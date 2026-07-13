Testspiele im Bezirk Oberschwaben: Diese Teams sind im Einsatz

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Oberschwaben, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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18:30 Uhr: FV Schnürpflingen II – FV Rot II
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17:30 Uhr: FV Biberach/Riß – FV Illertissen
19:00 Uhr: SG Griesingen – SV Baustetten
19:00 Uhr: TSV Riedlingen – SV Sigmaringen
19:00 Uhr: SGM Uttenweiler/Bussen – SG Oberdischingen/Ersingen
19:00 Uhr: SV Unterstadion – FC Wacker Biberach
19:00 Uhr: TSV Straßberg 1903 – SG Hettingen/Inneringen
19:00 Uhr: SV Reinstetten – FC Hüttisheim
19:00 Uhr: SG Gammertingen/KFH – TSV Holzelfingen
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19:00 Uhr: SV Haisterkirch – SV Ellwangen
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18:00 Uhr: FV Bad Saulgau 04 – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach
18:00 Uhr: SG Mettenberg / Rissegg – SV Mietingen II
18:00 Uhr: SGM Ummendorf/Fischbach – FV Molpertshaus
18:00 Uhr: SG Rot/Haslach II – SG Unterschwa. / Eberhardzell II
18:30 Uhr: SG Altheim – SF Hundersingen
19:00 Uhr: TSV Kirchberg/Iller II – SG TSV Buch / Obenhausen II
19:00 Uhr: SGM SF Donaurieden / Dellmensingen – SV Erolzheim
19:00 Uhr: SG Hettingen/Inneringen – FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II
19:00 Uhr: SW Donau – SV Betzenweiler
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10:00 Uhr: SSG Ulm 99 – SV Sulmetingen
10:30 Uhr: SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SGM Uttenweiler/Bussen II
11:00 Uhr: TV Erkheim – SV Reinstetten
13:00 Uhr: SGM Balzheim/Dietenheim – SV Dettingen/Iller
14:00 Uhr: SGM Schmeien/Sigmaringen – FV Germania Degerloch
16:00 Uhr: SV Mietingen – Türkspor Neu-Ulm
16:00 Uhr: TSV Riedlingen – TSG Upfingen
16:00 Uhr: SV Grafertshofen – SG Siessen i. W / Wain
16:00 Uhr: FC Leutkirch – SG Gutenzell / Schönebürg
16:00 Uhr: SGM Steinhausen-Rottum/Bellamont – FV Bellenberg
17:00 Uhr: TSV Kirchberg/Iller – SGM Aufheim Holzschwang
17:00 Uhr: SG Rot/Haslach – FV Schelklingen-Hausen
17:00 Uhr: SV Ochsenhausen – FV Olympia Laupheim
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10:00 Uhr: Sportfreunde Schwendi – SGM Ingstetten/Schießen
11:00 Uhr: SG Baustetten / Mietingen – FV Illertissen II
11:00 Uhr: SGM Erlenmoos/Ochsenhausen – SGM Bellamont/Steinhausen II
11:30 Uhr: SG Äpfingen/Baltringen – Türkspor Biberach
15:00 Uhr: FC Niederrieden – SV Kirchdorf/Iller
15:30 Uhr: SF Illerrieden – SGM Reinstetten/Hürbler II
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