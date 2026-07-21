Testspiele in Brandenburg: Diese Teams sind im Einsatz

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
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19:00 Uhr: Birkenwerder BC 1908 – SV Grün-Weiß Bergfelde
19:00 Uhr: 1. SV Lok Calau – TSG Lübbenau 63
19:30 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – FC Hertha 03 Zehlendorf
19:30 Uhr: SG Phönix Wildau 95 – TSV Rudow Berlin
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18:30 Uhr: BSV Eintracht Mahlsdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
18:30 Uhr: FSV Optik Rathenow – SSV Havelwinkel Warnau
18:30 Uhr: Brandenburger SC Süd 05 – SV Grün-Weiß Brieselang
19:00 Uhr: TSG Einheit Bernau – BSV Eintracht Mahlsdorf II
19:00 Uhr: BSG Stahl Brandenburg – SV BW Hohen Neuendorf
19:00 Uhr: SV Empor Schenkenberg 1928 – Werderaner FC Viktoria 1920
19:00 Uhr: FC Energie Cottbus U19 – 1. FC Frankfurt
19:00 Uhr: FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – 1. SV Oberkrämer 11
20:00 Uhr: SC Borsigwalde 1910 Berlin – FC 98 Hennigsdorf
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19:00 Uhr: FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – FC Sängerstadt Finsterwalde
19:00 Uhr: FSV Bernau – SG Union 1919 Klosterfelde
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18:00 Uhr: SG Crussow – Angermünder FC
18:30 Uhr: SSV Havelwinkel Warnau – SV Viktoria Potsdam
18:30 Uhr: FSV Fortuna Britz 90 – SV Blau-Weiß 90 Gartz
19:00 Uhr: BSV Rot-Weiß Schönow – FC Neuenhagen 1913
19:00 Uhr: VfB Hohenleipisch 1912 – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
19:00 Uhr: Malchower SV 90 – FSV Optik Rathenow
19:00 Uhr: SV Titania Kruge – SV Uckermark Wilmersdorf
19:30 Uhr: SV Falkensee-Finkenkrug – Ludwigsfelder FC
19:30 Uhr: Werderaner FC Viktoria 1920 – TSV Rudow Berlin
20:00 Uhr: Pankower SV Rot-Weiß 1921 – SG 03 Ludwigslust/Grabow
20:00 Uhr: SV Grün-Weiß Lübben – TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau
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11:00 Uhr: SV Eintracht Elster – FSV 63 Luckenwalde II
11:00 Uhr: 1. FC Lokomotive Leipzig U19 – FC Energie Cottbus U19
11:30 Uhr: SV Germania 90 Schöneiche – SG Müncheberg
12:30 Uhr: SV Babelsberg 03 – VfB Germania Halberstadt
12:30 Uhr: BSV Hürtürkel – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
13:00 Uhr: FC Energie Cottbus – SG Dynamo Dresden
13:00 Uhr: SG 47 Bruchmühle – SV Frankonia Wernsdorf 1919
13:00 Uhr: FV Blau-Weiß 90 Briesen – 1. FC Frankfurt
13:00 Uhr: SV Grün-Weiß Brieselang – Nordberliner SC
13:00 Uhr: BSG Stahl Brandenburg – SG Union 1919 Klosterfelde
13:30 Uhr: 1. FC Neubrandenburg 04 – FC Schwedt 02
14:00 Uhr: SpG Kausche/Drebkau – Spremberger SV 1862
14:00 Uhr: FK Hansa Wittstock 1919 – SV Sukow
14:00 Uhr: VfB Fortuna Biesdorf – FV Preussen Eberswalde
14:00 Uhr: FC 98 Hennigsdorf – SC Oberhavel Velten
14:00 Uhr: FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SG Wacker Motzen
14:00 Uhr: SV Germania 90 Berge – SV 90 Fehrbellin
14:00 Uhr: SG Michendorf – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II
14:00 Uhr: Häsener SV – 1. SV Oberkrämer 11
14:00 Uhr: SV Empor Schenkenberg 1928 – VfB Trebbin
14:00 Uhr: 1. FC Frankfurt – TSV Mariendorf 1897
14:00 Uhr: Angermünder FC – SV Victoria Seelow
14:00 Uhr: FV Erkner 1920 – SG Einheit Zepernick 1925
14:00 Uhr: 1. FC Lok Stendal – MSV 1919 Neuruppin
14:00 Uhr: SV Lausitz Forst – 1. FC Guben
14:00 Uhr: Brandenburger SC Süd 05 – VfL Nauen
14:00 Uhr: SpG Tauche/Ahrensdorf – FSV Rot-Weiß Luckau
14:00 Uhr: SpVgg Torgelow Ueckermünde – FSV Schorfheide Joachimsthal
15:00 Uhr: SV Motor Saspow – SV Wacker 09 Ströbitz
15:00 Uhr: FSV Beilrode 09 – TSV 1878 Schlieben
15:00 Uhr: FSV Admira 2016 – Heideseer SV
15:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – Sportfreunde Johannisthal
15:00 Uhr: SG Saarmund – SV Grün-Weiß Großbeeren
15:00 Uhr: TSV 1814 Friedland – SC Victoria 1914 Templin
15:00 Uhr: SG Einheit Zepernick 1925 II – 1. FV Eintracht Wandlitz
15:00 Uhr: SpG Pinnow/Guben Nord II – FC Eisenhüttenstadt
15:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wriezen – FC Strausberg II
15:00 Uhr: SSV 80 Gardelegen – FSV Veritas Wittenberge/Breese
15:00 Uhr: SV Rot-Weiß Reitwein – Oranienburger FC Eintracht 1901
15:00 Uhr: Birkenwerder BC 1908 – 1.FC PV Nord
15:00 Uhr: SG Dresden Striesen – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
15:30 Uhr: FSV Union Fürstenwalde – SC Borea Dresden
16:45 Uhr: SG Großziethen – Hertha BSC III
17:30 Uhr: SpVgg Finsterwalde – FC Lauchhammer
18:00 Uhr: SG Kreba-Neudorf / SV Klitten – VfB 1921 Krieschow
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11:00 Uhr: SV Germania 90 Schöneiche II – SFC Stern 1900 II
11:15 Uhr: Wartenberger SV 1974 II – 1. FV Eintracht Wandlitz
12:00 Uhr: 1. FC Lübars 1962 – BSC Fortuna Glienicke
13:30 Uhr: SG Burg – TSG Lübbenau 63
14:00 Uhr: Storkower SC – Heideseer SV
14:00 Uhr: SV Blau-Weiß Dahlewitz – SV Süden 09
14:00 Uhr: Güstrower SC 09 II – SSV Einheit Perleberg
14:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – SG Geltow
14:00 Uhr: SV Babelsberg 03 II – ESV Lok Seddin
14:00 Uhr: SG Schulzendorf 1931 – Delay Sports Berlin II
14:00 Uhr: VfB 1921 Krieschow – BSV Eintracht Mahlsdorf
14:00 Uhr: BSV Rot-Weiß Schönow – TSV Wustrau
15:00 Uhr: SV Altlüdersdorf – SV Fürstenberg 1914
16:00 Uhr: SV Eintracht Ortrand – SG Friedersdorf
16:30 Uhr: VfB Hohenleipisch 1912 – Hoyerswerdaer FC
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