Testspiele im Bezirk Oberschwaben: Sattes 13:0 und zwei Mal 6:4

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Oberschwaben, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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Es ist kein Spiel geplant.
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FV Biberach/Riß – FV Illertissen 0:9
SG Griesingen – SV Baustetten 3:0
Tore: 1:0 Michael Pfänder (40.), 2:0 Peter Gobs (44.), 3:0 Peter Gobs (66.)
TSV Riedlingen – SV Sigmaringen 2:3
Schiedsrichter: Mario Doser (Scheer)
SGM Uttenweiler/Bussen – SG Oberdischingen/Ersingen 1:3
Schiedsrichter: Yunus Topal
Tore: 0:1 Kevin Schelkle (26. Eigentor), 0:2 André Demartin (51.), 1:2 Marcel Weber (64.), 1:3 Jonah Ziegler (68.)
SV Unterstadion – FC Wacker Biberach 0:6
Schiedsrichter: Marc Falk
Tore: 0:1 Matthias Padilla (22.), 0:2 Lucas Bräuer (39.), 0:3 Mircha David Gach (68.), 0:4 Matthias Padilla (70.), 0:5 Mircha David Gach (76.), 0:6 Ammar Ali Fazal (87.)
TSV Straßberg 1903 – SG Hettingen/Inneringen 6:0
SV Reinstetten – FC Hüttisheim 4:1
Schiedsrichter: Muhammed Öztürk (Schemmerhofen)
Tore: 0:1 Marco Hahn (3.), 1:1 Tobias Geiger (23.), 2:1 Luca Dewald (35.), 3:1 Luca Ruedi (61.), 4:1 Philipp Kolb (70.)
SG Gammertingen/KFH – TSV Holzelfingen 3:2
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach – SV Sulmetingen 3:5
Schiedsrichter: Florian Guth
Tore: 2:1 (48. Eigentor), 3:3 Lennart Schmid (65.)
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SV Haisterkirch – SV Ellwangen 4:1
Tore: 4:1 Kevin Wahl (29.), 1:1 (45.), 2:1 Yannic Huber (50.), 3:1 Christian Egger (70.)
FV Biberach/Riß – TSG Ehingen abg.
TSG Ehingen – SGM Mittelbiberach/Stafflangen 4:1
Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen)
Tore: 1:0 Danilo Kiralj (19.), 2:0 Danilo Kiralj (23.), 2:1 Lukas Ries (58. Foulelfmeter), 3:1 Janis Shala (84.), 4:1 Vitalij Stichling (85.)
TSF Ludwigsfeld – FC Inter Laupheim 5:2
Schiedsrichter: Mustafa Süslü
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FV Bad Saulgau 04 – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 4:4
SG Mettenberg / Rissegg – SV Mietingen II 7:3
SGM Ummendorf/Fischbach – FV Molpertshaus 6:0
SG Rot/Haslach II – SG Unterschwa. / Eberhardzell II 1:6
Schiedsrichter: Tobias Fink
SG Altheim – SF Hundersingen 4:1
Schiedsrichter: Dominik Dürr
Tore: 1:0 Jens Stimpfle (4.), 1:1 Timo Bischofberger (24.), 2:1 Jens Stimpfle (29.), 3:1 Johannes Rech (48.), 4:1 Dominik Späth (68.)
TSV Kirchberg/Iller II – SG TSV Buch / Obenhausen II 2:1
Schiedsrichter: Artur Duszenko (Ochsenhausen)
Tore: 1:0 Björn Specker (12.), 1:1 Maximilian Peters (38.), 2:1 (47.)
SW Donau – SV Betzenweiler 4:2
Tore: 1:0 Lukas Ottenbreit (25.), 1:1 Dimitri Bärwald (42.), 1:2 Yannick Ender (49.), 2:2 Thomas Traub (68. Eigentor), 3:2 Philipp Faßold (83.), 4:2 Hendrik Rechtsteiner (87.)
SV Winterstettenstadt – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen 8:5
Schiedsrichter: Joachim Gutzer (Burgrieden) - Zuschauer: 30
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SSG Ulm 99 – SV Sulmetingen 1:3
Tore: 0:1 Kilian Rapp (16.), 0:2 Fabian Gapp (30.), 0:3 Fabian Gapp (41.)
SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SGM Uttenweiler/Bussen II 2:0
Tore: 1:0 (28. Eigentor), 2:0 Pius Angele (51.)
TV Erkheim – SV Reinstetten 0:1
Tore: 0:1 Philipp Kolb (70.)
SGM Balzheim/Dietenheim II – SV Dettingen/Iller II 1:1
Tore: 1:0 Lukas Amann (22.), 1:1 Mike Fischer (28.)
SG Alberweiler/Aßmannshardt – SV Eintracht Seekirch 6:1
Tore: 1:0 Jannik Mohr (28.), 2:0 Robin Mohr (45. Foulelfmeter), 3:0 Robin Mohr (51. Foulelfmeter), 3:1 Max Retzlaff (68.), 4:1 Ilyas Aksit (70.), 5:1 Andreas Härle (75.), 6:1 Ilyas Aksit (84.)
SGM Balzheim/Dietenheim – SV Dettingen/Iller 1:1
Tore: 1:0 Philipp Stoerk (12.), 1:1 Bastian Fischer (43.)
SGM Schmeien/Sigmaringen – FV Germania Degerloch 6:4
SGM Senden-Ay II – SV Dettingen/Iller II 1:0
Tore: 1:0 Ricardo Gonzalez (82.)
TSV Riedlingen – TSG Upfingen 2:0
TSV Harthausen/Scher – Spvgg Pflummern-Friedingen 3:0
SGM Steinhausen-Rottum/Bellamont – SG Muttensweile / Hochdorf/Riß II 13:0
FC Leutkirch – SG Gutenzell / Schönebürg 4:1
Schiedsrichter: Xavier Lietz (Leutkirch im Allgäu )
Tore: 1:0 Marvin Ringer (14.), 2:0 Malick Dambel (33.), 3:0 Nikica Vojnovic (67.), 4:0 Nikica Vojnovic (85.), 4:1 Timo Heß (90.)
SV Grafertshofen – SG Siessen i. W / Wain abg.
SV Mietingen – Türkspor Neu-Ulm 0:3
TSV Kirchberg/Iller – SGM Aufheim Holzschwang 0:2
Tore: 0:1 Daniel Stumpp (56.), 0:2 Giuliano Foddis (73.)
SG Rot/Haslach – FV Schelklingen-Hausen 4:6
Schiedsrichter: Robin Zell (Schemmerhofen)
Tore: 0:1 Andreas Buslaev (12.), 1:1 Dennis Kopf (17.), 1:2 Andreas Buslaev (24.), 1:3 Andreas Buslaev (26.), 2:3 Kai Barthel (28.), 2:4 Steffen Hentschel (36.), 3:4 (40. Eigentor), 4:4 Kai Barthel (59.), 4:5 Florian Roser (66.), 4:6 Silas Schneider (81.)
SV Ochsenhausen – FV Olympia Laupheim 1:3
Tore: 0:1 Hugo Höfner (21. Foulelfmeter), 1:1 Eryk Müller (23.), 1:2 Christoph Bek (27. Eigentor), 1:3 Brikeldo Dashi (66.)
SV Sulmetingen II – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 1:0
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10:00 Uhr: Sportfreunde Schwendi – SGM Ingstetten/Schießen
11:00 Uhr: SG Baustetten / Mietingen – FV Illertissen II
11:00 Uhr: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen – SGM Bellamont/Steinhausen II
11:30 Uhr: SG Äpfingen/Baltringen – Türkspor Biberach
15:00 Uhr: FC Niederrieden – SV Kirchdorf/Iller
15:30 Uhr: SF Illerrieden – SGM Reinstetten/Hürbler II
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