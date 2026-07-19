Testspiele im Bezirk Donau/Iller: Teams in Torlaune - 10:0, 7:2, 7:1

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Donau/Iller, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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VfL Gerstetten – SV Lonsee 0:1
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
Tor: 0:1 Tim Wagner (52.)
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SSV Ulm 1846 – FC Augsburg II 2:1
Schiedsrichter: Manuel Bergmann (Erbach)
Tore: 1:0 Achitpol Keereerom (55.), 1:1 Mahmut Kücüksahin (57.), 2:1 Mateo Mrden (90.)
TSV Neu-Ulm II – SGM JF Langenau 3:5
FV Illertissen U19 – SSG Ulm 99 4:3
FV Schnürpflingen II – FV Rot II 2:6
Tore: 1:2 Pedro Pinto, 2:3 Dennis Baumann
TSV 1889 Buch – SV Egg an der Günz 3:2
Schiedsrichter: Artur König (Dietenheim) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Tim Bergmiller (30.), 0:2 Tim Bergmiller (32.), 1:2 Timo Leitner (47. Foulelfmeter), 2:2 Manuel Schrapp (63.), 3:2 Andrej Vukobratovic (84.)
TSV Berg – TSV Neu-Ulm 4:1
Tore: 1:0 Markus Maurer (31.), 2:0 Linus Held (50.), 2:1 Alan Broll (55.), 3:1 Maximilian Krause (62.), 4:1 Benjamin Rabic (71.)
SW Donau – FV Olympia Laupheim 1:4
TSV Kellmünz – FC Niederrieden 1:3
Schiedsrichter: Norbert Sailer
SG Dettingen II – SV Grafertshofen 0:3
Schiedsrichter: Josef Rapp
Tore: 0:1 Felix Kulzer (8.), 0:2 Jannis Miller (20.), 0:3 Jannis Miller (38.)
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SV Oberelchingen – TSV Senden 5:1
Schiedsrichter: Bernd Haßar
Tore: 1:0 Tobias Brenner (16.), 2:0 Tobias Brenner (52.), 3:0 Robin Lennert (69.), 4:0 Daniel Dannerbauer (75.), 4:1 Firat Ciftci (81.), 5:1 Niklas Kinzel (83.)
SG Vöhringen/Illerzell – FV Weißenhorn 4:4
Schiedsrichter: Pascal Hinz (Beuren)
Tore: 0:1 Emanuel Topala (11.), 1:1 Ugur Kiral (20.), 2:1 Ugur Kiral (28.), 3:1 Ugur Kiral (31.), 3:2 Noah Mischnick (41.), 3:3 Tobias Wolf (43. Foulelfmeter), 3:4 Noah Mischnick (45.+2), 4:4 Muhamed Zizak (90.+4)
SG Griesingen – SV Baustetten 3:0
Tore: 1:0 Michael Pfänder (40.), 2:0 Peter Gobs (44.), 3:0 Peter Gobs (66.)
SpVgg Au/Iller – SW Donau 3:6
Tore: 0:1 Marvin Akhabue (2.), 0:2 Dimitrij Lider (3.), 0:3 Kevin Wehle (12.), 1:3 Noah Schirmer (17. Eigentor), 1:4 (46.), 2:4 Shadi Al Sheghri (47.), 3:4 Shadi Al Sheghri (55.), 3:5 Ferhat Kavgaci (75. Foulelfmeter), 3:6 Ferhat Kavgaci (90.)
SGM Uttenweiler/Bussen – SG Oberdischingen/Ersingen 1:3
Schiedsrichter: Yunus Topal
Tore: 0:1 Kevin Schelkle (26. Eigentor), 0:2 André Demartin (51.), 1:2 Marcel Weber (64.), 1:3 Jonah Ziegler (68.)
SV Unterstadion – FC Wacker Biberach 0:6
Schiedsrichter: Marc Falk
Tore: 0:1 Matthias Padilla (22.), 0:2 Lucas Bräuer (39.), 0:3 Mircha David Gach (68.), 0:4 Matthias Padilla (70.), 0:5 Mircha David Gach (76.), 0:6 Ammar Ali Fazal (87.)
Türkspor Neu-Ulm – SGM Aufheim Holzschwang 1:0
Schiedsrichter: Tobias Keck (Lehr)
SGM Ingstetten/Schießen – SG Münsterhsn./Mindeltal 3:0
Schiedsrichter: Albert Walker
Tore: 1:0 Jonas Böck (7.), 2:0 Sebastian Ott (18.), 3:0 Matthias Schneider (24.)
SV Reinstetten – FC Hüttisheim 4:1
Schiedsrichter: Muhammed Öztürk (Schemmerhofen)
Tore: 0:1 Marco Hahn (3.), 1:1 Tobias Geiger (23.), 2:1 Luca Dewald (35.), 3:1 Luca Ruedi (61.), 4:1 Philipp Kolb (70.)
SGM Senden-Ay – SV Scharenstetten 5:2
Schiedsrichter: Michael Partsch
Tore: 0:1 Tonio Dogas (15.), 0:2 Tonio Dogas (28.), 1:2 Emre Sögüt (29.), 2:2 (42.), 3:2 (54. Foulelfmeter), 4:2 (67.), 5:2 (69.)
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SV Nersingen – SV Pfaffenhofen 7:4
Schiedsrichter: Zülfikar Firat
SC Staig II – FV Schnürpflingen 1:0
Schiedsrichter: Heinrich Eisenlauer
Tore: 1:0 Nico Herrmann (67.)
FV Biberach/Riß – TSG Ehingen abg.
SG Öpfingen – SSV Ehingen-Süd 1:4
Schiedsrichter: Tobias Burger
Tore: 0:1 Maximilian Eiselt (18.), 0:2 Simon Dilger (24.), 1:2 Lukas Engel (53.), 1:3 Finn Paul (57.), 1:4 Simon Dilger (85.)
FC Burlafingen – SV Eggingen abg.
SV Offenhausen – FC Blaubeuren 3:3
Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm)
Tore: 1:0 Frane Topal (17.), 1:1 Kyrylo Yermoshenko (28.), 1:2 Szymon Gołuch (30.), 2:2 Jakob Scherb (44.), 2:3 Kacper Bojarski (58.), 3:3 Jasmin Busatlic (67.)
TSG Ehingen – SGM Mittelbiberach/Stafflangen 4:1
Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen)
Tore: 1:0 Danilo Kiralj (19.), 2:0 Danilo Kiralj (23.), 2:1 Lukas Ries (58. Foulelfmeter), 3:1 Janis Shala (84.), 4:1 Vitalij Stichling (85.)
TSV Erbach – TSV Pfuhl 2:2
Schiedsrichter: Paolo Capocasale
Tore: 0:1 Nils Stöcker (21.), 1:1 Tim Maier (37.), 2:1 Jonas Bertleff (47.), 2:2 Maximilian Kuban (67.)
TSF Ludwigsfeld – FC Inter Laupheim 5:2
Schiedsrichter: Mustafa Süslü
Tore: 1:0 (13.), 2:0 (16.), 2:1 (18.), 3:1 (27.), 3:2 (40.), 4:2 (76.), 5:2 (82.)
TSV Kellmünz – SG TV Boos / ASV Fellheim II 1:2
Schiedsrichter: Peter Pistel (Dietenheim)
Tore: 1:0 Jonas Hauke (9.), 1:1 Fabian Kohlmus (53.), 1:2 Fabian Kohlmus (75.)
SG Bad Überkin. / SSV Hausen – SV Westerheim 3:3
Schiedsrichter: Friedrich Schaar
Tore: 0:1 Florian Schneck (23.), 0:2 Lukas Fähndrich (28.), 1:2 Raphael Ruff (35. Foulelfmeter), 2:2 Raphael Ruff (60.), 2:3 Ron Gedikoglu (64.), 3:3 Luca Vincent Marchetti (66.)
TSV Rißtissen 1920 – SF Illerrieden 0:1
Tore: 0:1 Felix Brunner (5.)
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FV Weißenhorn II – TSV Senden 1:4
Schiedsrichter: Fabian Pöschl (Illertissen/Au)
Tore: 0:1 Firat Ciftci (15. Foulelfmeter), 0:2 Firat Ciftci (16. Foulelfmeter), 1:2 Raphael Fröhler (27.), 1:3 Anil Burak Karayaka (64.), 1:4 Cevdet Yilmaz (81.)
TSV 1889 Buch – TSV Ottobeuren 3:1
Tore: 1:0 (16. Eigentor), 2:0 Tim Voß (24.), 2:1 Dominik Zuka (30.), 3:1 (45.+1 Eigentor)
FV Gerlenhofen – SV Jedesheim 1:3
Schiedsrichter: Peter Denke
Tore: 0:1 Andreas Schilling (35.), 0:2 Thomas Wegele (37.), 0:3 Marko Velichkovski (54.), 1:3 Danijel Aman (75.)
SG Altheim – SF Hundersingen 4:1
Schiedsrichter: Dominik Dürr
Tore: 1:0 Jens Stimpfle (4.), 1:1 Timo Bischofberger (24.), 2:1 Jens Stimpfle (29.), 3:1 Johannes Rech (48.), 4:1 Dominik Späth (68.)
TSV Köngen – TSV Neu-Ulm abg.
SGM Langenau II – TKSV Giengen 1:3
Tore: 0:1 Ali San (23.), 0:2 Cem Arman (49.), 1:2 Lorenzo Loris Stabile (74.), 1:3 Cem Arman (90.+1)
TSV Kirchberg/Iller II – SG TSV Buch / Obenhausen II 2:1
Schiedsrichter: Artur Duszenko (Ochsenhausen)
Tore: 1:0 Björn Specker (12.), 1:1 Maximilian Peters (38.), 2:1 (47.)
RSV Wullenstetten – SC Lehr 0:2
Schiedsrichter: Andreas Prestele
Tore: 0:1 Konstantin Unseld (85.), 0:2 Christian Kunz (88. Foulelfmeter)
TSV Bermaringen – SV Westerheim II 2:1
Tore: 2:1 Matthis Härle (90.)
SW Donau – SV Betzenweiler 4:2
Tore: 1:0 Lukas Ottenbreit (25.), 1:1 Dimitri Bärwald (42.), 1:2 Yannick Ender (49.), 2:2 Thomas Traub (68. Eigentor), 3:2 Philipp Faßold (83.), 4:2 Hendrik Rechtsteiner (87.)
SGM Machtolsheim/Merklingen – SGM Schmiechtal/Alb 4:2
Schiedsrichter: Volkan Cayli
Tore: 1:0 Martinique Wasner (41.), 1:1 Michael Müller (72.), 2:1 Nico Klein (78.), 3:1 Nico Klein (80.), 3:2 Sven Schmucker (87.), 4:2 Jonathan Schneider (88.)
SV Oberroth II – SG TV Boos / ASV Fellheim II 3:2
Tore: 0:1 (13.), 0:2 (20.), 1:2 Elias Konrad (29.), 2:2 Tobias Hammer (30.), 3:2 Elias Konrad (76.)
FC Straß – SV Ljiljan Ulm 2:0
Tore: 1:0 Nico Schwarzmann (41.), 2:0 Mustafa Bilgin (83.)
FV Weißenhorn – TSV Einsingen abg.
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SSG Ulm 99 – SV Sulmetingen 1:3
Tore: 0:1 Kilian Rapp (16.), 0:2 Fabian Gapp (30.), 0:3 Fabian Gapp (41.)
FC Hüttisheim – SSV Ehingen-Süd 2:2
Schiedsrichter: Özgür Tan (Neu-Ulm)
Tore: 1:0 Marco Hahn (5. Handelfmeter), 2:0 Robin Bosilj (22.), 2:1 Max Bachner (61.), 2:2 Simon Dilger (66.)
FV Sontheim/Brenz II – SV Asselfingen 1:2
Schiedsrichter: Franz Bradler - Zuschauer: 10
Tore: 0:1 Johann Lukojc (34.), 0:2 Gabriel Friedrich (90.), 1:2 (90.)
SGM Balzheim/Dietenheim II – SV Dettingen/Iller II 1:1
Tore: 1:0 Lukas Amann (22.), 1:1 Mike Fischer (28.)
FC Illerkirchberg – VfL Leipheim 6:1
Schiedsrichter: Adrian Hartok (Senden)
Tore: 1:0 Fynn Schmid (23.), 2:0 Fynn Schmid (29.), 3:0 Johannes Schäfer (35. Handelfmeter), 4:0 Timo Niedermayer (36.), 4:1 Almir Hodzic (57.), 5:1 Luca Nell (69.), 6:1 Fynn Schmid (85.)
SF Illerrieden – FC Memmingen 1:2
Tore: 1:0 Nico Brugger (59. Foulelfmeter), 1:1 (79.), 1:2 (84.)
FC Scheidegg – SSV Illerberg/Thal 2:2
Schiedsrichter: Hans Weishaupt
Tore: 1:0 Phillip Jahn (9.), 2:2 Kilian Wilges (60.)
SGM Balzheim/Dietenheim – SV Dettingen/Iller 1:1
Tore: 1:0 Philipp Stoerk (12.), 1:1 Bastian Fischer (43.)
SGM SF Donaurieden / Dellmensingen – SV Esperia Italia Neu-Ulm 4:3
FV Gerlenhofen – SV Jungingen 1:3
TSV Neu-Ulm – SGV Heilbronn-Freiberg II 2:0
TSG Münsingen – TSV Türkgücü Ehingen 1:1
Zuschauer: 15
Tore: 0:1 Ivan Ivanic (16.), 1:1 (44.)
Besondere Vorkommnisse: Mert Arici (TSV Türkgücü Ehingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (30.).
SGM Senden-Ay II – SV Dettingen/Iller II 1:0
Tore: 1:0 Ricardo Gonzalez (82.)
TSG Schnaitheim – SGM Langenau 3:4
Tore: 1:0 (8.), 2:0 (10.), 2:1 Jannik Kräutter (28.), 3:1 (44.), 3:2 Anton Romer (55.), 3:3 Jannik Kräutter (60. Foulelfmeter), 3:4 Levin Stammler (66.)
TSV Herrlingen – SV Bissingen 2:1
Schiedsrichter: Andreas Schneider
Tore: 0:1 Simon Beyer (23.), 1:1 Cedric Gröber (54.), 2:1 Cedric Gröber (80.)
SV Mietingen – Türkspor Neu-Ulm 0:3
SV Beuren – SV Thalfingen 3:3
SC Staig – SV Ebersbach/Fils 2:1
Tore: 1:0 Raphael Campus (62.), 1:1 (72.), 2:1 (74. Eigentor)
Besondere Vorkommnisse: Lorenz Bachner (SC Staig) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (1.). Maximilian Neuburger (SC Staig) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (56.).
SV Westerheim – SV Croatia 2012 Geislingen abg.
SV Auingen – SGM Allmendingen/Ennahofen 1:1
SV Grafertshofen – SG Siessen i. W / Wain abg.
TSV Babenhausen – SC Türkgücü Ulm 4:2
SGM Senden-Ay – SG Dettingen 2:2
Tore: 1:0 Nole Stanic (9.), 1:1 Lukas Steinwender (22.), 1:2 Lukas Steinwender (33.), 2:2 Alp Köse (60.)
TSV Kirchberg/Iller – SGM Aufheim Holzschwang 0:2
Tore: 0:1 Daniel Stumpp (56.), 0:2 Giuliano Foddis (73.)
SG Rot/Haslach – FV Schelklingen-Hausen 4:6
Schiedsrichter: Robin Zell (Schemmerhofen)
Tore: 0:1 Andreas Buslaev (12.), 1:1 Dennis Kopf (17.), 1:2 Andreas Buslaev (24.), 1:3 Andreas Buslaev (26.), 2:3 Kai Barthel (28.), 2:4 Steffen Hentschel (36.), 3:4 (40. Eigentor), 4:4 Kai Barthel (59.), 4:5 Florian Roser (66.), 4:6 Silas Schneider (81.)
TSV Holzheim – FC Straß 5:1
Tore: 1:0 Jonas Löbert (11.), 2:0 Stefan Rau (20.), 3:1 Jonas Löbert (38.), 4:1 Michael Hornung (70.), 5:1 Noah Strohmaier (87.)
RSV Ermingen – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II :
Tore: 0:1 Oliver Schlotter (35.), 1:1 (43.), 1:2 (65.), 1:3 Marco Kurz (87.)
SV Sulmetingen II – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 1:0
SG Oberdischingen/Ersingen – SG Emerkingen / Ehingen-Süd 3:2
Tore: 1:1 André Demartin, 2:1 Nico Koch, 3:1 André Demartin
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SGM Ingstetten/Schießen – Sportfreunde Schwendi 6:0
Schiedsrichter: Antonio Passaro
Tore: 1:0 Markus Mayer (19.), 2:0 Sebastian Ott (51.), 3:0 Fabian Mertens (71.), 4:0 Michael Harder (77.), 5:0 Sebastian Ott (86.), 6:0 Ben Miller (90.)
SV Granheim II – SV Niederhofen 3:1
Tore: 1:0 Nico Baier (40.), 2:0 Daniel Kloker (55.), 3:0 Nico Baier (76.), 3:1 Florian Fundel (86.)
SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen II – FV Bad Urach II 2:3
SGM Langenau II – AC Milan Heidenheim 3:2
Schiedsrichter: Sanli Ersoy
Tore: 1:0 Robin Laible (7.), 2:0 Robin Laible (26.), 2:1 Enes Daler (44.), 2:2 Vasile Danila (83.), 3:2 Robin Laible (88.)
SV Westerheim II – SGM Machtolsheim/Merklingen 1:1
Tore: 0:1 Malik Löhnert (27. Foulelfmeter), 1:1 Max Göser (59.)
SV Unterstadion – SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten 2:6
FC Srbija Ulm – SV Offenhausen 7:1
Tore: 0:1 Illia Liubarskyi (4.), 1:1 Nenad Đurić (17.), 2:1 Nenad Đurić (46.), 3:1 Dusan Cakic (50.), 4:1 Srdan Ruzicic (57.), 5:1 Despot Matijevic (72.), 6:1 Dusan Cakic (81.), 7:1 Despot Matijevic (86.)
SG Vöhringen/Illerzell II – FV Bellenberg II 1:5
Schiedsrichter: Fabian Pöschl (Illertissen/Au)
Tore: 0:1 Mohamad Abdulmawla (2.), 0:2 Tobias Kling (8.), 1:2 Marcel Dilger (9.), 1:3 Tobias Kling (26.), 1:4 Nino Capocasale (43.), 1:5 Pascal Danz (53.)
FC Marchtal – Spvgg Pflummern-Friedingen 2:1
Tore: 1:0 Bashir Lashkari (41.), 1:1 Marco Heggenberger (44.), 2:1 Jonas Zittrell (56.)
SGM Mähringen/Blaustein – FV Schnürpflingen 2:3
Tore: 1:0 Okan Özgündüz (20.), 2:0 Hannes Böhringer (57.), 2:1 Kriszto Lakatos (60.), 2:2 Manuel Seifert (62.), 2:3 Kevin Klaus (71.)
TSV Herrlingen – Türkspor Heidenheim 1:5
Tore: 1:0 Paul Janz (8.), 1:1 Amir Werner (22.), 1:2 Moritz Steinmetzer (44.), 1:3 Denisz Toth (45.+2), 1:4 Amir Werner (57.), 1:5 Okan Akcay (73.)
FV Altenstadt – SV Dickenreishausen 0:5
Tore: 0:1 Niklas Schwarz (3.), 0:2 Patrick Baur (19.), 0:3 Samuel Breunig (26.), 0:4 Niklas Schwarz (33.), 0:5 Rostyslav Hurenko (62.)
SSV Ulm 1846 Fußball – FC Bayern München II 3:1
Zuschauer: 4816
Tore: 1:0 Marcel Seegert (36.), 2:0 Oliver Wähling (43.), 3:0 Oliver Wähling (55.), 3:1 Yll Gashi (75.)
Rot: Roko Mijatovic (34./FC Bayern München II/)
FV Bellenberg – TSG Söflingen 2:7
Tore: 0:1 Benjamin Nolle (8.), 1:1 Philip Rausch (14.), 1:2 Florian Zumsteg (31.), 1:3 Florian Zumsteg (36.), 1:4 Pascal Bayer (41.), 1:5 Nicolas Andreu Kött (66.), 2:6 David Schupp (83.), 2:5 Hannes Schwenk (83.), 2:7 David Schupp (90.)
SC Staig II – SC Lehr 10:0
Tore: 1:0 Philipp Strobel (5.), 2:0 David De Buhr (30.), 3:0 Lukas Glanz (34.), 4:0 Robin Häußler (45.+2), 5:0 David De Buhr (48.), 6:0 Philipp Strobel (60. Foulelfmeter), 7:0 Tobias Schädler (65.), 8:0 Robin Häußler (71.), 9:0 David De Buhr (85.), 10:0 Robin Häußler (90.+2)
SV Oberelchingen – SpVgg Au/Iller 1:1
FC Silheim – SV Neuburg/Kammel 3:2
Tore: 0:1 Daniel Bobitiu (26.), 1:1 Alexander Emperle (41.), 1:2 Kilian Kustermann (47.), 2:2 Lukas Kratzmaier (57.), 3:2 Lukas Kratzmaier (79.)
SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen – FV Bad Urach 3:1
Tore: 1:0 Vincent Rösch (11.), 2:0 Ali Bilgic (32.), 2:1 Hadi Omeirat (57.), 3:1 Pedro Fernandes (67. Eigentor)
SF Illerrieden – SGM Reinstetten/Hürbler II 4:1
Schiedsrichter: Daniel Münch (Tiefenbach) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Stefan Reinert (4.), 2:0 Noah Janz (15.), 3:0 Nico Brugger (45.+2), 4:0 Cenk Sahin (77.), 4:1 Jannik Rauß (90.)
TSV Regglisweiler – TSG Thannhausen 2:0
Schiedsrichter: Ahmet Cicek (Buch-Gannertshofen )
Tore: 1:0 Raphael Gaum (68.), 2:0 Alperen Baran (85.)
TSG Ehingen – SV Baustetten 4:1
FC Blautal 2001 – TSV Pfuhl 0:1
Tor: 0:1 Marco Schiele (9.)
SG Vöhringen/Illerzell – FC Burlafingen 3:3
Schiedsrichter: Peter Denke
Tore: 1:0 Leonard Gümbel (10.), 1:1 Kaan Karakaya (22.), 1:2 Niklas Barabas (24.), 2:2 Maximilian Bihler (65.), 3:2 Ugur Kiral (66.), 3:3 Ali Acinikli (70.)
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