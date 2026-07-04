Testspiele im Emsland: Rettungswageneinsatz sorgt für Schreckmoment

Ob klare Siege, spannende Remis oder die ersten Fingerzeige für die neue Saison: Die wichtigsten Testspiele mit den emsländischen Teams sind bei FuPa hinterlegt - inklusive Ergebnisse und kurzer Spielberichte.
Wer getroffen hat, wer überzeugte und was auf den Plätzen los war? Das findet ihr jetzt bei FuPa. Viel Spaß beim Durchklicken!
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Der SV Union Lohne ist erfolgreich in die Testspielphase gestartet. Nach einer intensiven Trainingswoche setzte sich die Mannschaft gegen Salzbergen verdient mit 3:0 durch. Die Treffer erzielten Neuzugang Nico Buss, Phil Foppe und Mirco Strohecker. Zur Halbzeit wurde komplett durchgewechselt, sodass alle Spieler Einsatzminuten sammeln konnten.
Die SG Freren hat im Testspiel gegen die SpVgg Fürstenau ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und einen deutlichen 8:0-Erfolg gefeiert. Patrick Stegemann brachte die Gastgeber in Führung, ehe Hmayun Nazari mit einem Doppelpack früh nach der Pause nachlegte. Jan-Hendrik Wecks traf ebenfalls doppelt, zudem waren Yannik Krüp, Aaron Mersch und Marc Stöppel erfolgreich.
Der TuS Haren hat sein Testspiel beim Bezirksligisten SV Langen knapp mit 1:0 gewonnen. Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe Joker Martin Raming-Freesen in der 90. Minute den entscheidenden Treffer erzielte und den Harenern damit den späten Testspielerfolg sicherte.
Der SV Raspo Lathen ist erfolgreich in die Testspielphase gestartet und gewann gegen die SG Lehrte deutlich mit 8:2. Der Kreisligist wurde seiner Favoritenrolle gerecht und feierte einen standesgemäßen Erfolg zum Auftakt der Vorbereitung.
Der SV Hüven hat sein Testspiel gegen die SpVgg Hülsen-Westerloh deutlich mit 6:0 gewonnen. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Ole Jansen die Gastgeber in der 37. Minute in Führung, ehe Jan Sandmann noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang drehte Hüven weiter auf: Tobias Dörtelmann und ein Dreierpack von Jan Sandmann sorgten für klare Verhältnisse, bevor Dörtelmann per Foulelfmeter den 6:0-Endstand herstellte. Mit einer überzeugenden zweiten Halbzeit feierte der SV Hüven einen auch in der Höhe verdienten Testspielerfolg.
Der SV Groß Hesepe hat sein Testspiel beim TSV Georgsdorf souverän mit 3:0 gewonnen. Jost Suhr brachte die Emsländer bereits in der 21. Minute mit einem Distanzschuss in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fabian Klask nach Vorarbeit von Fabian Rosken auf 2:0, ehe Rosken in der 72. Minute selbst den Schlusspunkt setzte. Damit feierte Groß Hesepe einen verdienten und ungefährdeten Testspielerfolg.
Blau-Weiß Papenburg musste sich im Testspiel beim Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst mit 1:5 geschlagen geben. Die Gastgeber stellten bereits in der ersten Halbzeit durch einen Doppelpack von Marcel Rassmann, ein Eigentor und Mats Kaiser die Weichen früh auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Amin Muja auf 5:0, ehe Simon Kremer in der 85. Minute noch den Ehrentreffer für die Papenburger erzielte. Trotz der deutlichen Niederlage bot das Testspiel wichtige Erkenntnisse gegen einen klassenhöheren Gegner.
Der SV Grenzland Twist und der FC Schüttorf 09 II trennten sich in einem abwechslungsreichen Testspiel mit 3:3. Marten Hessel brachte die Twister in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelpack, darunter ein verwandelter Foulelfmeter, zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung. Die Gäste aus Schüttorf kämpften sich jedoch zurück und sicherten sich am Ende noch ein Remis.
Der Neu-Bezirksligist SV Listrup und der Ex-Bezirksligist VfL Emslage trennten sich in einem intensiven Testspiel 2:2. Die Gäste gingen durch Simon Reiners und Jannik Brüning mit 2:0 in Führung, ehe Listrup eindrucksvoll zurückkam. Stephan Schwis verkürzte nur wenige Minuten später, bevor Michael Bünker in der 80. Minute den verdienten Ausgleich erzielte. So endete ein aufschlussreicher Härtetest mit einem leistungsgerechten Remis.
Der SV DJK Breddenberg-Heidbrücken hat sein Testspiel gegen die SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger II souverän mit 4:0 gewonnen. Mann des Spiels war Julien Köß, der mit einem Dreierpack bereits früh für klare Verhältnisse sorgte. Ben Grefer setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt und besiegelte einen ungefährdeten Testspielerfolg für die Gastgeber.
Der SV Eintracht Emmeln hat sein Testspiel beim VfL Rütenbrock souverän mit 4:0 gewonnen. Steffen Vahlhaus brachte die Gäste per Kopf in Führung, ein weiterer Treffer kurz vor der Pause sowie Tore von Julius Funke und Daniel Bols sorgten für den klaren Endstand. Überschattet wurde die Partie jedoch von der Verletzung eines Rütenbrocker Spielers, der sich ohne Fremdeinwirkung verletzte und mit dem Rettungswagen abtransportiert werden musste. Von dieser Stelle aus gute und schnelle Besserung.