Testspiele im Bezirk Ostwürttemberg: Ein 0:1 und auch ein 2:2

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Ostwürttemberg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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VfL Gerstetten – SV Lonsee 0:1
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
Tor: 0:1 Tim Wagner (52.)
SGM Tannhausen/Stödtlen II – SV Auernheim-Steinweiler 2:2
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18:30 Uhr: TSG Nattheim – SV Waldhausen
19:00 Uhr: TSV Nördlingen II – Sportfreunde Dorfmerkingen II
19:00 Uhr: 1. FC Eschach – TSB Schwäbisch Gmünd
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18:00 Uhr: TSV Nördlingen – 1. FC Heidenheim
18:30 Uhr: DJK Schwabsberg-Buch – TSV Essingen
19:00 Uhr: SGM Herbrechtingen Bolheim – TKSV Giengen
19:00 Uhr: SGM Lautern-Essingen – SC Geislingen
19:00 Uhr: SV Wört – TSV Adelmannsfelden
19:00 Uhr: SG Eigenzell-Ellenberg – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
19:00 Uhr: FV Sontheim/Brenz – FC Ellwangen
19:00 Uhr: TSG Giengen – AC Milan Heidenheim
19:15 Uhr: TSV Schornbach – FC Spraitbach
19:30 Uhr: Sportfreunde Lorch – TSV Gaildorf
19:30 Uhr: SK Fichtenberg – SG Hohenstadt / Untergrönin.
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19:00 Uhr: TV Neuler II – SSV Aalen II
19:00 Uhr: ASV Heidenheim (Albsport) – Aalener Kickers
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18:00 Uhr: SC Aufkirchen – SV Pfahlheim
18:30 Uhr: Sportclub DLP – SGM Tannhausen/Stödtlen
18:30 Uhr: SGM Langenau II – TKSV Giengen
19:00 Uhr: 1. FC Stern Mögglingen – VfR Aalen
19:00 Uhr: 1. FC Germania Bargau – 1. FC Heiningen
19:00 Uhr: SGM Albeck/Göttingen – SGM Niederstotzingen/Rammingen
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10:30 Uhr: SV Waldhausen – TSV Essingen
11:00 Uhr: FV Sontheim/Brenz II – SV Asselfingen
13:00 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSG Backnang
13:30 Uhr: SGM Fachsenfeld/Dewangen II – SGM Rindelbach/Neunheim II
14:00 Uhr: 1. FC Normannia Gmünd – VfB Stuttgart II
14:00 Uhr: SV Mergelstetten – SSV Steinheim
14:00 Uhr: TSGV Waldstetten – FV 08 Unterkochen
14:30 Uhr: TSV Essingen – VfR Aalen
15:00 Uhr: TSV Herrlingen – SV Bissingen
15:30 Uhr: SGM Langenau – TSG Schnaitheim
16:00 Uhr: TSV Hüttlingen – SV Söhnstetten
16:00 Uhr: SV Elchingen – SGM Lautern-Essingen II
16:00 Uhr: SG Hohenstadt / Untergrönin. – TSV Gaildorf II
16:30 Uhr: SSV Schwäbisch Hall II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
17:30 Uhr: SV Kaisersbach – TV Herlikofen
19:00 Uhr: FC Härtsfeld – Sportfreunde Dorfmerkingen II
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10:30 Uhr: TV Weiler in den Bergen – TV Herlikofen II
11:00 Uhr: TV Neuler – TSV Adelmannsfelden
11:00 Uhr: Sportfreunde Lorch – SV Plüderhausen
11:00 Uhr: SV Hussenhofen – SV Frickenhofen
12:45 Uhr: SSV Steinach-Reichenbach II – Sportfreunde Lorch II
13:00 Uhr: FV Vorwärts Faurndau II – TSV Waldhausen
13:00 Uhr: TSV Hüttlingen II – FV Viktoria Wasseralfingen II
14:00 Uhr: SSV Aalen – TSV Gaildorf
14:00 Uhr: SGM Langenau II – AC Milan Heidenheim
14:00 Uhr: TSV Heubach – Aalener Kickers
14:00 Uhr: VfR Altenmünster – FC Ellwangen
15:00 Uhr: FC Schechingen – TSV Schopfloch
15:00 Uhr: SV Wört – FC Röhlingen
15:00 Uhr: FC Matzenbach – DJK Schwabsberg-Buch
15:00 Uhr: TSV Herrlingen – Türkspor Heidenheim
15:00 Uhr: SV Auernheim-Steinweiler II – Sportfreunde Eggenrot
15:00 Uhr: SGM Rindelbach/Neunheim – SSV Aalen II
15:00 Uhr: FSV Zöbingen – SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch
16:30 Uhr: TV Lindach – 1. FC Stern Mögglingen II
17:00 Uhr: SG Burgberg/Hohenmemmingen – SV Donaualtheim
17:00 Uhr: SV Lauchheim – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
17:30 Uhr: 1. FC Stern Mögglingen – SK Fichtenberg
18:00 Uhr: TSV Essingen – SGM Lautern-Essingen
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