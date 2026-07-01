Testspiele in Brandenburg: RSV Eintracht 1949 gewinnt

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
1. SV Lok Calau – FC Energie Cottbus 0:17
Tore: 0:1 King Manu (3.), 0:2 King Manu (9.), 0:3 King Manu (11.), 0:4 Ted Tattermusch (13.), 0:5 Leonardo Bittencourt (13.), 0:6 Jannis Boziaris (18.), 0:7 Jannis Boziaris (34.), 0:8 Moritz Hannemann (36.), 0:9 Dominik Pelivan (48.), 0:10 Erik Engelhardt (55.), 0:11 Anderson Lucoqui (60.), 0:12 Fousseny Doumbia (63.), 0:13 Erik Engelhardt (67.), 0:14 Julian Guttau (75.), 0:15 Anderson Lucoqui (81.), 0:16 Justin Butler (83.), 0:17 Erik Engelhardt (90.)
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FSV 63 Luckenwalde – RSV Eintracht 1949 0:0
Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin) - Zuschauer: 37
Tore: Fehlanzeige
FSV Optik Rathenow – VSG Altglienicke 0:1
Schiedsrichter: Andy Stolz (Pritzwalk) - Zuschauer: 60
Tor: 0:1 Mehmet Ibrahimi (89.)
SV Babelsberg 03 – BFC Preussen 2:1
Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Philip Fontein (41.), 1:1 Amadeus Ebel (52.), 2:1 Marko Perovic (62.)
LSV Bergen 1990 – FC Energie Cottbus 0:23
Schiedsrichter: Max Stramke - Zuschauer: 1156
Tore: 0:1 Fousseny Doumbia (9.), 0:2 Ted Tattermusch (12.), 0:3 King Manu (15.), 0:4 Ted Tattermusch (15.), 0:5 Ted Tattermusch (21.), 0:6 Julian Guttau (38.), 0:7 Ted Tattermusch (43.), 0:8 Christian Kinsombi (46.), 0:9 Erik Engelhardt (49.), 0:10 Lukas Michelbrink (50.), 0:11 Erik Engelhardt (55.), 0:12 Yusuf Wardak (57.), 0:13 Tim Campulka (67.), 0:14 Jannis Boziaris (68.), 0:15 Erik Engelhardt (74.), 0:16 Jannis Boziaris (76.), 0:17 Jannis Boziaris (78.), 0:18 Jannis Boziaris (80. Foulelfmeter), 0:19 Erik Engelhardt (83.), 0:20 Erik Engelhardt (84.), 0:21 Yusuf Wardak (86.), 0:22 Moritz Hannemann (87.), 0:23 Jonas Hofmann (90.+2)
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FC Energie Cottbus – Cottbuser Stadtauswahl 4:0
Tore: 1:0 Tim Campulka (25.), 2:0 Julian Guttau (62.), 3:0 Ryan Malone (76.), 4:0 Julian Guttau (78.)
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TSG Neustrelitz – RSV Eintracht 1949 0:2
FSV 63 Luckenwalde – VfL Halle 1896 -> abgesagt vom VfL Halle 96
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18:00 Uhr: FC Energie Cottbus – VSG Altglienicke
18:30 Uhr: VfL Halle 1896 – SV Babelsberg 03
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13:00 Uhr: FC Energie Cottbus – Hertha BSC II
13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – VfB 1921 Krieschow
13:00 Uhr: FC Eilenburg – SV Babelsberg 03
15:00 Uhr: FSV Admira 2016 – 1. FC Union Berlin Traditionsmannschaft
15:30 Uhr: FSV Optik Rathenow – 1. FC Union Berlin
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14:00 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam Frauen – FC Viktoria 1889 Berlin
15:30 Uhr: SV Grün-Weiß Lübben – 1. FC Union Berlin
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