Testspiele im Bezirk Ostwürttemberg: 9:0, 9:1 und 7:3 - Tore satt

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Ostwürttemberg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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Keine Testspiele eingetragen
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VfR Aalen – SG Sonnenhof Großaspach 2:2
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 0:1 Volkan Celiktas (4.), 1:1 Dean Melo (10.), 1:2 Lukas Stoppel (53.), 2:2 Michael Kleinschrodt (59. Foulelfmeter)
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FC Bologna – 1. FC Heidenheim 1:1
Zuschauer: 1500
Tore: 1:0 Santiago Castro (21.), 1:1 Marvin Pieringer (29.)
SV Pfahlheim – SG Schrezheim 0:1
Tor: 0:1 Marius Pöhler (32.)
Besondere Vorkommnisse: Bruno Wohlfrom (SV Pfahlheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Götz (0.).
TSV Gussenstadt – SV Croatia 2012 Geislingen 1:5
RSV Oggenhausen – TSG Giengen II 3:0
Schiedsrichter: Andreas Mäck
Tore: 1:0 Daniel Nieß (15.), 2:0 Marcel Schenker (32.), 3:0 Ibrahim Awad (90.+3)
TV Bopfingen II – SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen II 9:0
Schiedsrichter: Marco Hubel (Bopfingen ) - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Mohanad Almanea (3.), 2:0 Mohanad Almanea (4.), 3:0 Jurgis Homoki (9.)
TSV Wäschenbeuren – TSV Böbingen abg.
FC Durlangen – SG Bettringen II 1:1
TSV Hüttlingen – FC Härtsfeld 2:1
Tore: 1:0 Oliver Stolz (13. Eigentor), 1:1 Oliver Stolz (56.), 2:1 Lukas Fetzer (78.)
SG Eigenzell-Ellenberg – SV/DJK Nordhausen-Zipplingen 6:0
Tore: 1:0 Denis Eisemann (7.), 2:0 Benjamin Pfeifer (9.), 3:0 Benjamin Pfeifer (21.), 4:0 Luis Rettenmeier (57.), 5:0 Luis Rettenmeier (70.), 6:0 Maurice Neuberger (86.)
SV Pfahlbronn – TV Herlikofen 3:3
Tore: 1:0 Fabian Härer (11.), 1:1 Max Kienhöfer (23.), 1:2 Lukas Karanikas (41.), 2:2 Luca Paul (61.), 2:3 Florian Pflieger (79.), 3:3 Noah Baun (90.)
ASV Heidenheim (Albsport) – TKSV Giengen 7:3
Tore: 3:1 Hikmetcan Türkmen (36.), 4:2 Hikmetcan Türkmen (48.), 6:3 Muhammed Hacim (73.)
Besondere Vorkommnisse: Samed Kulaksiz (TKSV Giengen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (44.).
VfL Gerstetten – SGM Lautern-Essingen 1:2
Tore: 1:1 Daniel Dambacher (68.), 1:2 Uwe Sonnleitner (71.)
TV Neuler – SGM Rindelbach/Neunheim 5:0
Tore: 1:0 Hannes Nagel (32.), 2:0 Hannes Nagel (43.), 3:0 Jonas Pflieger (45.), 4:0 Nils Weber (70.), 5:0 Nils Weber (80.)
SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II – SV Frickenhofen abg.
FC Schechingen – TSG Abtsgmünd 3:1
Schiedsrichter: Ulrich Müller
Tore: 0:1 Denis Kukic (16.), 1:1 Andreas Herr (47.), 2:1 Manuel Schneider (49.), 3:1 Jonas Ziegler (88.)
FC Spraitbach – TSV Böbingen II 7:1
Tore: 0:1 (11.), 1:1 Alin Fuchs (21.), 2:1 Timo Seibold (32.), 3:1 Robin Arnet (38.), 4:1 Noah Hägele (55.), 5:1 Bugra-Yakup Kaya (65.), 6:1 Bugra-Yakup Kaya (77.), 7:1 Bugra-Yakup Kaya (83.)
SGM Königsbronn/Oberkochen – FV Viktoria Wasseralfingen 2:4
Tore: 1:0 Tizian Cariati (2.), 1:1 Fabian Zahner (16.), 2:1 Tim Bastendorf (17.), 2:2 Marcel Crljic (43.), 2:3 Tobias Grosz (59.), 2:4 Marius Weber (81.)
DJK Schwabsberg-Buch – Sportfreunde Dorfmerkingen II 3:2
Schiedsrichter: Philipp Alexander Winter (Abtsgmünd)
Tore: 0:1 (7.), 1:1 Johannes Eckl (10.), 2:1 Johannes Eckl (38.), 3:1 Marius Kurz (47.), 3:2 (60.)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSV Ilshofen 2:0
VfR Aalen II – TSV Neu-Ulm II 2:1
Zuschauer: 65
TSGV Waldstetten II – 1. FC Donzdorf II 9:1
Tore: 1:0 (13.), 2:0 (24.), 3:0 (40.), 4:0 (45.+1), 5:0 (47.), 6:0 (47.), 7:0 (57.), 8:0 (75.), 9:0 (77.), 9:1 Fabian Wagenblast (81.)
TSV Westhausen – DJK-SG Wasseralfingen 2:0
Tore: 1:0 Tobias King (31.), 2:0 Lukas Straubmüller (58.)
TSV Schornbach – TV Straßdorf abg.
FV Vorwärts Faurndau II – Sportfreunde Lorch II 1:3
FV Viktoria Wasseralfingen II – SGM Lautern-Essingen II 1:0
Tore: 1:0 Maurice Landsmann (65.)
SV Wört – TSV Crailsheim II 1:4
Tore: 0:1 Mex Veit (30.), 0:2 Yannick Leinmüller (41.), 0:3 Yannic Müller (56.), 0:4 Yannick Leinmüller (57.), 1:4 Yannik May (84.)
SGM Hohenstadt/Untergröningen – VfL Iggingen 4:1
Schiedsrichter: Christian Borst - Zuschauer: 10
Tore: 0:1 Yasin Dalkiran (34. Foulelfmeter), 1:1 Armin Hurem (51.), 2:1 Moritz Müller (59.), 3:1 Danilo Funk (71.), 4:1 Danilo Funk (81.)
TSB Schwäbisch Gmünd – SK Fichtenberg abg.
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19.00 Uhr - FTSV Kuchen - Sportfreunde Lorch
19.00 Uhr - TV Steinheim - TSV Altheim/Alb
19.00 Uhr - TSG Giengen - SG Burgberg/Hohenmemmingen
19.00 Uhr - SV Ebnat - TSG Abtsgmünd II
19.30 Uhr - 1. FC Donzdorf II - TV Straßdorf
19.30 Uhr - SC Korb - TSV Waldhausen
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18.00 Uhr - SGM Tannhausen/Stödtlen II - SG W`stetten / Mönchsroth
18.30 Uhr - SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch - SV Waldhausen II
19.00 Uhr - SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - SV Lauchheim II
19.00 Uhr - SGM Langenau - FV 08 Unterkochen
19.00 Uhr - TG Böhmenkirch - TSG Schnaitheim II
19.00 Uhr - TSV Ruppertshofen - SGM Fachsenfeld/Dewangen II
19.00 Uhr - SGM Fachsenfeld / Dewangen - TSG Nattheim
19.30 Uhr - SG Schorndorf II - TSV Großdeinbach
19.30 Uhr - SG Bad Überkin. / SSV Hausen - Türkspor Heidenheim
19.30 Uhr - 1. FC Stern Mögglingen II - 1. FC Stern Mögglingen
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11.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 04
12.00 Uhr - SG Schorndorf - 1. FC Normannia Gmünd
13.00 Uhr - FV Viktoria Wasseralfingen II - FV 08 Unterkochen II
13.00 Uhr - TSV Bartholomä - SGM Herbrechtingen Bolheim
13.30 Uhr - TSV Essingen - SV Stuttgarter Kickers
13.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - Hamburger SV
14.00 Uhr - VfL Gerstetten - FV Viktoria Wasseralfingen
14.00 Uhr - SK Fichtenberg - Sportfreunde Eggenrot
14.00 Uhr - TSB Schwäbisch Gmünd - FC Ellwangen
14.30 Uhr - TV Steinheim - TSG Abtsgmünd
15.00 Uhr - SG Wemding/Wolferstadt II - TSV Hüttlingen II
15.00 Uhr - SV Gailenkirchen-Gottwollshausen - SV Frickenhofen
15.00 Uhr - SV Bissingen - TSV Altheim/Alb
15.00 Uhr - 1. FC Normannia Gmünd - FV Illertissen
16.00 Uhr - TSV Bartholomä - SG Bettringen III
16.00 Uhr - SV Kerkingen - Sportfreunde Rosenberg
16.00 Uhr - SV Eggingen - TSG Schnaitheim
16.00 Uhr - SpVgg Hengstfeld-Wallhausen - TV Heuchlingen
17.00 Uhr - SGM Niederstotzingen/Rammingen - TSV Herrlingen
17.00 Uhr - SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend - TSV Essingen
17.00 Uhr - SG Heldenfingen/Heuchlingen - SV Jungingen
17.00 Uhr - SG Wemding/Wolferstadt - TSV Hüttlingen
17.30 Uhr - SSV Aalen II - DJK-SG Wasseralfingen
18.00 Uhr - TSV Adelmannsfelden - SGM Hohenstadt/Untergröningen
18.00 Uhr - SGM Tannhausen/Stödtlen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
18.30 Uhr - 1. FC Eschach - TV Straßdorf
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11.00 Uhr - SV Göggingen - SV Hussenhofen
11.00 Uhr - TV Weiler in den Bergen - TSV Heubach
11.00 Uhr - TSV Essingen - TSG Backnang
11.00 Uhr - Sportfreunde Lorch - SV Pfahlbronn
11.30 Uhr - SV Lauchheim - SGM Lautern-Essingen
13.00 Uhr - VfR Aalen - 1. FC Saarbrücken
13.00 Uhr - FV Viktoria Wasseralfingen II - SV Waldhausen II
13.30 Uhr - SGM Königsbronn/Oberkochen - SG Schrezheim
14.00 Uhr - TSV Waldhausen - TSV Schornbach
14.00 Uhr - TSG Schnaitheim - SV Mergelstetten
14.00 Uhr - SC Hermaringen - SG Reisensburg-Leinheim
15.00 Uhr - ASV Heidenheim (Albsport) - SV Mergelstetten
15.00 Uhr - SC Unterschneidheim - SV Holzkirchen
15.00 Uhr - SV Auernheim-Steinweiler - SpVgg Bachtal II
15.00 Uhr - SV Jagstzell - SpVgg Deiningen
15.00 Uhr - TSV Herrlingen - SG Burgberg/Hohenmemmingen
15.00 Uhr - FC Spraitbach - SV Remshalden
15.00 Uhr - SGM Tannhausen/Stödtlen II - SpVgg Minderoffingen
15.00 Uhr - SGM Alfdorf/Hintersteinenberg - TSV Nellmersbach II
16.00 Uhr - SG Munzingen / Birkhausen - TV Bopfingen
16.00 Uhr - SG Marktoffing. / Utzwingen - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim
16.00 Uhr - SGM Königsb./Oberk. II - SGM Lautern-Essingen II
16.00 Uhr - SSV Aalen - SV Kaisersbach
16.30 Uhr - TV Neuler - FC Härtsfeld
17.00 Uhr - FV Sontheim/Brenz - SV Asselfingen
17.00 Uhr - SpVgg Bachtal - Sportfreunde Fleinheim
17.00 Uhr - TSV Westhausen - SC Nähermemmingen-Baldingen
17.30 Uhr - TV Straßdorf - SV Söhnstetten
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