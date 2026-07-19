Testspiele im Bezirk Ostwürttemberg: Toreflut beim 10:0 und 7:3

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Testspiele am Dienstag, 14. Juli

TSG Nattheim – SV Waldhausen 1:1

Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen )

Tore: 0:1 Luca Mack (45.), 1:1 Philipp Gnosa (77.)



FV 08 Unterkochen – 1. FC Normannia Gmünd 1:5

Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)



TSV Nördlingen II – Sportfreunde Dorfmerkingen II 2:2



1. FC Eschach – TSB Schwäbisch Gmünd 1:2

Schiedsrichter: Roland Herzer

Tore: 0:1 Paul Altvater (4. Eigentor), 0:2 David Karacic (22.), 1:2 Jannik Bauer (63. Foulelfmeter)



TV Steinheim – Türkspor Heidenheim 0:2

Schiedsrichter: Kemal Lelik (Giengen an der Brenz)

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Testspiele am Mittwoch, 15. Juli

TSV Nördlingen – 1. FC Heidenheim 0:9

Tore: 0:1 Jan Schöppner (12.), 0:2 Marcel Costly (23.), 0:3 Benedikt Gimber (25.), 0:4 Jan Schöppner (43.), 0:5 Marnon Busch (46.), 0:6 (68.), 0:7 (69.), 0:8 Paul Hennrich (70.), 0:9 Tim Siersleben (90.)



DJK Schwabsberg-Buch – TSV Essingen 0:3

Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)

Tore: 0:1 Niklas Groiß (22.), 0:2 Niklas Groiß (44.), 0:3 Jannik Pfänder (58.)



FV Sontheim/Brenz – FC Ellwangen abgebrochen

Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)



SGM Herbrechtingen Bolheim – TKSV Giengen 1:5

Schiedsrichter: Winfried Riek



SGM Lautern-Essingen – SC Geislingen 1:1

Schiedsrichter: Johannes Röhrig

Tore: 0:1 Damiano de Lucia (28.), 1:1 Carl Seeliger (42.)



SV Wört – TSV Adelmannsfelden 1:1

Schiedsrichter: Lenny Payer (Bopfingen)



SG Eigenzell-Ellenberg – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II 0:1

Schiedsrichter: Martin Fürst

Tor: 0:1 Mervin Mariadas (32.)



TSG Giengen – AC Milan Heidenheim 5:0

Schiedsrichter: Vitus Weber

Tore: 1:0 Philipp Reiter (11.), 2:0 Ghaith Alzaibak (21.), 3:0 Ahmet Özdemir (37.), 4:0 Neo Fähnle (38.), 5:0 Alexander Dercho (81.)



1. FC Germania Bargau II – TSV Bartholomä abgebrochen

Schiedsrichter: Jürgen Heindl



SV Hussenhofen – TSV Böbingen II abgebrochen

Schiedsrichter: Gürsoy Aktas



TSV Böbingen – SG Bettringen abgebrochen

Schiedsrichter: Alexander Schurr



TSV Essingen – TSG Schnaitheim 0:0



TSV Schornbach – FC Spraitbach 2:3

Tore: 0:1 Bugra-Yakup Kaya (26.), 1:2 Robin Arnet (56.), 2:3 Alexander Bechthold (73.)



Sportfreunde Lorch – TSV Gaildorf 3:2

Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen) - Zuschauer: 25

Tore: 0:1 Umut Demir (36.), 1:1 Steffen Kreeb (56.), 2:1 Stefan Weida (78.), 3:1 Steffen Kreeb (84.), 3:2 Viktor Solodkyi (88.)



SK Fichtenberg – SGM Hohenstadt/Untergröningen 3:4

Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Armin Hurem (31.), 0:2 Armin Hurem (43.), 1:2 Luis Weinberger (59.), 2:2 Thilo Fritz (66.), 3:2 Thilo Fritz (69.), 3:3 Fabian Berroth (72.), 3:4 Jannik Bürgel (75.)

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Testspiele am Donnerstag, 16. Juli

TV Neuler II – SSV Aalen II 2:1

Schiedsrichter: Alexander Barth

Tore: 1:0 Valentin Weis (32.), 1:1 Andreas Koose (33.), 2:1 Nick Wörner (90.)



ASV Heidenheim (Albsport) – Aalener Kickers 4:1



TSGV Rechberg – TSG Abtsgmünd II 2:0

Tore: 1:0 Yannick Waibel (48.), 2:0 Dominic Zeggel (83.)

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Testspiele am Freitag, 17. Juli

SC Aufkirchen – SV Pfahlheim 2:3

Schiedsrichter: Salomon Stengel (Berolzheim)

Tore: 1:0 (6.), 2:0 (65.), 2:1 Philipp Gloning (79.), 2:2 Bruno Wohlfrom (80.), 2:3 Tim Häußler (88.)



Sportclub DLP – SGM Tannhausen/Stödtlen 2:2

Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 David Weißenburger (8.), 0:2 Moritz Wille (79.), 1:2 Christoph Ulrich (86.), 2:2 Niklas Eckmeier (89.)



SGM Langenau II – TKSV Giengen 1:3

Tore: 0:1 Ali San (23.), 0:2 Cem Arman (49.), 1:2 Lorenzo Loris Stabile (74.), 1:3 Cem Arman (90.+1)



1. FC Stern Mögglingen – VfR Aalen 1:1

Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 (20.), 1:1 Ibrahim Cakmak (53.)



1. FC Germania Bargau – 1. FC Heiningen 0:2

Schiedsrichter: Gian-Marco Cherchi (Gschwend)

Tore: 0:1 Safa Gürbüz (66.), 0:2 Janis Lucien Ascherl (75.)



SV Pfahlbronn – TSB Schwäbisch Gmünd 2:8

Schiedsrichter: Klaus Schwarz

Tore: 0:1 Enes Yazan (5.), 0:2 (12.), 0:3 Enes Yazan (15.), 0:4 Gian Piero Falcone (48.), 0:5 Mohammad Hasan (53.), 0:6 Gian Piero Falcone (64.), 0:7 Enes Yazan (77.), 0:8 David Karacic (83.)



TSV Großdeinbach – TSV Wäschenbeuren 5:0

Schiedsrichter: Recep Kirli

Tore: 1:0 Lukas Spiller (44.), 2:0 Tobi Wahl (60.), 3:0 Lukas Spiller (63.), 4:0 Justin Reinert (77.), 5:0 David Schüler (89.)



SV Elchingen – SGM Tannhausen/Stödtlen II 4:1

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Testspiele am Samstag, 18. Juli

SV Waldhausen – TSV Essingen abg.



TSV Essingen – VfR Aalen 4:2

Schiedsrichter: Jochen Frey

Tore: 0:1 Sean Seitz (30.), 0:2 Dean Melo (36.), 1:2 Niklas Groiß (44.), 2:2 David Braig (45.+1), 3:2 Yusuf Coban (46.), 4:2 Yusuf Coban (52.)



FV Sontheim/Brenz II – SV Asselfingen 1:2 n.V.

Schiedsrichter: Franz Bradler - Zuschauer: 10

Tore: 0:1 Johann Lukojc (34.), 0:2 Gabriel Friedrich (90.), 1:2 (90.)



SG Schrezheim – SV Waldhausen II 2:3

Schiedsrichter: Christian Borst

Tore: 0:1 Kevin Mayer (2.), 1:2 Maximilian Wesiak (5.), 1:3 Timo Kamm (43.)



SGM Fachsenfeld / Dewangen – SGM Königsbronn/Oberkochen 1:3

Schiedsrichter: Nihat Kirboz (Aalen)

Tore: 0:1 Sönke Opferkuch (1.), 1:1 Adrian Leis (8.), 1:2 Sönke Opferkuch (24.), 1:3 Tizian Cariati (56.)



FV Vorwärts Faurndau – SG Bettringen 1:1

Schiedsrichter: Luca Rukavina

Tore: 1:0 Philipp Hänßler (44.), 1:1 Luca Sigloch (89.)



Sportfreunde Dorfmerkingen – TSV Crailsheim 3:0

Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen ) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Steffen Kienle (42.), 2:0 Baris Acikgöz (63. Foulelfmeter), 3:0 Baris Acikgöz (64.)



TSV Schwaben Augsburg – 1. FC Normannia Gmünd 6:5

Schiedsrichter: Leon Messerschmidt (Höchstädt)

Tore: 1:0 Philipp Schnell (5.), 2:0 Gregor Aumiller (18.), 2:1 Levin Steinle (20.), 2:2 Fabio Da Cruz Martins (33.), 2:3 Noah Frank (39.), 3:3 Christian Trocino (48.), 4:3 Philipp Schnell (55.), 5:3 Felix Wildegger (67.), 5:4 Noah Frank (68.), 5:5 Noah Frank (83.), 6:5 Paul Rott (87.)



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSG Backnang 1:2

Schiedsrichter: Steve Henriß

Tore: 0:1 Charalambos Parharidis (25.), 0:2 Fabijan Domic (50. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Scherer (84.)



SGM Herbrechtingen Bolheim – FV 08 Unterkochen II 10:2

Schiedsrichter: Rudi Wirth

Tore: 1:0 Luis Roman Soria (2.), 2:0 Ernesto Macias (4.), 2:1 Sokol Lutfiu (12.), 2:2 Pajtim Lutfiu (20.), 3:2 Julian Bernhard (48.)



SGM Fachsenfeld/Dewangen II – SGM Rindelbach/Neunheim II 2:2

Schiedsrichter: Nicolas Egetenmeyer

Tore: 1:0 Paul Ssegujja (44.), 1:1 Simon Fallenbüchel (54.), 1:2 Simon Fallenbüchel (63.), 2:2 Philipp Leis (86.)



TSGV Waldstetten – FV 08 Unterkochen 3:0

Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd)

Tore: 1:0 Jannik Kurfess (16.), 2:0 Nick Hafenrichter (37.), 3:0 Can-Luca Groiss (54.)



FC Härtsfeld – Sportfreunde Dorfmerkingen II 0:1

Schiedsrichter: Erjon Hyseni



SV Mergelstetten – SSV Steinheim 6:1



TSG Schnaitheim – SGM Langenau 3:4

Tore: 1:0 (8.), 2:0 (10.), 2:1 Jannik Kräutter (28.), 3:1 (44.), 3:2 Anton Romer (55.), 3:3 Jannik Kräutter (60. Foulelfmeter), 3:4 Levin Stammler (66.)



FC Röhlingen – SC Nähermemmingen-Baldingen 3:3

Schiedsrichter: Gerhard Häußler

Tore: 0:1 (5.), 0:2 (11.), 1:2 Kevin Mack (37.), 2:2 Julian Brendle (49.), 2:3 (66.), 3:3 Florian Fischer (71. Foulelfmeter)



1. FC Normannia Gmünd – VfB Stuttgart II 0:3

Schiedsrichter: Gregor Wiederrecht (Erbstetten) - Zuschauer: 462

Tore: 0:1 Oliver Rölke (23.), 0:2 Jordan Majchrzak (39.), 0:3 Enis Redzepi (75.)



TSV Herrlingen – SV Bissingen 2:1

Schiedsrichter: Andreas Schneider

Tore: 0:1 Simon Beyer (23.), 1:1 Cedric Gröber (54.), 2:1 Cedric Gröber (80.)



TV Altenstadt – TV Steinheim 5:1



TSV Unterdeufstetten – FC Ellwangen abg.



TSV Unterdeufstetten – FC Ellwangen II 9:0

Schiedsrichter: Julian Gössl



SGM Hohenstadt/Untergröningen – TSV Gaildorf II 2:1

Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Aytac Uysal (20. Foulelfmeter), 1:1 Dorian Grau (23.), 2:1 Armin Hurem (75.)



SV Elchingen – SGM Lautern-Essingen abg.



SSV Schwäbisch Hall II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:1

Schiedsrichter: Domenic Mayer

Tore: 0:1 Ilyas El Farissi (29.)



SV Jagstzell – SGM Kreßberg 0:4

Schiedsrichter: Rebecca Fritz



SV Kaisersbach – TV Herlikofen 4:1

Schiedsrichter: Yusuf Ramazan Celiktürk

Tore: 0:1 Yeison Erhard (11.)

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Testspiele am Sonntag, 19. Juli

TV Weiler in den Bergen – TV Herlikofen II 1:2

Schiedsrichter: Valerian Schartschinski - Zuschauer: 15

Tore: 1:0 Jonas Nagel (11.), 1:1 Marcel Kuhn (19. Eigentor), 1:2 Michael Franz (88.)



TV Neuler – TSV Adelmannsfelden 1:4

Schiedsrichter: Florian Thomas

Tore: 0:1 Andriko Helwer (20.), 0:2 Andriko Helwer (30.), 0:3 Andriko Helwer (48.), 0:4 Kevin Bernecker (56.)



Sportfreunde Lorch – SV Plüderhausen 10:0

Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Paul Waibel (1.), 2:0 Adrian Schwarz (18.), 3:0 Stefan Weida (26.), 4:0 Robin Bopp (44.), 5:0 Liam Eisele (48.), 6:0 Stefan Weida (53.), 7:0 Niklas Hinderer (71.), 8:0 Stefan Weida (77.), 9:0 Yannik Bopp (84. Foulelfmeter), 10:0 Adrian Schwarz (86.)



SV Hussenhofen – SV Frickenhofen 1:4

Schiedsrichter: Mathias Nann

Tore: 0:1 Luka Peltsch (22.), 0:2 Lorenz Hinderberger (56.), 0:3 Finnegan Messer (57.), 0:4 Colin Postic (76.), 1:4 Franz Barth (80.)

Besondere Vorkommnisse: Colin Postic (SV Frickenhofen) scheitert mit Foulelfmeter (87.).



SV Göggingen – SG Eigenzell-Ellenberg 0:3

Schiedsrichter: Sven Urban

Tore: 0:1 Benjamin Pfeifer, 0:2 David Früh, 0:3 Tim Kailer



TSV Essingen – SG Steinheim / Gerstetten / Böhmenkirch 3:3

Tore: 0:1 (14.), 0:2 (28.), 1:2 Jona Fusi (48.), 2:2 Ferdinand Schmid (54.), 3:2 Karlos Ivelj (74.), 3:3 (80.)



FC Unterbechingen – TSG Schnaitheim 6:0

Schiedsrichter: Nico Klinge (Binswangen)

Tore: 1:0 Michael Tausend (1.), 2:0 Simon Weber (9.), 3:0 Alexander Ruf (21.), 4:0 Peter Lennartz (38.), 5:0 Simon Weber (65.), 6:0 Louis Fronmüller (90.)



FC Stätzling – 1. FC Normannia Gmünd 3:7

Schiedsrichter: Roland Pankratz (Königsbrunn) - Zuschauer: 35

Tore: 0:1 Noah Frank (4.), 1:1 Luis Miller (10.), 1:2 Noah Frank (15.), 1:3 Dejan Joel Urbanschik (18.), 1:4 Noah Frank (21.), 1:5 Fabio Da Cruz Martins (54.), 1:6 Vinzenz Barth (77.), 2:6 Luis Miller (80.), 3:6 Luis Miller (83. Foulelfmeter), 1:7 Fabio Da Cruz Martins (90.)

Gelb-Rot: Csongor Peter Kuves (82./1. FC Normannia Gmünd/Zeitstrafe)



SSV Steinach-Reichenbach II – Sportfreunde Lorch II 3:6

Schiedsrichter: Andreas Fischer



SC Unterschneidheim – SC Nähermemmingen-Baldingen 1:6

Schiedsrichter: Werner Weiß



TSGV Rechberg – 1. FC Eschach 3:5

Schiedsrichter: Jürgen Fladrich

Tore: 1:0 (4.), 2:0 (25.), 2:1 Marcel Gückelhorn (37.), 3:1 Raul da Cruz Martins (60.), 3:2 Felix Bauer (65. Foulelfmeter), 3:3 Felix Bauer (79.), 3:4 Felix Bauer (85.), 3:5 Lukas Stoll (86.)



TSV Hüttlingen II – FV Viktoria Wasseralfingen II 1:0

Schiedsrichter: Sven Wagner

Tor: 1:0 Karim Charifou (4.)



FV Vorwärts Faurndau II – TSV Waldhausen 0:4

Schiedsrichter: Klaus-Dieter Gaarz - Zuschauer: 50



TSGV Waldstetten II – 1. FC Rechberghausen 4:2

Schiedsrichter: Markus Wacker

Tore: 0:1 Luca Speer (27.), 1:1 Louis Itzelberger (33.), 1:2 Luca Speer (63.), 2:2 (73.), 3:2 Antonio Zonaras (80.), 4:2 Lukas Hofbauer (84.)



SGM Langenau II – AC Milan Heidenheim 3:2

Schiedsrichter: Sanli Ersoy

Tore: 1:0 Robin Laible (7.), 2:0 Robin Laible (26.), 2:1 Enes Daler (44.), 2:2 Vasile Danila (83.), 3:2 Robin Laible (88.)



TSV Heubach – Aalener Kickers 1:3

Schiedsrichter: Helmut Knecht (Aalen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 , 1:1 Vedat Yel (50.), 1:2 Mehmet Döker (65.), 1:3 Kaled Omeirat (75.)



VfR Altenmünster – FC Ellwangen 0:2

Schiedsrichter: Sascha Hofmann

Tore: 0:1 Yvan Funk (65.), 0:2 Yvan Funk (69.)



FV Sontheim/Brenz – TSV Merching 0:1

Schiedsrichter: Ronny Eberhardt (Syrgenstein)

Tor: 0:1 Saffet Yildirim (34.)



SV Wört – FC Röhlingen 0:3

Schiedsrichter: Timo Payer (Bopfingen) - Zuschauer: 35

Tore: 0:1 Florian Fischer (64.), 0:2 Raphael Junker (68.), 0:3 Julian Brendle (78.)

Besondere Vorkommnisse: Florian Fischer (FC Röhlingen) scheitert mit Foulelfmeter (36.).



TSG Schnaitheim II – VfL Gerstetten abg.



SC Unterschneidheim – SC Wallerstein 3:1

Schiedsrichter: Manfred Fritz

Tore: 1:0 Julian Pfitzer (30.), 2:0 Emanuel Rein (45.), 2:1 (70.), 3:1 Tim Dritschler (77.)



VfL Iggingen – SG Schorndorf II abg.



SV Auernheim-Steinweiler – Sportfreunde Eggenrot 2:5

Schiedsrichter: Hermann Beyrle (Großkuchen)

Tore: 1:0 Daniel Reichenbach (8.), 1:1 Pius Kuhn (22.), 1:2 Pius Kuhn (40.), 1:3 Jonas Knecht (47.), 1:4 Pius Kuhn (56.), 2:4 Julian Kron (70.), 2:5 Nico Lemmermeier (83.)



DJK Schwabsberg-Buch – FC Matzenbach 5:3

Schiedsrichter: Christian Borst

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (15.), 1:2 Leon Fröhlich (20.), 2:2 Sven Frank (55.), 2:3 (56.), 3:3 Leon Fröhlich (60.), 4:3 Frederik Frank (81.), 5:3 Kaie Bolger (90.+3)



SGM Rindelbach/Neunheim – SSV Aalen II 3:2

Schiedsrichter: Michael Hieber (Pfahlheim) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Marius Gentner (3.), 1:1 (21.), 1:2 (46.), 2:2 Robin Schips (81.), 3:2 Vincent Steidle (83.)



TSV Herrlingen – Türkspor Heidenheim 1:5

Tore: 1:0 Paul Janz (8.), 1:1 Amir Werner (22.), 1:2 Moritz Steinmetzer (44.), 1:3 Denisz Toth (45.+2), 1:4 Amir Werner (57.), 1:5 Okan Akcay (73.)



FC Schechingen – TSV Schopfloch 2:1

Schiedsrichter: Klaus Munz



SSV Aalen – TSV Gaildorf 2:5

Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)



FSV Zöbingen – SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch 3:0

Schiedsrichter: Andreas Zyhajlo

Tore: 1:0 Gabriel Gruber (25.), 2:0 Linus Thum (32.), 3:0 Gabriel Gruber (45.)



SV Jagstzell – DJK-SG Wasseralfingen 6:2

Schiedsrichter: Daniel Kamps (Hüttlingen)



SV Ebnat – TSV Bartholomä 7:2

Schiedsrichter: Marcus Fröhlich (Wasseralfingen)



SG Marktoffing. / Utzwingen – SV Kerkingen 2:3

Schiedsrichter: Michael Hertle (Schwörsheim)



TV Lindach – 1. FC Stern Mögglingen II 1:0

Schiedsrichter: Udo Sujer (Schwäbisch Gmünd)

Tor: 1:0 Maciej Lotarski (10.)



SG Burgberg/Hohenmemmingen – SV Donaualtheim 2:7

Tore: 1:6 , 2:7 , 0:1 Simon Minnich (11.), 0:2 Simon Minnich (14.), 0:3 Johannes Speckner (19.), 0:4 Yakou Camara (28.), 0:5 Manuel Hartmann (44.), 0:6 Steffen Reiter (60.), 1:7 Benedict Reiter (79.)



SV Lauchheim – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II 7:2

Schiedsrichter: Norbert Libotean



SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim – SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III 3:0

Schiedsrichter: Heinz Illenberger



SV Elchingen – SGM Lautern-Essingen II 6:1

Schiedsrichter: Marco Hubel (Bopfingen )



1. FC Stern Mögglingen – SK Fichtenberg 8:0

Schiedsrichter: Timo Nowicki

Tore: 1:0 Ibrahim Cakmak (5.), 2:0 David Felske (30.), 3:0 Tim Wiedmann (33.), 4:0 Ibrahim Cakmak (35.), 5:0 Yannis Sauerteig (43. Eigentor), 6:0 Justin Fuchs (45.+1), 7:0 Tim Wiedmann (47.), 8:0 David Felske (68.)



TV Straßdorf – FC Durlangen 3:2

Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd)



TSV Hüttlingen – SV Söhnstetten 3:0

Schiedsrichter: Steffen Peters



TSV Essingen – SGM Lautern-Essingen 5:3

Schiedsrichter: Daniel Eßwein (Dewangen)