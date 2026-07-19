Testspiele im Bezirk Ostwürttemberg: Toreflut beim 10:0 und 7:3

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Ostwürttemberg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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VfL Gerstetten – SV Lonsee 0:1
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
Tor: 0:1 Tim Wagner (52.)
SGM Tannhausen/Stödtlen II – SV Auernheim-Steinweiler 2:2
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TSG Nattheim – SV Waldhausen 1:1
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen )
Tore: 0:1 Luca Mack (45.), 1:1 Philipp Gnosa (77.)
FV 08 Unterkochen – 1. FC Normannia Gmünd 1:5
Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)
TSV Nördlingen II – Sportfreunde Dorfmerkingen II 2:2
1. FC Eschach – TSB Schwäbisch Gmünd 1:2
Schiedsrichter: Roland Herzer
Tore: 0:1 Paul Altvater (4. Eigentor), 0:2 David Karacic (22.), 1:2 Jannik Bauer (63. Foulelfmeter)
TV Steinheim – Türkspor Heidenheim 0:2
Schiedsrichter: Kemal Lelik (Giengen an der Brenz)
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TSV Nördlingen – 1. FC Heidenheim 0:9
Tore: 0:1 Jan Schöppner (12.), 0:2 Marcel Costly (23.), 0:3 Benedikt Gimber (25.), 0:4 Jan Schöppner (43.), 0:5 Marnon Busch (46.), 0:6 (68.), 0:7 (69.), 0:8 Paul Hennrich (70.), 0:9 Tim Siersleben (90.)
DJK Schwabsberg-Buch – TSV Essingen 0:3
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
Tore: 0:1 Niklas Groiß (22.), 0:2 Niklas Groiß (44.), 0:3 Jannik Pfänder (58.)
FV Sontheim/Brenz – FC Ellwangen abgebrochen
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
SGM Herbrechtingen Bolheim – TKSV Giengen 1:5
Schiedsrichter: Winfried Riek
SGM Lautern-Essingen – SC Geislingen 1:1
Schiedsrichter: Johannes Röhrig
Tore: 0:1 Damiano de Lucia (28.), 1:1 Carl Seeliger (42.)
SV Wört – TSV Adelmannsfelden 1:1
Schiedsrichter: Lenny Payer (Bopfingen)
SG Eigenzell-Ellenberg – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II 0:1
Schiedsrichter: Martin Fürst
Tor: 0:1 Mervin Mariadas (32.)
TSG Giengen – AC Milan Heidenheim 5:0
Schiedsrichter: Vitus Weber
Tore: 1:0 Philipp Reiter (11.), 2:0 Ghaith Alzaibak (21.), 3:0 Ahmet Özdemir (37.), 4:0 Neo Fähnle (38.), 5:0 Alexander Dercho (81.)
1. FC Germania Bargau II – TSV Bartholomä abgebrochen
Schiedsrichter: Jürgen Heindl
SV Hussenhofen – TSV Böbingen II abgebrochen
Schiedsrichter: Gürsoy Aktas
TSV Böbingen – SG Bettringen abgebrochen
Schiedsrichter: Alexander Schurr
TSV Essingen – TSG Schnaitheim 0:0
TSV Schornbach – FC Spraitbach 2:3
Tore: 0:1 Bugra-Yakup Kaya (26.), 1:2 Robin Arnet (56.), 2:3 Alexander Bechthold (73.)
Sportfreunde Lorch – TSV Gaildorf 3:2
Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Umut Demir (36.), 1:1 Steffen Kreeb (56.), 2:1 Stefan Weida (78.), 3:1 Steffen Kreeb (84.), 3:2 Viktor Solodkyi (88.)
SK Fichtenberg – SGM Hohenstadt/Untergröningen 3:4
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Armin Hurem (31.), 0:2 Armin Hurem (43.), 1:2 Luis Weinberger (59.), 2:2 Thilo Fritz (66.), 3:2 Thilo Fritz (69.), 3:3 Fabian Berroth (72.), 3:4 Jannik Bürgel (75.)
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TV Neuler II – SSV Aalen II 2:1
Schiedsrichter: Alexander Barth
Tore: 1:0 Valentin Weis (32.), 1:1 Andreas Koose (33.), 2:1 Nick Wörner (90.)
ASV Heidenheim (Albsport) – Aalener Kickers 4:1
TSGV Rechberg – TSG Abtsgmünd II 2:0
Tore: 1:0 Yannick Waibel (48.), 2:0 Dominic Zeggel (83.)
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SC Aufkirchen – SV Pfahlheim 2:3
Schiedsrichter: Salomon Stengel (Berolzheim)
Tore: 1:0 (6.), 2:0 (65.), 2:1 Philipp Gloning (79.), 2:2 Bruno Wohlfrom (80.), 2:3 Tim Häußler (88.)
Sportclub DLP – SGM Tannhausen/Stödtlen 2:2
Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 David Weißenburger (8.), 0:2 Moritz Wille (79.), 1:2 Christoph Ulrich (86.), 2:2 Niklas Eckmeier (89.)
SGM Langenau II – TKSV Giengen 1:3
Tore: 0:1 Ali San (23.), 0:2 Cem Arman (49.), 1:2 Lorenzo Loris Stabile (74.), 1:3 Cem Arman (90.+1)
1. FC Stern Mögglingen – VfR Aalen 1:1
Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 (20.), 1:1 Ibrahim Cakmak (53.)
1. FC Germania Bargau – 1. FC Heiningen 0:2
Schiedsrichter: Gian-Marco Cherchi (Gschwend)
Tore: 0:1 Safa Gürbüz (66.), 0:2 Janis Lucien Ascherl (75.)
SV Pfahlbronn – TSB Schwäbisch Gmünd 2:8
Schiedsrichter: Klaus Schwarz
Tore: 0:1 Enes Yazan (5.), 0:2 (12.), 0:3 Enes Yazan (15.), 0:4 Gian Piero Falcone (48.), 0:5 Mohammad Hasan (53.), 0:6 Gian Piero Falcone (64.), 0:7 Enes Yazan (77.), 0:8 David Karacic (83.)
TSV Großdeinbach – TSV Wäschenbeuren 5:0
Schiedsrichter: Recep Kirli
Tore: 1:0 Lukas Spiller (44.), 2:0 Tobi Wahl (60.), 3:0 Lukas Spiller (63.), 4:0 Justin Reinert (77.), 5:0 David Schüler (89.)
SV Elchingen – SGM Tannhausen/Stödtlen II 4:1
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SV Waldhausen – TSV Essingen abg.
TSV Essingen – VfR Aalen 4:2
Schiedsrichter: Jochen Frey
Tore: 0:1 Sean Seitz (30.), 0:2 Dean Melo (36.), 1:2 Niklas Groiß (44.), 2:2 David Braig (45.+1), 3:2 Yusuf Coban (46.), 4:2 Yusuf Coban (52.)
FV Sontheim/Brenz II – SV Asselfingen 1:2 n.V.
Schiedsrichter: Franz Bradler - Zuschauer: 10
Tore: 0:1 Johann Lukojc (34.), 0:2 Gabriel Friedrich (90.), 1:2 (90.)
SG Schrezheim – SV Waldhausen II 2:3
Schiedsrichter: Christian Borst
Tore: 0:1 Kevin Mayer (2.), 1:2 Maximilian Wesiak (5.), 1:3 Timo Kamm (43.)
SGM Fachsenfeld / Dewangen – SGM Königsbronn/Oberkochen 1:3
Schiedsrichter: Nihat Kirboz (Aalen)
Tore: 0:1 Sönke Opferkuch (1.), 1:1 Adrian Leis (8.), 1:2 Sönke Opferkuch (24.), 1:3 Tizian Cariati (56.)
FV Vorwärts Faurndau – SG Bettringen 1:1
Schiedsrichter: Luca Rukavina
Tore: 1:0 Philipp Hänßler (44.), 1:1 Luca Sigloch (89.)
Sportfreunde Dorfmerkingen – TSV Crailsheim 3:0
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Steffen Kienle (42.), 2:0 Baris Acikgöz (63. Foulelfmeter), 3:0 Baris Acikgöz (64.)
TSV Schwaben Augsburg – 1. FC Normannia Gmünd 6:5
Schiedsrichter: Leon Messerschmidt (Höchstädt)
Tore: 1:0 Philipp Schnell (5.), 2:0 Gregor Aumiller (18.), 2:1 Levin Steinle (20.), 2:2 Fabio Da Cruz Martins (33.), 2:3 Noah Frank (39.), 3:3 Christian Trocino (48.), 4:3 Philipp Schnell (55.), 5:3 Felix Wildegger (67.), 5:4 Noah Frank (68.), 5:5 Noah Frank (83.), 6:5 Paul Rott (87.)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSG Backnang 1:2
Schiedsrichter: Steve Henriß
Tore: 0:1 Charalambos Parharidis (25.), 0:2 Fabijan Domic (50. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Scherer (84.)
SGM Herbrechtingen Bolheim – FV 08 Unterkochen II 10:2
Schiedsrichter: Rudi Wirth
Tore: 1:0 Luis Roman Soria (2.), 2:0 Ernesto Macias (4.), 2:1 Sokol Lutfiu (12.), 2:2 Pajtim Lutfiu (20.), 3:2 Julian Bernhard (48.)
SGM Fachsenfeld/Dewangen II – SGM Rindelbach/Neunheim II 2:2
Schiedsrichter: Nicolas Egetenmeyer
Tore: 1:0 Paul Ssegujja (44.), 1:1 Simon Fallenbüchel (54.), 1:2 Simon Fallenbüchel (63.), 2:2 Philipp Leis (86.)
TSGV Waldstetten – FV 08 Unterkochen 3:0
Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd)
Tore: 1:0 Jannik Kurfess (16.), 2:0 Nick Hafenrichter (37.), 3:0 Can-Luca Groiss (54.)
FC Härtsfeld – Sportfreunde Dorfmerkingen II 0:1
Schiedsrichter: Erjon Hyseni
SV Mergelstetten – SSV Steinheim 6:1
TSG Schnaitheim – SGM Langenau 3:4
Tore: 1:0 (8.), 2:0 (10.), 2:1 Jannik Kräutter (28.), 3:1 (44.), 3:2 Anton Romer (55.), 3:3 Jannik Kräutter (60. Foulelfmeter), 3:4 Levin Stammler (66.)
FC Röhlingen – SC Nähermemmingen-Baldingen 3:3
Schiedsrichter: Gerhard Häußler
Tore: 0:1 (5.), 0:2 (11.), 1:2 Kevin Mack (37.), 2:2 Julian Brendle (49.), 2:3 (66.), 3:3 Florian Fischer (71. Foulelfmeter)
1. FC Normannia Gmünd – VfB Stuttgart II 0:3
Schiedsrichter: Gregor Wiederrecht (Erbstetten) - Zuschauer: 462
Tore: 0:1 Oliver Rölke (23.), 0:2 Jordan Majchrzak (39.), 0:3 Enis Redzepi (75.)
TSV Herrlingen – SV Bissingen 2:1
Schiedsrichter: Andreas Schneider
Tore: 0:1 Simon Beyer (23.), 1:1 Cedric Gröber (54.), 2:1 Cedric Gröber (80.)
TV Altenstadt – TV Steinheim 5:1
TSV Unterdeufstetten – FC Ellwangen abg.
TSV Unterdeufstetten – FC Ellwangen II 9:0
Schiedsrichter: Julian Gössl
SGM Hohenstadt/Untergröningen – TSV Gaildorf II 2:1
Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Aytac Uysal (20. Foulelfmeter), 1:1 Dorian Grau (23.), 2:1 Armin Hurem (75.)
SV Elchingen – SGM Lautern-Essingen abg.
SSV Schwäbisch Hall II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:1
Schiedsrichter: Domenic Mayer
Tore: 0:1 Ilyas El Farissi (29.)
SV Jagstzell – SGM Kreßberg 0:4
Schiedsrichter: Rebecca Fritz
SV Kaisersbach – TV Herlikofen 4:1
Schiedsrichter: Yusuf Ramazan Celiktürk
Tore: 0:1 Yeison Erhard (11.)
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TV Weiler in den Bergen – TV Herlikofen II 1:2
Schiedsrichter: Valerian Schartschinski - Zuschauer: 15
Tore: 1:0 Jonas Nagel (11.), 1:1 Marcel Kuhn (19. Eigentor), 1:2 Michael Franz (88.)
TV Neuler – TSV Adelmannsfelden 1:4
Schiedsrichter: Florian Thomas
Tore: 0:1 Andriko Helwer (20.), 0:2 Andriko Helwer (30.), 0:3 Andriko Helwer (48.), 0:4 Kevin Bernecker (56.)
Sportfreunde Lorch – SV Plüderhausen 10:0
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Paul Waibel (1.), 2:0 Adrian Schwarz (18.), 3:0 Stefan Weida (26.), 4:0 Robin Bopp (44.), 5:0 Liam Eisele (48.), 6:0 Stefan Weida (53.), 7:0 Niklas Hinderer (71.), 8:0 Stefan Weida (77.), 9:0 Yannik Bopp (84. Foulelfmeter), 10:0 Adrian Schwarz (86.)
SV Hussenhofen – SV Frickenhofen 1:4
Schiedsrichter: Mathias Nann
Tore: 0:1 Luka Peltsch (22.), 0:2 Lorenz Hinderberger (56.), 0:3 Finnegan Messer (57.), 0:4 Colin Postic (76.), 1:4 Franz Barth (80.)
Besondere Vorkommnisse: Colin Postic (SV Frickenhofen) scheitert mit Foulelfmeter (87.).
SV Göggingen – SG Eigenzell-Ellenberg 0:3
Schiedsrichter: Sven Urban
Tore: 0:1 Benjamin Pfeifer, 0:2 David Früh, 0:3 Tim Kailer
TSV Essingen – SG Steinheim / Gerstetten / Böhmenkirch 3:3
Tore: 0:1 (14.), 0:2 (28.), 1:2 Jona Fusi (48.), 2:2 Ferdinand Schmid (54.), 3:2 Karlos Ivelj (74.), 3:3 (80.)
FC Unterbechingen – TSG Schnaitheim 6:0
Schiedsrichter: Nico Klinge (Binswangen)
Tore: 1:0 Michael Tausend (1.), 2:0 Simon Weber (9.), 3:0 Alexander Ruf (21.), 4:0 Peter Lennartz (38.), 5:0 Simon Weber (65.), 6:0 Louis Fronmüller (90.)
FC Stätzling – 1. FC Normannia Gmünd 3:7
Schiedsrichter: Roland Pankratz (Königsbrunn) - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Noah Frank (4.), 1:1 Luis Miller (10.), 1:2 Noah Frank (15.), 1:3 Dejan Joel Urbanschik (18.), 1:4 Noah Frank (21.), 1:5 Fabio Da Cruz Martins (54.), 1:6 Vinzenz Barth (77.), 2:6 Luis Miller (80.), 3:6 Luis Miller (83. Foulelfmeter), 1:7 Fabio Da Cruz Martins (90.)
Gelb-Rot: Csongor Peter Kuves (82./1. FC Normannia Gmünd/Zeitstrafe)
SSV Steinach-Reichenbach II – Sportfreunde Lorch II 3:6
Schiedsrichter: Andreas Fischer
SC Unterschneidheim – SC Nähermemmingen-Baldingen 1:6
Schiedsrichter: Werner Weiß
TSGV Rechberg – 1. FC Eschach 3:5
Schiedsrichter: Jürgen Fladrich
Tore: 1:0 (4.), 2:0 (25.), 2:1 Marcel Gückelhorn (37.), 3:1 Raul da Cruz Martins (60.), 3:2 Felix Bauer (65. Foulelfmeter), 3:3 Felix Bauer (79.), 3:4 Felix Bauer (85.), 3:5 Lukas Stoll (86.)
TSV Hüttlingen II – FV Viktoria Wasseralfingen II 1:0
Schiedsrichter: Sven Wagner
Tor: 1:0 Karim Charifou (4.)
FV Vorwärts Faurndau II – TSV Waldhausen 0:4
Schiedsrichter: Klaus-Dieter Gaarz - Zuschauer: 50
TSGV Waldstetten II – 1. FC Rechberghausen 4:2
Schiedsrichter: Markus Wacker
Tore: 0:1 Luca Speer (27.), 1:1 Louis Itzelberger (33.), 1:2 Luca Speer (63.), 2:2 (73.), 3:2 Antonio Zonaras (80.), 4:2 Lukas Hofbauer (84.)
SGM Langenau II – AC Milan Heidenheim 3:2
Schiedsrichter: Sanli Ersoy
Tore: 1:0 Robin Laible (7.), 2:0 Robin Laible (26.), 2:1 Enes Daler (44.), 2:2 Vasile Danila (83.), 3:2 Robin Laible (88.)
TSV Heubach – Aalener Kickers 1:3
Schiedsrichter: Helmut Knecht (Aalen) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 , 1:1 Vedat Yel (50.), 1:2 Mehmet Döker (65.), 1:3 Kaled Omeirat (75.)
VfR Altenmünster – FC Ellwangen 0:2
Schiedsrichter: Sascha Hofmann
Tore: 0:1 Yvan Funk (65.), 0:2 Yvan Funk (69.)
FV Sontheim/Brenz – TSV Merching 0:1
Schiedsrichter: Ronny Eberhardt (Syrgenstein)
Tor: 0:1 Saffet Yildirim (34.)
SV Wört – FC Röhlingen 0:3
Schiedsrichter: Timo Payer (Bopfingen) - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Florian Fischer (64.), 0:2 Raphael Junker (68.), 0:3 Julian Brendle (78.)
Besondere Vorkommnisse: Florian Fischer (FC Röhlingen) scheitert mit Foulelfmeter (36.).
TSG Schnaitheim II – VfL Gerstetten abg.
SC Unterschneidheim – SC Wallerstein 3:1
Schiedsrichter: Manfred Fritz
Tore: 1:0 Julian Pfitzer (30.), 2:0 Emanuel Rein (45.), 2:1 (70.), 3:1 Tim Dritschler (77.)
VfL Iggingen – SG Schorndorf II abg.
SV Auernheim-Steinweiler – Sportfreunde Eggenrot 2:5
Schiedsrichter: Hermann Beyrle (Großkuchen)
Tore: 1:0 Daniel Reichenbach (8.), 1:1 Pius Kuhn (22.), 1:2 Pius Kuhn (40.), 1:3 Jonas Knecht (47.), 1:4 Pius Kuhn (56.), 2:4 Julian Kron (70.), 2:5 Nico Lemmermeier (83.)
DJK Schwabsberg-Buch – FC Matzenbach 5:3
Schiedsrichter: Christian Borst
Tore: 0:1 (9.), 0:2 (15.), 1:2 Leon Fröhlich (20.), 2:2 Sven Frank (55.), 2:3 (56.), 3:3 Leon Fröhlich (60.), 4:3 Frederik Frank (81.), 5:3 Kaie Bolger (90.+3)
SGM Rindelbach/Neunheim – SSV Aalen II 3:2
Schiedsrichter: Michael Hieber (Pfahlheim) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Marius Gentner (3.), 1:1 (21.), 1:2 (46.), 2:2 Robin Schips (81.), 3:2 Vincent Steidle (83.)
TSV Herrlingen – Türkspor Heidenheim 1:5
Tore: 1:0 Paul Janz (8.), 1:1 Amir Werner (22.), 1:2 Moritz Steinmetzer (44.), 1:3 Denisz Toth (45.+2), 1:4 Amir Werner (57.), 1:5 Okan Akcay (73.)
FC Schechingen – TSV Schopfloch 2:1
Schiedsrichter: Klaus Munz
SSV Aalen – TSV Gaildorf 2:5
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
FSV Zöbingen – SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch 3:0
Schiedsrichter: Andreas Zyhajlo
Tore: 1:0 Gabriel Gruber (25.), 2:0 Linus Thum (32.), 3:0 Gabriel Gruber (45.)
SV Jagstzell – DJK-SG Wasseralfingen 6:2
Schiedsrichter: Daniel Kamps (Hüttlingen)
SV Ebnat – TSV Bartholomä 7:2
Schiedsrichter: Marcus Fröhlich (Wasseralfingen)
SG Marktoffing. / Utzwingen – SV Kerkingen 2:3
Schiedsrichter: Michael Hertle (Schwörsheim)
TV Lindach – 1. FC Stern Mögglingen II 1:0
Schiedsrichter: Udo Sujer (Schwäbisch Gmünd)
Tor: 1:0 Maciej Lotarski (10.)
SG Burgberg/Hohenmemmingen – SV Donaualtheim 2:7
Tore: 1:6 , 2:7 , 0:1 Simon Minnich (11.), 0:2 Simon Minnich (14.), 0:3 Johannes Speckner (19.), 0:4 Yakou Camara (28.), 0:5 Manuel Hartmann (44.), 0:6 Steffen Reiter (60.), 1:7 Benedict Reiter (79.)
SV Lauchheim – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II 7:2
Schiedsrichter: Norbert Libotean
SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim – SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III 3:0
Schiedsrichter: Heinz Illenberger
SV Elchingen – SGM Lautern-Essingen II 6:1
Schiedsrichter: Marco Hubel (Bopfingen )
1. FC Stern Mögglingen – SK Fichtenberg 8:0
Schiedsrichter: Timo Nowicki
Tore: 1:0 Ibrahim Cakmak (5.), 2:0 David Felske (30.), 3:0 Tim Wiedmann (33.), 4:0 Ibrahim Cakmak (35.), 5:0 Yannis Sauerteig (43. Eigentor), 6:0 Justin Fuchs (45.+1), 7:0 Tim Wiedmann (47.), 8:0 David Felske (68.)
TV Straßdorf – FC Durlangen 3:2
Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd)
TSV Hüttlingen – SV Söhnstetten 3:0
Schiedsrichter: Steffen Peters
TSV Essingen – SGM Lautern-Essingen 5:3
Schiedsrichter: Daniel Eßwein (Dewangen)
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