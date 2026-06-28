 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Testspiele in Brandenburg: FC Energie Cottbus bezwingt Stadtauswahl

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Testspiele am Freitag, 26. Juni

1. SV Lok Calau – FC Energie Cottbus 0:17
Tore: 0:1 King Manu (3.), 0:2 King Manu (9.), 0:3 King Manu (11.), 0:4 Ted Tattermusch (13.), 0:5 Leonardo Bittencourt (13.), 0:6 Jannis Boziaris (18.), 0:7 Jannis Boziaris (34.), 0:8 Moritz Hannemann (36.), 0:9 Dominik Pelivan (48.), 0:10 Erik Engelhardt (55.), 0:11 Anderson Lucoqui (60.), 0:12 Fousseny Doumbia (63.), 0:13 Erik Engelhardt (67.), 0:14 Julian Guttau (75.), 0:15 Anderson Lucoqui (81.), 0:16 Justin Butler (83.), 0:17 Erik Engelhardt (90.)

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Testspiele am Samstag, 27. Juni

FSV 63 Luckenwalde – RSV Eintracht 1949 0:0
Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin) - Zuschauer: 37
Tore: Fehlanzeige

FSV Optik Rathenow – VSG Altglienicke 0:1
Schiedsrichter: Andy Stolz (Pritzwalk) - Zuschauer: 60
Tor: 0:1 Mehmet Ibrahimi (89.)

SV Babelsberg 03 – BFC Preussen 2:1
Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Philip Fontein (41.), 1:1 Amadeus Ebel (52.), 2:1 Marko Perovic (62.)

LSV Bergen 1990 – FC Energie Cottbus 0:23
Schiedsrichter: Max Stramke - Zuschauer: 1156
Tore: 0:1 Fousseny Doumbia (9.), 0:2 Ted Tattermusch (12.), 0:3 King Manu (15.), 0:4 Ted Tattermusch (15.), 0:5 Ted Tattermusch (21.), 0:6 Julian Guttau (38.), 0:7 Ted Tattermusch (43.), 0:8 Christian Kinsombi (46.), 0:9 Erik Engelhardt (49.), 0:10 Lukas Michelbrink (50.), 0:11 Erik Engelhardt (55.), 0:12 Yusuf Wardak (57.), 0:13 Tim Campulka (67.), 0:14 Jannis Boziaris (68.), 0:15 Erik Engelhardt (74.), 0:16 Jannis Boziaris (76.), 0:17 Jannis Boziaris (78.), 0:18 Jannis Boziaris (80. Foulelfmeter), 0:19 Erik Engelhardt (83.), 0:20 Erik Engelhardt (84.), 0:21 Yusuf Wardak (86.), 0:22 Moritz Hannemann (87.), 0:23 Jonas Hofmann (90.+2)

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Testspiele am Sonntag, 28. Juni

FC Energie Cottbus – Cottbuser Stadtauswahl 4:0
Tore: 1:0 Tim Campulka (25.), 2:0 Julian Guttau (62.), 3:0 Ryan Malone (76.), 4:0 Julian Guttau (78.)

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Testspiele am Mittwoch, 1. Juli

19:00 Uhr: TSG Neustrelitz – RSV Eintracht 1949

19:00 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – VfL Halle 1896

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Testspiele am Freitag, 3. Juli

18:00 Uhr: FC Energie Cottbus – VSG Altglienicke

18:30 Uhr: VfL Halle 1896 – SV Babelsberg 03

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Testspiele am Samstag, 4. Juli

13:00 Uhr: FC Energie Cottbus – Hertha BSC II

13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – VfB 1921 Krieschow

13:00 Uhr: FC Eilenburg – SV Babelsberg 03

15:00 Uhr: FSV Admira 2016 – 1. FC Union Berlin Traditionsmannschaft

15:30 Uhr: FSV Optik Rathenow – 1. FC Union Berlin

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Testspiele am Sonntag, 5. Juli

14:00 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam Frauen – FC Viktoria 1889 Berlin

15:30 Uhr: SV Grün-Weiß Lübben – 1. FC Union Berlin

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