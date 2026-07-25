Testspiele in Brandenburg am Samstag: Tore satt

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
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Birkenwerder BC 1908 – SV Grün-Weiß Bergfelde 2:2
TSV Rudow Berlin – SG Phönix Wildau 95 3:2
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BSV Eintracht Mahlsdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 4:0
Tore: 1:0 Etienne Nikol (10.), 2:0 Luis Millgramm (30.), 3:0 Ben Wagner (40.), 4:0 Leon Rollnik (60.)
FSV Optik Rathenow – SSV Havelwinkel Warnau 9:2
Schiedsrichter: Tim Gerstenberg (Birkenwerder) - Zuschauer: 120
Brandenburger SC Süd 05 – SV Grün-Weiß Brieselang abg.
Berliner AK – FC Internationale Berlin 3:2
SV Germania 90 Schöneiche – 1. FC Frankfurt 3:1
Schiedsrichter: Nico Läufer (Am Mellensee) - Zuschauer: 21
Tore: 1:0 Maximilian Schmidt (2.), 1:1 Lennox Liebner (18.), 2:1 Moses Chuks Njoku (25.), 3:1 Moses Chuks Njoku (62.)
TSG Einheit Bernau – BSV Eintracht Mahlsdorf II 0:1
Tor: 0:1 (24.)
BSG Stahl Brandenburg – SV BW Hohen Neuendorf 2:3
Schiedsrichter: Steven Hebbe (Michendorf)
Tore: 0:1 Leon Draski (1.), 0:2 Leon Draski (11.), 0:3 Jean-Marc Soine (42.), 1:3 Sebastian Hoyer (66.), 2:3 Erik Sauer (77.)
SV Empor Schenkenberg 1928 – Werderaner FC Viktoria 1920 0:3
Tore: 0:1 Bob Chike Mike Okezie-Andicene (58.), 0:2 Felix Neumeyer (66.), 0:3 Florian Matthäs (83.)
FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – 1. SV Oberkrämer 11 3:2
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FC Sängerstadt Finsterwalde – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 1:3
Schiedsrichter: Jonas Kühn - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Tobias Schumann (19.), 0:2 Tobias Schumann (41.), 0:3 Philipp Ricco Barnack (49.), 1:3 Alwin Mwangi (70.)
FSV Bernau – SG Union 1919 Klosterfelde 2:5
Schiedsrichter: Stefan Kotte (Berlin) - Zuschauer: 168
Tore: 0:1 Michel Sobek (11.), 1:1 René Pütt (34.), 1:2 Irfan Brando (62.), 2:2 René Pütt (63.), 2:3 Thilo Gildenberg (76.), 2:4 (80.), 2:5 Leon Walter (85.)
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SG Crussow – Angermünder FC 1:10
SSV Havelwinkel Warnau – SV Viktoria Potsdam 1:11
FSV Fortuna Britz 90 – SV Blau-Weiß 90 Gartz 4:1
BSV Rot-Weiß Schönow – FC Neuenhagen 1913 5:1
TSG Neustrelitz – Penzliner SV 4:2
Schiedsrichter: Sirko Müke (Neustrelitz) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Jean Carlo Yáñez (14.), 2:0 Manuel Härtel (16.), 3:0 Marius Schreiber (23.), 3:1 Robin Kuchenbecker (25.), 3:2 Christoph Lukesch (32. Foulelfmeter), 4:2 Jean-Luca Beck (40.)
Malchower SV 90 – FSV Optik Rathenow 2:2
Schiedsrichter: Rico Zander (Greifswald) - Zuschauer: 213
Tore: 1:0 Bryan Wilken (8.), 2:0 Ben Grotian (33.), 2:1 Ousmane Sannoh (40.), 2:2 Ousmane Sannoh (76.)
SV Titania Kruge – SV Uckermark Wilmersdorf 2:1
Schiedsrichter: Volker Obst - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 (77.), 1:1 Oliver Rau (80.), 2:1 Erik Papenfuß (87.)
LKS BRDA Przechlewo – VfB Gramzow 1:8
Tore: 0:1 Pascal Lange (20.), 0:2 Julius Stephan (24.), 0:3 Pascal Lange (27.), 0:4 Pascal Lange (39.), 0:5 Pascal Lange (45.+1), 0:6 Max Stegemann (48.), 1:6 (51.), 1:7 Julius Stephan (72.), 1:8 Kai Hansche (83.)
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – SV Siedenbollentin 2:4
Zuschauer: 101
Tore: 1:0 (7.), 2:0 (37.), 2:1 Daniel Eidtner (55.), 2:2 Lukas Möller (63.), 2:3 Ande-Finjas Müller (79.), 2:4 Lukas Möller (90.)
VfB Hohenleipisch 1912 – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 3:2
Schiedsrichter: Paul Buchholz (Grünewalde)
Tore: 1:0 (8.), 2:0 (14.), 3:0 (32.), 3:1 Erik Noack (37. Foulelfmeter), 3:2 Finn Ole Wüstefeld (55.)
SV Falkensee-Finkenkrug – Ludwigsfelder FC 1:0
Werderaner FC Viktoria 1920 – TSV Rudow Berlin 2:1
Pankower SV Rot-Weiß 1921 – SG 03 Ludwigslust/Grabow 10:3
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SV Eintracht Elster – FSV 63 Luckenwalde II 0:4
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 (4.), 0:2 Hannes Gebauer (10.), 0:3 Hannes Gebauer (20.), 0:4 Hannes Gebauer (55.)
SV Germania 90 Schöneiche – SG Müncheberg 6:1
Schiedsrichter: René Karge (Erkner)
Tore: 1:0 Lion Dobra (7.), 2:0 Richard Mikosch (10.), 2:1 Elias Böttcher (20.), 3:1 Lion Dobra (24.), 4:1 Moritz Borchardt (32.), 5:1 Andrej Garin (70.), 6:1 Lion Dobra (85.)
BSV Hürtürkel – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2:1
Tore: 1:0 Ibrahim Inal (24.), 2:1 Prince Aboagye (60.)
SV Grün-Weiß Brieselang – SC Staaken U19 3:1
FV Blau-Weiß 90 Briesen – 1. FC Frankfurt 1:4
Schiedsrichter: Norbert Koch - Zuschauer: 54
Tore: 0:1 (35.), 1:1 (37. Eigentor), 1:2 (42.), 1:3 (55.), 1:4 (60.)
SG 47 Bruchmühle – SV Frankonia Wernsdorf 1919 1:2
Schiedsrichter: Tom Schmidt - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Ferdinand Bremer (17.), 1:1 Kevin Dänhardt (61. Foulelfmeter), 1:2 Max Milz (77.)
FC Energie Cottbus – SG Dynamo Dresden 2:3
Schiedsrichter: Eyleen Rother (Strausberg)
Tore: 0:1 Annemarie Hörr (6.), 0:2 Matilda Schönherr (47.), 1:2 Marie Olden (67.), 2:2 Anika Bramburger (71.), 2:3 Anika Metzner (90.)
Brandenburger SC Süd 05 – VfL Nauen 7:2
BSG Stahl Brandenburg – SG Union 1919 Klosterfelde 1:5
Schiedsrichter: Steen Mühlenbeck
Tore: 1:0 Paul Kämmerer (15.), 1:1 Max Ramoth (33.), 1:2 Michel Sobek (45.), 1:3 Danny Mank (65.), 1:4 Danny Mank (86.), 1:5 Irfan Brando (88.)
SG Dynamo Dresden – FC Energie Cottbus 1:2
Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf)
Tore: 1:0 Vincent Vermeij (31.), 1:1 Lukas Michelbrink (33.), 1:2 Dominik Pelivan (52.)
1. FC Neubrandenburg 04 – FC Schwedt 02 4:1
FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SG Wacker Motzen 1:3
TSG Lübbenau 63 – SG Burg 10:1
Schiedsrichter: Daniel Graichen
Tore: 1:0 Christopher Will (25.), 1:1 (31.), 2:1 Nico Lehmann (33.), 3:1 Franz-Aaron Ullrich (35.), 4:1 Ricardo Kindler (38.), 5:1 Martin Friedrich (48. Foulelfmeter), 6:1 Leonard Wenske (49.), 7:1 Christopher Will (59.), 8:1 Maciej Szaton (62.), 9:1 Leonard Wenske (64.), 10:1 Gino Karstädt (79.)
SpG Kausche/Drebkau – Spremberger SV 1862 4:3
Schiedsrichter: Rene Reiter (Welzow) - Zuschauer: 48
Tore: 0:1 (18.), 1:1 Chris Portmann (29.), 2:1 Carlos Kanter (33. Foulelfmeter), 2:2 (58.), 2:3 (62.), 3:3 (86.), 4:3 Fabian Triebeneck (89.)
FK Hansa Wittstock 1919 – SV Sukow 9:1
VfB Fortuna Biesdorf – FV Preussen Eberswalde 2:3
Schiedsrichter: Sebastian Hirsch
Tore: 0:1 (16.), 1:1 Justin Felgentreff (27.), 1:2 (48.), 2:2 (65.), 2:3 (86.)
FC 98 Hennigsdorf – SC Oberhavel Velten 1:0
SV Germania 90 Berge – SV 90 Fehrbellin 4:1
SG Michendorf – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 3:4
SV Empor Schenkenberg 1928 – VfB Trebbin 1:4
Häsener SV – 1. SV Oberkrämer 11 3:4
FV Erkner 1920 – SG Einheit Zepernick 1925 2:7
Tore: 0:1 Paul Maurer (13.), 0:2 Luca Grabarek (20.), 0:3 Paul Maurer (25. Foulelfmeter), 0:4 Ceif Ben-Abdallah (36.), 1:4 Eric Schulze (38.), 2:4 Julian Hentschel (45.+1), 2:5 Moritz Schöps (52.), 2:6 (72.), 2:7 Yulian Andres Cordoba Moreno (78.)
1. FC Lok Stendal – MSV 1919 Neuruppin 3:2
Schiedsrichter: Max Goroncy (39576 Stendal) - Zuschauer: 89
Tore: 0:1 Plinio Junior Dias Nicolau (5.), 1:1 Philip Witte (39.), 2:1 Rosario Schulze (53.), 3:1 Valentin Masuth (54.), 3:2 (85. Foulelfmeter)
SV Lausitz Forst – 1. FC Guben 1:1
SpG Tauche/Ahrensdorf – FSV Rot-Weiß Luckau 2:2
Tore: 0:1 Tom Mikolajek (31.), 1:1 (39.), 1:2 Kilian-Joel Schmidt (45.+2), 2:2 (48.)
SpVgg Torgelow Ueckermünde – FSV Schorfheide Joachimsthal 5:1
1. FC Frankfurt – TSV Mariendorf 1897 6:3
Angermünder FC – SV Victoria Seelow 1:5
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 – Storkower SC 7:3
Schiedsrichter: Hannes Hähnel
SG Eintracht Peitz – SG Sielow 2:4
SV Motor Saspow – SV Wacker 09 Ströbitz 1:7
Schiedsrichter: Jonathan Biesecke
Tore: 0:1 Jaime-Lee Förster (17.), 0:2 Oleksii Karbovskyi (38.), 0:3 Xavier Rumplasch (40.), 0:4 Jaime-Lee Förster (44.), 1:4 (65.), 1:5 Tim Renno (71.), 1:6 Tim Renno (88.), 1:7 Jonas Michlenz (90.)
FSV Admira 2016 – Heideseer SV 3:1
SG Saarmund – SV Grün-Weiß Großbeeren 1:4
FSV Blau-Weiß Wriezen – FC Strausberg II 3:3
Schiedsrichter: Andreas Türke - Zuschauer: 64
Tore: 0:1 Shahzib Yousafzada (17.), 1:1 Sebastian Juhre (23. Foulelfmeter), 1:2 Emmanuel Le Prince Bogana (41.), 2:2 Dustin Schumann (45.), 3:2 Sebastian Juhre (49.), 3:3 Tyler Jerome Schwiderski (55.)
TSV 1814 Friedland – SC Victoria 1914 Templin 5:4
SG Einheit Zepernick 1925 II – 1. FV Eintracht Wandlitz abg.
SpG Pinnow/Guben Nord II – FC Eisenhüttenstadt 0:3
SSV 80 Gardelegen – FSV Veritas Wittenberge/Breese 6:1
Schiedsrichter: Karsten Fettback (Stendal)
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – Sportfreunde Johannisthal 3:2
Birkenwerder BC 1908 – 1.FC PV Nord 4:0
SG Dresden Striesen – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg abg.
SG Dynamo Dresden – FC Energie Cottbus 2:1
Schiedsrichter: Michael Näther (Neschwitz)
Tore: 0:1 Jannis Boziaris (36.), 1:1 Till Neininger (52.), 2:1 Jonas Oehmichen (68.)
FSV Union Fürstenwalde – SC Borea Dresden 3:3
Schiedsrichter: Max Stramke - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Justin Löwe (23.), 1:1 Yvan Ghilslain Ngoyou (34.), 2:1 Erik Steinmetz (42.), 2:2 Eric Merkel (45.+2), 3:2 Erik Steinmetz (51. Foulelfmeter), 3:3 Tobias Wurzer (67.)
TSV 1878 Schlieben – FSV Beilrode 09 1:3
SG Großziethen – Hertha BSC III 7:1
SV Rot-Weiß Reitwein – Oranienburger FC Eintracht 1901 1:3
Schiedsrichter: Said Musawi
Tore: 0:1 (16.), 0:2 (30.), 1:2 Arsalan Mohamadi (56.), 1:3 (83.)
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11:00 Uhr: SV Germania 90 Schöneiche II – SFC Stern 1900 II
11:15 Uhr: Wartenberger SV 1974 II – 1. FV Eintracht Wandlitz
12:00 Uhr: 1. FC Lübars 1962 – BSC Fortuna Glienicke
13:30 Uhr: SG Burg – TSG Lübbenau 63
14:00 Uhr: Storkower SC – Heideseer SV
14:00 Uhr: SV Blau-Weiß Dahlewitz – SV Süden 09
14:00 Uhr: Güstrower SC 09 II – SSV Einheit Perleberg
14:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – SG Geltow
14:00 Uhr: SV Babelsberg 03 II – ESV Lok Seddin
14:00 Uhr: SG Schulzendorf 1931 – Delay Sports Berlin II
14:00 Uhr: VfB 1921 Krieschow – BSV Eintracht Mahlsdorf
14:00 Uhr: BSV Rot-Weiß Schönow – TSV Wustrau
15:00 Uhr: SV Altlüdersdorf – SV Fürstenberg 1914
16:00 Uhr: SV Eintracht Ortrand – SG Friedersdorf
16:30 Uhr: VfB Hohenleipisch 1912 – Hoyerswerdaer FC
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