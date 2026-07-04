Testspiele im Emsland: Rettungswageneinsatz sorgt für Schreckmoment

– Foto: Diebel

Ob klare Siege, spannende Remis oder die ersten Fingerzeige für die neue Saison: Die wichtigsten Testspiele mit den emsländischen Teams sind bei FuPa hinterlegt - inklusive Ergebnisse und kurzer Spielberichte.

Wer getroffen hat, wer überzeugte und was auf den Plätzen los war? Das findet ihr jetzt bei FuPa. Viel Spaß beim Durchklicken!