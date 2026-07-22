Testspiele im Bezirk Oberschwaben: Zweimal ein 5:1 und einmal ein 5:2

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Oberschwaben, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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SV Hohentengen II – SGM Ringingen/Killertal II 1:4
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SV Aichstetten – SGM Eberhardzell/Unterschwarzach 3:1
Schiedsrichter: Stefan Fuchs
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SV Ölkofen – FC Mengen II 1:4
SV Tiefenbach 1920 – TSV Kirchberg/Iller 5:2
Schiedsrichter: Adrian Hartok (Senden)
Tore: 1:0 Adrian Gehnke (13.), 2:0 Tobias Miller (30.), 3:0 Guilherme Massochin (34. Foulelfmeter), 4:0 Adrian Gehnke (39.), 4:1 Lukas Kohler (48.), 4:2 Alexander Luppold (55. Foulelfmeter), 5:2 Maximilian Rogg (82.)
SG Alberweiler/Aßmannshardt – SGM Ummendorf/Fischbach II 3:0
SGM Schmeien/Sigmaringen – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 1:1
FC Hüttisheim – FV Olympia Laupheim 0:2
Tore: 0:1 Oliver Wlodarski (4.), 0:2 Hugo Höfner (32.)
Sportfreunde Schwendi – SG Emerkingen / Ehingen-Süd abg.
SGM Uttenweiler/Bussen II – SV Niederhofen 2:0
SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Unterstadion 0:4
TSG Achstetten II – FC Hüttisheim II 5:1
Schiedsrichter: Markus Sauter
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach – SV Mietingen 0:2
FV Molpertshaus – SGM Blönried/Ebersbach 1:5
SV Hohentengen – SV Betzenweiler 2:2
Tore: 1:0 Noah Halder (14.), 1:1 Rainer Neubrand (17.), 1:2 Cedric Lutz (40.), 2:2 Jamie Lutz (62.)
FV Biberach/Riß – Türkspor Biberach 1:2
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18.45 Uhr - SF Bronnen - SF Illerrieden
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18.30 Uhr - SG Griesingen - SV Dürmentingen
19.00 Uhr - TSG Achstetten - TSG Ehingen
19.00 Uhr - SG Aulendorf - SV Braunenweiler
19.00 Uhr - FV Molpertshaus - SV Betzenweiler
19.30 Uhr - SGM Unterzeil/Seibranz - SGM Tannheim/Aitrach
19.30 Uhr - SV Kirchdorf/Iller - TV Bad Grönenbach
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11.00 Uhr - SG TSV Buch / Obenhausen II - FV Olympia Laupheim
14.30 Uhr - SV Hohentengen - FC Rot-Weiß Salem II
15.00 Uhr - SV Wolpertswende - SGM Blönried/Ebersbach
15.00 Uhr - SV Tiefenbach 1920 - SV Dettingen/Iller
15.00 Uhr - SGM Altheim/Langenenslingen II - SV Ölkofen
15.00 Uhr - SV Bermatingen - FC Ostrach
16.00 Uhr - SGM Uttenweiler/Bussen II - SW Donau II
16.30 Uhr - SV Herbertingen - FV Rot
16.30 Uhr - TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 - TSV Uhlbach
17.00 Uhr - SC Staig - SV Baustetten
17.00 Uhr - SW Donau - SG Ringschnait / Mittelbuch
17.00 Uhr - SG Rot/Haslach II - SV Eglofs II
17.00 Uhr - FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss - SV Denkingen 1969 II
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11.00 Uhr - TSV Kirchberg/Iller - FV Gerlenhofen
12.00 Uhr - SG Altheim - SV Alberweiler
13.00 Uhr - SV Ellwangen II - TSG Bad Wurzach II
14.00 Uhr - SGM Gutenzell/Schönebürg II - SG Heimertingen / Niederrieden II
15.00 Uhr - SGM Ingstetten/Schießen - SGM Mittelbiberach/Stafflangen
15.00 Uhr - SV Ellwangen - TSG Bad Wurzach
15.00 Uhr - SG Rot/Haslach - SV Eglofs
15.00 Uhr - SGM Aufheim/Holzschwang II - SGM Erlenmoos/Ochsenhausen
16.00 Uhr - SV Schemmerhofen - SGM Albeck/Göttingen
16.00 Uhr - SG Gutenzell / Schönebürg - FC Heimertingen
16.30 Uhr - FV Altheim - SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach
17.00 Uhr - SGM Uttenweiler/Bussen - SG Altheim
17.00 Uhr - SV Winterstettenstadt - SV Haisterkirch
17.00 Uhr - SV Burgrieden - FC Burlafingen
17.00 Uhr - SGM Aufheim Holzschwang - SV Ochsenhausen
17.00 Uhr - SG Muttensweiler/ Hochdorf - FC Inter Laupheim
18.00 Uhr - TSG Achstetten - SGM Oberdischingen/Ersingen
19.00 Uhr - FV Biberach/Riß - FC Srbija Ulm
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