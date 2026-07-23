 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Testspiele im Bezirk Oberschwaben: Sattes 9:2 am Abend

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Oberschwaben, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

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Testspiele am Montag, 20. Juli

SV Hohentengen II – SGM Ringingen/Killertal II 1:4

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Testspiele am Dienstag, 21. Juli

SV Aichstetten – SGM Eberhardzell/Unterschwarzach 3:1
Schiedsrichter: Stefan Fuchs

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen – SC Pfullendorf 2:0

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Testspiele am Mittwoch, 22. Juli

SV Ölkofen – FC Mengen II 1:4

SV Tiefenbach 1920 – TSV Kirchberg/Iller 5:2
Schiedsrichter: Adrian Hartok (Senden)
Tore: 1:0 Adrian Gehnke (13.), 2:0 Tobias Miller (30.), 3:0 Guilherme Massochin (34. Foulelfmeter), 4:0 Adrian Gehnke (39.), 4:1 Lukas Kohler (48.), 4:2 Alexander Luppold (55. Foulelfmeter), 5:2 Maximilian Rogg (82.)

SG Alberweiler/Aßmannshardt – SGM Ummendorf/Fischbach II 3:0

SGM Schmeien/Sigmaringen – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 1:1

FC Hüttisheim – FV Olympia Laupheim 0:2
Tore: 0:1 Oliver Wlodarski (4.), 0:2 Hugo Höfner (32.)

Sportfreunde Schwendi – SG Emerkingen / Ehingen-Süd abg.

SGM Uttenweiler/Bussen II – SV Niederhofen 2:0

SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Unterstadion 0:4

TSG Achstetten II – FC Hüttisheim II 5:1
Schiedsrichter: Markus Sauter

SGM Eberhardzell/Unterschwarzach – SV Mietingen 0:2

FV Molpertshaus – SGM Blönried/Ebersbach 1:5

SV Hohentengen – SV Betzenweiler 2:2
Tore: 1:0 Noah Halder (14.), 1:1 Rainer Neubrand (17.), 1:2 Cedric Lutz (40.), 2:2 Jamie Lutz (62.)

FV Biberach/Riß – Türkspor Biberach 1:2

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Testspiele am Donnerstag, 23. Juli

SF Bronnen – SF Illerrieden 2:9
Schiedsrichter: Oliver Wiezorrek
Tore: 0:1 Nico Brugger (2.), 0:2 Florian Büchler (6.), 0:3 Florian Büchler (15.), 0:4 Nils Gräupel (22.), 0:5 Felix Brunner (41.), 0:6 Patrick Geschwentner (63.), 0:7 Cenk Sahin (72.), 1:7 Georgios Papenfuß (78.), 1:8 Nicolas Lotter (79.), 1:9 Florian Büchler (81.), 2:9 Marius Baur (90.+1 Foulelfmeter)

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Testspiele am Freitag, 24. Juli

18.30 Uhr - SG Griesingen - SV Dürmentingen

19.00 Uhr - TSG Achstetten - TSG Ehingen

19.00 Uhr - SG Aulendorf - SV Braunenweiler

19.00 Uhr - FV Molpertshaus - SV Betzenweiler

19.30 Uhr - SGM Unterzeil/Seibranz - SGM Tannheim/Aitrach

19.30 Uhr - SV Kirchdorf/Iller - TV Bad Grönenbach

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Testspiele am Samstag, 25. Juli

11.00 Uhr - SG TSV Buch / Obenhausen II - FV Olympia Laupheim

14.30 Uhr - SV Hohentengen - FC Rot-Weiß Salem II

15.00 Uhr - SV Wolpertswende - SGM Blönried/Ebersbach

15.00 Uhr - SV Tiefenbach 1920 - SV Dettingen/Iller

15.00 Uhr - SGM Altheim/Langenenslingen II - SV Ölkofen

15.00 Uhr - SV Bermatingen - FC Ostrach

16.00 Uhr - SGM Uttenweiler/Bussen II - SW Donau II

16.30 Uhr - SV Herbertingen - FV Rot

16.30 Uhr - TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 - TSV Uhlbach

17.00 Uhr - SC Staig - SV Baustetten

17.00 Uhr - SW Donau - SG Ringschnait / Mittelbuch

17.00 Uhr - SG Rot/Haslach II - SV Eglofs II

17.00 Uhr - FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss - SV Denkingen 1969 II

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Testspiele am Sonntag, 26. Juli

11.00 Uhr - TSV Kirchberg/Iller - FV Gerlenhofen

12.00 Uhr - SG Altheim - SV Alberweiler

13.00 Uhr - SV Ellwangen II - TSG Bad Wurzach II

14.00 Uhr - SGM Gutenzell/Schönebürg II - SG Heimertingen / Niederrieden II

15.00 Uhr - SGM Ingstetten/Schießen - SGM Mittelbiberach/Stafflangen

15.00 Uhr - SV Ellwangen - TSG Bad Wurzach

15.00 Uhr - SG Rot/Haslach - SV Eglofs

15.00 Uhr - SGM Aufheim/Holzschwang II - SGM Erlenmoos/Ochsenhausen

16.00 Uhr - SV Schemmerhofen - SGM Albeck/Göttingen

16.00 Uhr - SG Gutenzell / Schönebürg - FC Heimertingen

16.30 Uhr - FV Altheim - SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach

17.00 Uhr - SGM Uttenweiler/Bussen - SG Altheim

17.00 Uhr - SV Winterstettenstadt - SV Haisterkirch

17.00 Uhr - SV Burgrieden - FC Burlafingen

17.00 Uhr - SGM Aufheim Holzschwang - SV Ochsenhausen

17.00 Uhr - SG Muttensweiler/ Hochdorf - FC Inter Laupheim

18.00 Uhr - TSG Achstetten - SGM Oberdischingen/Ersingen

19.00 Uhr - FV Biberach/Riß - FC Srbija Ulm

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