Niesky – FC Energie Cottbus
18:30 Uhr: TS Celuloza Kostrzyn – 1. FC Frankfurt
19:00 Uhr: SG Sielow – SV Viktoria Potsdam
19:00 Uhr: FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 – FSV Union Fürstenwalde II
19:30 Uhr: Angermünder FC – SG 47 Bruchmühle
19:30 Uhr: SV Babelsberg 03 II – FSV Groß Kreutz
20:00 Uhr: 1. FC Finowfurt – BSV Rot-Weiß Schönow
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12:00 Uhr: Frohnauer SC 1946 – SV Falkensee-Finkenkrug
12:00 Uhr: TuS 1896 Sachsenhausen II – FC 98 Hennigsdorf
12:00 Uhr: Berliner AK – SV Altlüdersdorf
13:00 Uhr: FV Erkner 1920 – SV Lichtenberg 47 II
13:00 Uhr: FSV Optik Rathenow – Ludwigsfelder FC
13:00 Uhr: SV Tasmania Berlin – SV Germania 90 Schöneiche
13:30 Uhr: SFV Nossentiner-Hütte – Pankower SV Rot-Weiß 1921
14:00 Uhr: Brandenburger SC Süd 05 – SV Sparta Lichtenberg
14:00 Uhr: SV Empor Schenkenberg 1928 – SSV Havelwinkel Warnau
14:00 Uhr: SV Dallgow 47 – FC Borussia Brandenburg
14:00 Uhr: SV Germania 90 Berge – Birkenwerder BC 1908
14:00 Uhr: SG Phönix Wildau 95 – Fortuna Babelsberg
14:00 Uhr: Hoyerswerdaer FC – Spremberger SV 1862
14:00 Uhr: FSV Rot-Weiß Luckau – SV Grün-Weiß Lübben
14:00 Uhr: VfB Hohenleipisch 1912 – SG Dresden Striesen
14:00 Uhr: BSG Stahl Brandenburg – FSV Saxonia Tangermünde
14:00 Uhr: SpG Lunow/Oderberg – SG Müncheberg
14:00 Uhr: Eintracht Braunschweig II – SV Babelsberg 03
14:00 Uhr: SV Aufbau Deutschbaselitz – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
14:00 Uhr: VfB Fortuna Biesdorf – TSG Einheit Bernau
15:00 Uhr: Adlershofer BC 08 – SV Frankonia Wernsdorf 1919
15:00 Uhr: SV Rot-Weiß Reitwein – FSV Blau-Weiß Wriezen
15:00 Uhr: Storkower SC – SV 1919 Woltersdorf
15:00 Uhr: Werderaner FC Viktoria 1920 – SV Grün-Weiß Brieselang
16:00 Uhr: TSG Lübbenau 63 – Dresdner SC 1898 II
17:00 Uhr: VfB Trebbin – SV 1919 Woltersdorf
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11:30 Uhr: Lichtenrader BC 1925 – SV Blau-Weiß Dahlewitz
13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – Delay Sports Berlin
13:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – Ratzeburger SV
13:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – SSC Teutonia II
14:00 Uhr: FSV Veritas Wittenberge/Breese – FC Mecklenburg Schwerin
14:00 Uhr: MSV 1919 Neuruppin – SC Staaken
14:00 Uhr: TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau – SG Groß Gaglow
14:00 Uhr: SV Kloster Lehnin – SG Saarmund
14:00 Uhr: FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SG Aufbau Halbe
14:15 Uhr: SV Askania Schipkau – SG Friedersdorf
14:15 Uhr: Reichenwalde Rangers FC – SV Grün-Weiß Union Bestensee
16:00 Uhr: FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – FV Gröditz 1911
16:30 Uhr: FC Sängerstadt Finsterwalde – FC Lauchhammer
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