Testspiele im Bezirk Ostwürttemberg: 10:2 und 6:5

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Ostwürttemberg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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VfL Gerstetten – SV Lonsee 0:1
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
Tor: 0:1 Tim Wagner (52.)
SGM Tannhausen/Stödtlen II – SV Auernheim-Steinweiler 2:2
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TSG Nattheim – SV Waldhausen 1:1
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen )
Tore: 0:1 Luca Mack (45.), 1:1 Philipp Gnosa (77.)
FV 08 Unterkochen – 1. FC Normannia Gmünd 1:5
Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)
TSV Nördlingen II – Sportfreunde Dorfmerkingen II 2:2
1. FC Eschach – TSB Schwäbisch Gmünd 1:2
Schiedsrichter: Roland Herzer
Tore: 0:1 Paul Altvater (4. Eigentor), 0:2 David Karacic (22.), 1:2 Jannik Bauer (63. Foulelfmeter)
TV Steinheim – Türkspor Heidenheim 0:2
Schiedsrichter: Kemal Lelik (Giengen an der Brenz)
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TSV Nördlingen – 1. FC Heidenheim 0:9
Tore: 0:1 Jan Schöppner (12.), 0:2 Marcel Costly (23.), 0:3 Benedikt Gimber (25.), 0:4 Jan Schöppner (43.), 0:5 Marnon Busch (46.), 0:6 (68.), 0:7 (69.), 0:8 Paul Hennrich (70.), 0:9 Tim Siersleben (90.)
DJK Schwabsberg-Buch – TSV Essingen 0:3
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
Tore: 0:1 Niklas Groiß (22.), 0:2 Niklas Groiß (44.), 0:3 Jannik Pfänder (58.)
FV Sontheim/Brenz – FC Ellwangen abgebrochen
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
SGM Herbrechtingen Bolheim – TKSV Giengen 1:5
Schiedsrichter: Winfried Riek
SGM Lautern-Essingen – SC Geislingen 1:1
Schiedsrichter: Johannes Röhrig
Tore: 0:1 Damiano de Lucia (28.), 1:1 Carl Seeliger (42.)
SV Wört – TSV Adelmannsfelden 1:1
Schiedsrichter: Lenny Payer (Bopfingen)
SG Eigenzell-Ellenberg – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II 0:1
Schiedsrichter: Martin Fürst
Tor: 0:1 Mervin Mariadas (32.)
TSG Giengen – AC Milan Heidenheim 5:0
Schiedsrichter: Vitus Weber
Tore: 1:0 Philipp Reiter (11.), 2:0 Ghaith Alzaibak (21.), 3:0 Ahmet Özdemir (37.), 4:0 Neo Fähnle (38.), 5:0 Alexander Dercho (81.)
1. FC Germania Bargau II – TSV Bartholomä abgebrochen
Schiedsrichter: Jürgen Heindl
SV Hussenhofen – TSV Böbingen II abgebrochen
Schiedsrichter: Gürsoy Aktas
TSV Böbingen – SG Bettringen abgebrochen
Schiedsrichter: Alexander Schurr
TSV Essingen – TSG Schnaitheim 0:0
TSV Schornbach – FC Spraitbach 2:3
Tore: 0:1 Bugra-Yakup Kaya (26.), 1:2 Robin Arnet (56.), 2:3 Alexander Bechthold (73.)
Sportfreunde Lorch – TSV Gaildorf 3:2
Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Umut Demir (36.), 1:1 Steffen Kreeb (56.), 2:1 Stefan Weida (78.), 3:1 Steffen Kreeb (84.), 3:2 Viktor Solodkyi (88.)
SK Fichtenberg – SGM Hohenstadt/Untergröningen 3:4
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Armin Hurem (31.), 0:2 Armin Hurem (43.), 1:2 Luis Weinberger (59.), 2:2 Thilo Fritz (66.), 3:2 Thilo Fritz (69.), 3:3 Fabian Berroth (72.), 3:4 Jannik Bürgel (75.)
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TV Neuler II – SSV Aalen II 2:1
Schiedsrichter: Alexander Barth
Tore: 1:0 Valentin Weis (32.), 1:1 Andreas Koose (33.), 2:1 Nick Wörner (90.)
ASV Heidenheim (Albsport) – Aalener Kickers 4:1
TSGV Rechberg – TSG Abtsgmünd II 2:0
Tore: 1:0 Yannick Waibel (48.), 2:0 Dominic Zeggel (83.)
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SC Aufkirchen – SV Pfahlheim 2:3
Schiedsrichter: Salomon Stengel (Berolzheim)
Tore: 1:0 (6.), 2:0 (65.), 2:1 Philipp Gloning (79.), 2:2 Bruno Wohlfrom (80.), 2:3 Tim Häußler (88.)
Sportclub DLP – SGM Tannhausen/Stödtlen 2:2
Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 David Weißenburger (8.), 0:2 Moritz Wille (79.), 1:2 Christoph Ulrich (86.), 2:2 Niklas Eckmeier (89.)
SGM Langenau II – TKSV Giengen 1:3
Tore: 0:1 Ali San (23.), 0:2 Cem Arman (49.), 1:2 Lorenzo Loris Stabile (74.), 1:3 Cem Arman (90.+1)
1. FC Stern Mögglingen – VfR Aalen 1:1
Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 (20.), 1:1 Ibrahim Cakmak (53.)
1. FC Germania Bargau – 1. FC Heiningen 0:2
Schiedsrichter: Gian-Marco Cherchi (Gschwend)
Tore: 0:1 Safa Gürbüz (66.), 0:2 Janis Lucien Ascherl (75.)
SV Pfahlbronn – TSB Schwäbisch Gmünd 2:8
Schiedsrichter: Klaus Schwarz
Tore: 0:1 Enes Yazan (5.), 0:2 (12.), 0:3 Enes Yazan (15.), 0:4 Gian Piero Falcone (48.), 0:5 Mohammad Hasan (53.), 0:6 Gian Piero Falcone (64.), 0:7 Enes Yazan (77.), 0:8 David Karacic (83.)
TSV Großdeinbach – TSV Wäschenbeuren 5:0
Schiedsrichter: Recep Kirli
Tore: 1:0 Lukas Spiller (44.), 2:0 Tobi Wahl (60.), 3:0 Lukas Spiller (63.), 4:0 Justin Reinert (77.), 5:0 David Schüler (89.)
SV Elchingen – SGM Tannhausen/Stödtlen II 4:1
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SV Waldhausen – TSV Essingen abg.
TSV Essingen – VfR Aalen 4:2
Schiedsrichter: Jochen Frey
Tore: 0:1 Sean Seitz (30.), 0:2 Dean Melo (36.), 1:2 Niklas Groiß (44.), 2:2 David Braig (45.+1), 3:2 Yusuf Coban (46.), 4:2 Yusuf Coban (52.)
FV Sontheim/Brenz II – SV Asselfingen 1:2 n.V.
Schiedsrichter: Franz Bradler - Zuschauer: 10
Tore: 0:1 Johann Lukojc (34.), 0:2 Gabriel Friedrich (90.), 1:2 (90.)
SG Schrezheim – SV Waldhausen II 2:3
Schiedsrichter: Christian Borst
Tore: 0:1 Kevin Mayer (2.), 1:2 Maximilian Wesiak (5.), 1:3 Timo Kamm (43.)
SGM Fachsenfeld / Dewangen – SGM Königsbronn/Oberkochen 1:3
Schiedsrichter: Nihat Kirboz (Aalen)
Tore: 0:1 Sönke Opferkuch (1.), 1:1 Adrian Leis (8.), 1:2 Sönke Opferkuch (24.), 1:3 Tizian Cariati (56.)
FV Vorwärts Faurndau – SG Bettringen 1:1
Schiedsrichter: Luca Rukavina
Tore: 1:0 Philipp Hänßler (44.), 1:1 Luca Sigloch (89.)
Sportfreunde Dorfmerkingen – TSV Crailsheim 3:0
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Steffen Kienle (42.), 2:0 Baris Acikgöz (63. Foulelfmeter), 3:0 Baris Acikgöz (64.)
TSV Schwaben Augsburg – 1. FC Normannia Gmünd 6:5
Schiedsrichter: Leon Messerschmidt (Höchstädt)
Tore: 1:0 Philipp Schnell (5.), 2:0 Gregor Aumiller (18.), 2:1 Levin Steinle (20.), 2:2 Fabio Da Cruz Martins (33.), 2:3 Noah Frank (39.), 3:3 Christian Trocino (48.), 4:3 Philipp Schnell (55.), 5:3 Felix Wildegger (67.), 5:4 Noah Frank (68.), 5:5 Noah Frank (83.), 6:5 Paul Rott (87.)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSG Backnang 1:2
Schiedsrichter: Steve Henriß
Tore: 0:1 Charalambos Parharidis (25.), 0:2 Fabijan Domic (50. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Scherer (84.)
SGM Herbrechtingen Bolheim – FV 08 Unterkochen II 10:2
Schiedsrichter: Rudi Wirth
Tore: 1:0 Luis Roman Soria (2.), 2:0 Ernesto Macias (4.), 2:1 Sokol Lutfiu (12.), 2:2 Pajtim Lutfiu (20.), 3:2 Julian Bernhard (48.)
SGM Fachsenfeld/Dewangen II – SGM Rindelbach/Neunheim II 2:2
Schiedsrichter: Nicolas Egetenmeyer
Tore: 1:0 Paul Ssegujja (44.), 1:1 Simon Fallenbüchel (54.), 1:2 Simon Fallenbüchel (63.), 2:2 Philipp Leis (86.)
TSGV Waldstetten – FV 08 Unterkochen 3:0
Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd)
Tore: 1:0 Jannik Kurfess (16.), 2:0 Nick Hafenrichter (37.), 3:0 Can-Luca Groiss (54.)
FC Härtsfeld – Sportfreunde Dorfmerkingen II 0:1
Schiedsrichter: Erjon Hyseni
SV Mergelstetten – SSV Steinheim 6:1
TSG Schnaitheim – SGM Langenau 3:4
Tore: 1:0 (8.), 2:0 (10.), 2:1 Jannik Kräutter (28.), 3:1 (44.), 3:2 Anton Romer (55.), 3:3 Jannik Kräutter (60. Foulelfmeter), 3:4 Levin Stammler (66.)
FC Röhlingen – SC Nähermemmingen-Baldingen 3:3
Schiedsrichter: Gerhard Häußler
Tore: 0:1 (5.), 0:2 (11.), 1:2 Kevin Mack (37.), 2:2 Julian Brendle (49.), 2:3 (66.), 3:3 Florian Fischer (71. Foulelfmeter)
1. FC Normannia Gmünd – VfB Stuttgart II 0:3
Schiedsrichter: Gregor Wiederrecht (Erbstetten) - Zuschauer: 462
Tore: 0:1 Oliver Rölke (23.), 0:2 Jordan Majchrzak (39.), 0:3 Enis Redzepi (75.)
TSV Herrlingen – SV Bissingen 2:1
Schiedsrichter: Andreas Schneider
Tore: 0:1 Simon Beyer (23.), 1:1 Cedric Gröber (54.), 2:1 Cedric Gröber (80.)
TV Altenstadt – TV Steinheim 5:1
TSV Unterdeufstetten – FC Ellwangen abg.
TSV Unterdeufstetten – FC Ellwangen II 9:0
Schiedsrichter: Julian Gössl
SGM Hohenstadt/Untergröningen – TSV Gaildorf II 2:1
Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Aytac Uysal (20. Foulelfmeter), 1:1 Dorian Grau (23.), 2:1 Armin Hurem (75.)
SV Elchingen – SGM Lautern-Essingen abg.
SSV Schwäbisch Hall II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:1
Schiedsrichter: Domenic Mayer
Tore: 0:1 Ilyas El Farissi (29.)
SV Jagstzell – SGM Kreßberg 0:4
Schiedsrichter: Rebecca Fritz
SV Kaisersbach – TV Herlikofen 4:1
Schiedsrichter: Yusuf Ramazan Celiktürk
Tore: 0:1 Yeison Erhard (11.)
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10:30 Uhr: TV Weiler in den Bergen – TV Herlikofen II
11:00 Uhr: TV Neuler – TSV Adelmannsfelden
11:00 Uhr: Sportfreunde Lorch – SV Plüderhausen
11:00 Uhr: SV Hussenhofen – SV Frickenhofen
12:45 Uhr: SSV Steinach-Reichenbach II – Sportfreunde Lorch II
13:00 Uhr: FV Vorwärts Faurndau II – TSV Waldhausen
13:00 Uhr: TSV Hüttlingen II – FV Viktoria Wasseralfingen II
14:00 Uhr: SSV Aalen – TSV Gaildorf
14:00 Uhr: SGM Langenau II – AC Milan Heidenheim
14:00 Uhr: TSV Heubach – Aalener Kickers
14:00 Uhr: VfR Altenmünster – FC Ellwangen
15:00 Uhr: FC Schechingen – TSV Schopfloch
15:00 Uhr: SV Wört – FC Röhlingen
15:00 Uhr: FC Matzenbach – DJK Schwabsberg-Buch
15:00 Uhr: TSV Herrlingen – Türkspor Heidenheim
15:00 Uhr: SV Auernheim-Steinweiler II – Sportfreunde Eggenrot
15:00 Uhr: SGM Rindelbach/Neunheim – SSV Aalen II
15:00 Uhr: FSV Zöbingen – SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch
16:30 Uhr: TV Lindach – 1. FC Stern Mögglingen II
17:00 Uhr: SG Burgberg/Hohenmemmingen – SV Donaualtheim
17:00 Uhr: SV Lauchheim – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
17:30 Uhr: 1. FC Stern Mögglingen – SK Fichtenberg
18:00 Uhr: TSV Essingen – SGM Lautern-Essingen
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