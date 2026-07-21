 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Testspiele im Bezirk Ostwürttemberg: Drei Unentschieden und ein 0:5

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 22:27 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fabian Bauer

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Ostwürttemberg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

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Testspiele am Montag, 20. Juli

Keine Testspiele eingetragen

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Testspiele am Dienstag, 21. Juli

VfR Aalen – SG Sonnenhof Großaspach 2:2
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 0:1 Volkan Celiktas (4.), 1:1 Dean Melo (10.), 1:2 Lukas Stoppel (53.), 2:2 Michael Kleinschrodt (59. Foulelfmeter)

TSV Gaildorf – SG Bettringen 3:2
Tore: 0:1 Manuel Müller (21.), 0:2 Nico Haag (41.), 1:2 Serkan Uygun (55.), 2:2 Okan Tüysüz (63.)

SG Heldenfingen/Heuchlingen – SV Söhnstetten 3:2
Schiedsrichter: Andreas Mäck
Tore: 1:0 Dominik Braun (45.), 1:1 Lars Schmidt (52.), 1:2 Lars Schmidt (69.), 2:2 Matthias Koesler (80.), 3:2 Paul Potzner (83.)

TSG Nattheim – SV Mergelstetten 1:0
Tor: 1:0 Tim Eichhorn (67.)

SV Ebnat – SSV Aalen II 2:1
Schiedsrichter: Ben Sauerborn (Elchingen)
Tore: 1:0 Florian Rauwolf (9.), 2:0 Florian Rettenmaier (68.), 2:1 Tarik Özdemir (74.)

TSV Mutlangen – TSV Bartholomä 5:1
Schiedsrichter: Antonio Jimenez
Tore: 0:1 Christoph Bäurle (10.), 1:1 Cihan Sönmez (35.), 2:1 Sebastian Steinke (42.), 3:1 Sebastian Steinke (72.), 4:1 Sinan Keskin (79.), 5:1 Finn Eisenmann (89.)

Sportfreunde DJK Bühlerzell III – FC Röhlingen II 4:1
Tore: 1:0 Enzo Reiber (1.), 2:0 Sebastian Korcz (16.), 2:1 Finn Mathis Späth (44.), 3:1 Anthony Riek (66.), 4:1 Nils Tiroke (81.)

TV Steinheim – SC Geislingen 0:5
Schiedsrichter: Marian Schaumkessel (Giengen)
Tore: 0:1 Marcel Mädel (24.), 0:2 Luca de Lucia (34.), 0:3 Oladimeji Douye Adedapo (54.), 0:4 Mert Özdemir (61.), 0:5 Julius Boni (73.)

TSGV Waldstetten – 1. FC Normannia Gmünd 1:1
Schiedsrichter: Julian Kiefer
Tore: 0:1 Luigi Mignano (58.), 1:1 Niels Waldraff (75.)

TSV Essingen U19 – TV Heuchlingen 3:3
Schiedsrichter: Leon Zapf
Tore: 1:0 Lenni Sing (15.), 2:0 Lenni Sing (20.), 2:1 Benjamin Bähr (30.), 2:2 Nico Waidmann (37.), 3:2 Patrick Gorek (78.), 3:3 Nico Waidmann (86.)

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Testspiele am Mittwoch, 22. Juli

16.00 Uhr - FC Bologna - 1. FC Heidenheim

18.30 Uhr - SV Pfahlheim - SG Schrezheim

18.30 Uhr - TSV Gussenstadt - SV Croatia 2012 Geislingen

19.00 Uhr - RSV Oggenhausen - TSG Giengen II

19.00 Uhr - TV Bopfingen II - SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen II

19.00 Uhr - TSV Wäschenbeuren - TSV Böbingen

19.00 Uhr - FC Durlangen - SG Bettringen II

19.00 Uhr - TSV Hüttlingen - FC Härtsfeld

Abgesagt - TSV Hüttlingen - SC Hermaringen

19.00 Uhr - SG Eigenzell-Ellenberg - SV/DJK Nordhausen-Zipplingen

19.00 Uhr - SV Pfahlbronn - TV Herlikofen

19.00 Uhr - ASV Heidenheim (Albsport) - TKSV Giengen

19.00 Uhr - VfL Gerstetten - SGM Lautern-Essingen

19.00 Uhr - TV Neuler - SGM Rindelbach/Neunheim

19.00 Uhr - SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II - SV Frickenhofen

19.00 Uhr - FC Schechingen - TSG Abtsgmünd

19.00 Uhr - FC Spraitbach - TSV Böbingen II

19.00 Uhr - SGM Königsbronn/Oberkochen - FV Viktoria Wasseralfingen

19.00 Uhr - DJK Schwabsberg-Buch - Sportfreunde Dorfmerkingen II

19.00 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Ilshofen

19.00 Uhr - VfR Aalen II - TSV Neu-Ulm II

19.15 Uhr - TSV Westhausen - DJK-SG Wasseralfingen

Abgesagt - TSV Schornbach - TV Straßdorf

19.30 Uhr - TSGV Waldstetten II - 1. FC Donzdorf II

19.30 Uhr - FV Vorwärts Faurndau II - Sportfreunde Lorch II

19.30 Uhr - FV Viktoria Wasseralfingen II - SGM Lautern-Essingen II

19.30 Uhr - SV Wört - TSV Crailsheim II

19.30 Uhr - SGM Hohenstadt/Untergröningen - VfL Iggingen

19.30 Uhr - TSB Schwäbisch Gmünd - SK Fichtenberg

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Testspiele am Donnerstag, 23. Juli

19.00 Uhr - FTSV Kuchen - Sportfreunde Lorch

19.00 Uhr - TV Steinheim - TSV Altheim/Alb

19.00 Uhr - TSG Giengen - SG Burgberg/Hohenmemmingen

19.00 Uhr - SV Ebnat - TSG Abtsgmünd II

19.30 Uhr - 1. FC Donzdorf II - TV Straßdorf

19.30 Uhr - SC Korb - TSV Waldhausen

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Testspiele am Freitag, 24. Juli

18.00 Uhr - SGM Tannhausen/Stödtlen II - SG W`stetten / Mönchsroth

18.30 Uhr - SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch - SV Waldhausen II

19.00 Uhr - SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - SV Lauchheim II

19.00 Uhr - SGM Langenau - FV 08 Unterkochen

19.00 Uhr - TG Böhmenkirch - TSG Schnaitheim II

19.00 Uhr - TSV Ruppertshofen - SGM Fachsenfeld/Dewangen II

19.00 Uhr - SGM Fachsenfeld / Dewangen - TSG Nattheim

19.30 Uhr - SG Schorndorf II - TSV Großdeinbach

19.30 Uhr - SG Bad Überkin. / SSV Hausen - Türkspor Heidenheim

19.30 Uhr - 1. FC Stern Mögglingen II - 1. FC Stern Mögglingen

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Testspiele am Samstag, 25. Juli

11.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 04

12.00 Uhr - SG Schorndorf - 1. FC Normannia Gmünd

13.00 Uhr - FV Viktoria Wasseralfingen II - FV 08 Unterkochen II

13.00 Uhr - TSV Bartholomä - SGM Herbrechtingen Bolheim

13.30 Uhr - TSV Essingen - SV Stuttgarter Kickers

13.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - Hamburger SV

14.00 Uhr - VfL Gerstetten - FV Viktoria Wasseralfingen

14.00 Uhr - SK Fichtenberg - Sportfreunde Eggenrot

14.00 Uhr - TSB Schwäbisch Gmünd - FC Ellwangen

14.30 Uhr - TV Steinheim - TSG Abtsgmünd

15.00 Uhr - SG Wemding/Wolferstadt II - TSV Hüttlingen II

15.00 Uhr - SV Gailenkirchen-Gottwollshausen - SV Frickenhofen

15.00 Uhr - SV Bissingen - TSV Altheim/Alb

15.00 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd - FV Illertissen

16.00 Uhr - TSV Bartholomä - SG Bettringen III

16.00 Uhr - SV Kerkingen - Sportfreunde Rosenberg

16.00 Uhr - SV Eggingen - TSG Schnaitheim

16.00 Uhr - SpVgg Hengstfeld-Wallhausen - TV Heuchlingen

17.00 Uhr - SGM Niederstotzingen/Rammingen - TSV Herrlingen

17.00 Uhr - SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend - TSV Essingen

17.00 Uhr - SG Heldenfingen/Heuchlingen - SV Jungingen

17.00 Uhr - SG Wemding/Wolferstadt - TSV Hüttlingen

17.30 Uhr - SSV Aalen II - DJK-SG Wasseralfingen

18.00 Uhr - TSV Adelmannsfelden - SGM Hohenstadt/Untergröningen

18.00 Uhr - SGM Tannhausen/Stödtlen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

18.30 Uhr - 1. FC Eschach - TV Straßdorf

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Testspiele am Sonntag, 26. Juli

11.00 Uhr - SV Göggingen - SV Hussenhofen

11.00 Uhr - TV Weiler in den Bergen - TSV Heubach

11.00 Uhr - TSV Essingen - TSG Backnang

11.00 Uhr - Sportfreunde Lorch - SV Pfahlbronn

11.30 Uhr - SV Lauchheim - SGM Lautern-Essingen

13.00 Uhr - VfR Aalen - 1. FC Saarbrücken

13.00 Uhr - FV Viktoria Wasseralfingen II - SV Waldhausen II

13.30 Uhr - SGM Königsbronn/Oberkochen - SG Schrezheim

14.00 Uhr - TSV Waldhausen - TSV Schornbach

14.00 Uhr - TSG Schnaitheim - SV Mergelstetten

14.00 Uhr - SC Hermaringen - SG Reisensburg-Leinheim

15.00 Uhr - ASV Heidenheim (Albsport) - SV Mergelstetten

15.00 Uhr - SC Unterschneidheim - SV Holzkirchen

15.00 Uhr - SV Auernheim-Steinweiler - SpVgg Bachtal II

15.00 Uhr - SV Jagstzell - SpVgg Deiningen

15.00 Uhr - TSV Herrlingen - SG Burgberg/Hohenmemmingen

15.00 Uhr - FC Spraitbach - SV Remshalden

15.00 Uhr - SGM Tannhausen/Stödtlen II - SpVgg Minderoffingen

15.00 Uhr - SGM Alfdorf/Hintersteinenberg - TSV Nellmersbach II

16.00 Uhr - SG Munzingen / Birkhausen - TV Bopfingen

16.00 Uhr - SG Marktoffing. / Utzwingen - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim

16.00 Uhr - SGM Königsb./Oberk. II - SGM Lautern-Essingen II

16.00 Uhr - SSV Aalen - SV Kaisersbach

16.30 Uhr - TV Neuler - FC Härtsfeld

17.00 Uhr - FV Sontheim/Brenz - SV Asselfingen

17.00 Uhr - SpVgg Bachtal - Sportfreunde Fleinheim

17.00 Uhr - TSV Westhausen - SC Nähermemmingen-Baldingen

17.30 Uhr - TV Straßdorf - SV Söhnstetten

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