 2026-07-01T07:36:38.002Z

Allgemeines

Testspiele in Brandenburg: Diese Mannschaften sind im Einsatz

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Kreisoberliga
Kreisl. Niederlausitz
KOL Niederlausitz
2. KK Niederlausitz
1. KK Niederlausitz

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Testspiele am Donnerstag, 2. Juli

Es ist kein Spiel geplant.

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Testspiele am Freitag, 3. Juli

18:00 Uhr: FC Energie Cottbus – VSG Altglienicke

18:30 Uhr: VfL Halle 1896 – SV Babelsberg 03

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Testspiele am Samstag, 4. Juli

13:00 Uhr: FC Energie Cottbus – Hertha BSC II

13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – VfB 1921 Krieschow

12:00 Uhr: FC Eilenburg – SV Babelsberg 03

15:00 Uhr: FSV Admira 2016 – 1. FC Union Berlin Traditionsmannschaft

15:30 Uhr: FSV Optik Rathenow – 1. FC Union Berlin

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Testspiele am Sonntag, 5. Juli

14:00 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam Frauen – FC Viktoria 1889 Berlin

15:30 Uhr: SV Grün-Weiß Lübben – 1. FC Union Berlin

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Testspiele am Montag, 6. Juli

Es ist kein Spiel geplant.

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Testspiele am Dienstag, 7. Juli

Es ist kein Spiel geplant.

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Testspiele am Mittwoch, 8. Juli

14:30 Uhr: SV Babelsberg 03 – Hamburger SV II
18:00 Uhr: VSG Altglienicke – SG Union 1919 Klosterfelde
18:30 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – FSV Optik Rathenow

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