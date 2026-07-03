Testspiele in Brandenburg: Energie Cottbus mit 1:1, Babelsberg siegt

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
Es ist kein Spiel geplant.
______________________________
FC Energie Cottbus – VSG Altglienicke 1:1
Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt)
Tore: 0:1 Jonas Nietfeld (76.), 1:1 Yusuf Wardak (83.)
VfL Halle 1896 – SV Babelsberg 03 1:3
Zuschauer: 171
Tore: 0:1 Ardahan Yilmaz (17.), 0:2 (41. Eigentor), 1:2 (43.), 1:3 (84.)
______________________________
13:00 Uhr: FC Energie Cottbus – Hertha BSC II
13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – VfB 1921 Krieschow
12:00 Uhr: FC Eilenburg – SV Babelsberg 03
15:00 Uhr: FSV Admira 2016 – 1. FC Union Berlin Traditionsmannschaft
15:30 Uhr: FSV Optik Rathenow – 1. FC Union Berlin
______________________________
14:00 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam Frauen – FC Viktoria 1889 Berlin
15:30 Uhr: SV Grün-Weiß Lübben – 1. FC Union Berlin
______________________________
Es ist kein Spiel geplant.
______________________________
Es ist kein Spiel geplant.
______________________________
14:30 Uhr: SV Babelsberg 03 – Hamburger SV II
18:00 Uhr: VSG Altglienicke – SG Union 1919 Klosterfelde
18:30 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – FSV Optik Rathenow
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________