Testspiele in Brandenburg: Regionalligist siegt 3:1

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
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Brandenburger SC Süd 05 – SC 1903 Weimar 1:0
Schiedsrichter: Baldur Berg - Zuschauer: 264
Tore: 1:0 Tim Dethloff (10. Foulelfmeter)
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Brandenburger SC Süd 05 – SC 1903 Weimar 1:0
Schiedsrichter: Baldur Berg - Zuschauer: 264
Tore: 1:0 Tim Dethloff (10. Foulelfmeter)
Hertha BSC II – FSV Optik Rathenow 3:0
Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 (18. Eigentor), 2:0 Theophilus Akoto (52.), 3:0 Theophilus Akoto (78.)
SV Viktoria Potsdam – SV Empor Berlin 3:2
Tore: 1:0 Tom Nattermann (4.), 2:0 Tom Nattermann (7.), 2:1 Tim Falk (30.), 3:1 Dennis Rothenstein (32.), 3:2 Max Zander (34.)
SG Blau-Weiß Pessin – SV Grün-Weiß Brieselang 0:5
RSV Eintracht 1949 – Tennis Borussia Berlin 3:1
SG Union 1919 Klosterfelde – FSV 63 Luckenwalde 3:2
Schiedsrichter: Anton Winter - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Irfan Brando (24.), 2:0 Leon Walter (31.), 2:1 Fabio Schneider (35. Foulelfmeter), 3:1 Anton Kanther (79.), 3:2 Jonas Kühn (88.)
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – SV Altlüdersdorf 4:1
Tore: 1:0 (18.), 2:0 Darryl Julian Geurts (23.), 3:0 Marcel Rausch (30.), 3:1 (47.), 4:1 Darryl Julian Geurts (78.)
FC Energie Cottbus – Hallescher FC abgebrochen
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt)
BSV Eintracht Mahlsdorf – SV Germania 90 Schöneiche 4:0
Tore: 1:0 Nils Wilko Stettin (14.), 2:0 (47.), 3:0 (78.), 4:0 (86.)
1. FFC Turbine Potsdam Frauen – 1. FC Union Berlin 2:6
Tore: 0:1 Leela Egli (5.), 1:1 Yuna Matsubara (11.), 1:2 Lia Kamber (12.), 1:3 Amber Tysiak (26.), 1:4 Nele Bauereisen (32.), 1:5 Leela Egli (37.), 1:6 Hannah Eurlings (49.), 2:6 Madelyn Smith (85.)
FC Oberlausitz Neugersdorf – VfB 1921 Krieschow 3:0
Schiedsrichter: Tizian Ruben Förster - Zuschauer: 220
Tore: 1:0 Milan Salich (44.), 2:0 David Halbich (51. Foulelfmeter), 3:0 David Halbich (81.)
1. FC Frankfurt – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 5:1
Schiedsrichter: Felix Schmidt - Zuschauer: 49
Tore: 1:0 Sebastian Lawrenz (14. Foulelfmeter), 2:0 Ole Händschke (44.), 2:1 (54.), 3:1 (55.), 4:1 (66.), 5:1 (82.)
SV Babelsberg 03 – FC St. Pauli 1:4
Schiedsrichter: Marko Wartmann (Großvargula) - Zuschauer: 10797
Tore: 0:1 Abdoulie Ceesay (6.), 0:2 Abdoulie Ceesay (22.), 0:3 Abdoulie Ceesay (28.), 1:3 Tobias Hasse (33.), 1:4 Martijn Kaars (57.)
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RSV Eintracht 1949 – SV Lichtenberg 47 3:1
Schiedsrichter: Leander Dietz - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 (11.), 2:0 (22.), 2:1 Kemal Günay (79.), 3:1 (85.)
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Es ist kein Spiel geplant.
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18:30 Uhr: VfB Hohenleipisch 1912 – SG Dynamo Dresden II
19:00 Uhr: BSV Eintracht Mahlsdorf – FSV 63 Luckenwalde
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17:00 Uhr: FC Energie Cottbus – FK Mladá Boleslav
18:30 Uhr: FSV Optik Rathenow – Brandenburger SC Süd 05
18:30 Uhr: MKS Polonia Słubice – 1. FC Frankfurt
18:30 Uhr: VfB 1921 Krieschow – VSG Altglienicke
19:00 Uhr: SV Altlüdersdorf – SG Union 1919 Klosterfelde
19:00 Uhr: SV 1919 Woltersdorf – FV Blau-Weiß 90 Briesen
19:30 Uhr: Angermünder FC – FSV Union Fürstenwalde
19:30 Uhr: Adlershofer BC 08 – SV Germania 90 Schöneiche
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18:30 Uhr: 1. FC Magdeburg – 1. FFC Turbine Potsdam Frauen
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