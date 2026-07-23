Testspiele im Bezirk Donau/Iller: Klarer 9:2-Auswärtssieg

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Donau/Iller, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
______________________________
Keine Testspiele eingetragen
_____________________________
SV Oberroth – TV Boos 2:3
Schiedsrichter: Manfred Oppold (Illerrieden)
Tore: 0:1 Josef Mayer (19.), 0:2 Alexander Wenisch (44.), 1:2 David Koch (45.), 1:3 Luca Barbek (69.), 2:3 Felix Rudolf (79.)
______________________________
FV Illertissen – TSV Neu-Ulm 3:4
Tore: 0:1 Christopher Renz (10.), 1:1 Lennard Kämena (32.), 2:1 (66.), 3:1 (71.), 3:2 Christopher Renz (77.), 3:3 Dario Nikolic (83.), 3:4 Christopher Renz (85.)
SV Tiefenbach 1920 – TSV Kirchberg/Iller 5:2
Schiedsrichter: Adrian Hartok (Senden)
Tore: 1:0 Adrian Gehnke (13.), 2:0 Tobias Miller (30.), 3:0 Guilherme Massochin (34. Foulelfmeter), 4:0 Adrian Gehnke (39.), 4:1 Lukas Kohler (48.), 4:2 Alexander Luppold (55. Foulelfmeter), 5:2 Maximilian Rogg (82.)
SGM Uttenweiler/Bussen II – SV Niederhofen 2:0
FC Blaubeuren – FV Asch-Sonderbuch 1:0
Schiedsrichter: Ricky Häußler (Langenau)
Tore: 1:0 Stefan Mladenovic (50.)
TSV Bermaringen II – SV Tomerdingen 2:2
Schiedsrichter: Sascha Wolf
VfR Aalen II – TSV Neu-Ulm II 2:1
Zuschauer: 65
SGM Aufheim Holzschwang – TSV Bernstadt 3:1
Tore: 1:1 Sven Tscheschner (68.), 2:1 Robin Pass (79.), 3:1 Jan Krumpschmid (88.)
TSV Regglisweiler – SV Egg an der Günz II 5:2
Schiedsrichter: Peter Denke
Tore: 0:1 Florian Westphal (7.), 1:1 Denis Niederbacher (15.), 2:1 Tobias Reschke (28.), 3:1 Tobias Reschke (53.), 3:2 Daniel Haseidl (57. Handelfmeter), 4:2 Denis Niederbacher (73.), 5:2 Christoph Locher (79.)
TSG Achstetten II – FC Hüttisheim II 5:1
Schiedsrichter: Markus Sauter
SG Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Unterstadion 0:4
FC Blaubeuren – SV Grimmelfingen abg.
Sportfreunde Schwendi – SG Emerkingen / Ehingen-Süd abg.
SGM Oberdischingen/Ersingen II – SGM SF Donaurieden / Dellmensingen 5:5
SV Weidenstetten – SV Asselfingen 5:3
Schiedsrichter: Armin Erz
Tore: 1:0 Jannis Honold, 2:0 Jannis Honold, 3:1 Timo Bemsel, 4:1 Timo Bemsel, 5:1 Jakob Heinz, 2:1 Ruben Wittlinger, 5:2 Max Ströbel, 5:3 Finn Maurer
FC Hüttisheim – FV Olympia Laupheim 0:2
Tore: 0:1 Oliver Wlodarski (4.), 0:2 Hugo Höfner (32.)
SV Westerheim II – SV Nabern II 1:1
______________________________
SF Bronnen – SF Illerrieden 2:9
Schiedsrichter: Oliver Wiezorrek
Tore: 0:1 Nico Brugger (2.), 0:2 Florian Büchler (6.), 0:3 Florian Büchler (15.), 0:4 Nils Gräupel (22.), 0:5 Felix Brunner (41.), 0:6 Patrick Geschwentner (63.), 0:7 Cenk Sahin (72.), 1:7 Georgios Papenfuß (78.), 1:8 Nicolas Lotter (79.), 1:9 Florian Büchler (81.), 2:9 Marius Baur (90.+1 Foulelfmeter)
SSV Illerberg/Thal – SGM Machtolsheim/Merklingen 6:1
Schiedsrichter: Adrian Hartok (Senden)
SpVgg Au/Iller – TSV Herrlingen 0:1
Tore: 0:1 Moritz Schneider (86.)
TV Steinheim – TSV Altheim/Alb 3:2
Schiedsrichter: Hermann Beyrle (Großkuchen) - Zuschauer: 35
Tore: 1:1 Noah Auer, 3:2 Adrian Seibold
RSV Ermingen – SV Jungingen 3:2
Tore: 0:1 Philipp Wind (20.), 1:1 Jakob Bossert (36.), 2:1 Fabian Jooß (45.), 2:2 Philipp Wind (58.), 3:2 (77.)
SV Thalfingen II – SV Jungingen II abg.
TSV Berghülen II – Sportfreunde Donnstetten II 4:0
FV Bellenberg – FC Illerkirchberg 6:1
Tore: 1:0 Henry Harder (23.), 2:0 Julian Eisele (35.), 3:0 Tobias Rühle (49.), 3:1 (52.), 4:1 Philip Rausch (59.), 5:1 Julian Eisele (64.), 6:1 Robin Horlacher (90.)
______________________________
18.00 Uhr - SG Dettingen - SV Niederhofen
18.00 Uhr - TSV Blaubeuren - RW Oberhausen II
18.30 Uhr - SG Griesingen - SV Dürmentingen
18.30 Uhr - SpVgg Wiesenbach - SG Öpfingen
18.30 Uhr - FV Gerlenhofen - SV Oberelchingen
18.30 Uhr - TSV Senden - SV Grimmelfingen
18.30 Uhr - SSV Ulm 1846 Fußball - SSV Ehingen-Süd
19.00 Uhr - SGM Langenau - FV 08 Unterkochen
19.00 Uhr - TSV Babenhausen III - SGM Ingstetten/Schießen
19.00 Uhr - SV Ringingen - SG Oberstaufen/Stiefenhofen
Abgesagt - FC Blautal 2001 - VfL Ulm/Neu-Ulm
19.00 Uhr - SGM Albeck/Göttingen - SV Ljiljan Ulm
19.00 Uhr - TSG Achstetten - TSG Ehingen
19.15 Uhr - FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach - SV Westerheim
20.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Ringingen
______________________________
11.00 Uhr - SGM Nellingen / Aufhausen - TV Deggingen II
11.00 Uhr - TSV Schwaben Augsburg - SSV Ulm 1846 Fußball
11.00 Uhr - SG TSV Buch / Obenhausen II - FV Olympia Laupheim
11.30 Uhr - SV Amstetten - TSF Ludwigsfeld
12.30 Uhr - SV Westerheim - TV Altenstadt
13.30 Uhr - SGM Senden-Ay - TSV Babenhausen
14.00 Uhr - SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Stuttgart II
14.30 Uhr - SG Vöhringen/Illerzell - TSV Einsingen
15.00 Uhr - SV Greimeltshofen II - SV Oberroth II
15.00 Uhr - SV Bissingen - TSV Altheim/Alb
15.00 Uhr - SV Tiefenbach 1920 - SV Dettingen/Iller
16.00 Uhr - SGM Uttenweiler/Bussen II - SW Donau II
16.00 Uhr - SV Eggingen - TSG Schnaitheim
17.00 Uhr - SV Greimeltshofen - SV Oberroth
17.00 Uhr - SV Fortuna Ballendorf - TSV Erbach
17.00 Uhr - SG Heldenfingen/Heuchlingen - SV Jungingen
17.00 Uhr - SC Staig - SV Baustetten
17.00 Uhr - SV Weidenstetten - FC Hüttisheim
17.00 Uhr - SGM Niederstotzingen/Rammingen - TSV Herrlingen
17.00 Uhr - SW Donau - SG Ringschnait / Mittelbuch
18.00 Uhr - SC Vöhringen - TSV Kottern
______________________________
11.00 Uhr - TSV Neu-Ulm II - FV Illertissen II
11.00 Uhr - SV Pappelau-Beiningen - SV Esperia Italia Neu-Ulm
11.00 Uhr - TSV Kirchberg/Iller - FV Gerlenhofen
11.00 Uhr - FV Weißenhorn - TSG Söflingen
11.30 Uhr - TSF Ludwigsfeld - TSV Pfuhl
12.00 Uhr - SG Altheim - SV Alberweiler
12.00 Uhr - SV Thalfingen II - SC Türkgücü Ulm II
13.00 Uhr - SSG Ulm 99 II - SC Lehr
Abgesagt - FC Illerkirchberg - SGM Langenau II
14.30 Uhr - SGM Machtolsheim/Merklingen - SV Auingen
14.30 Uhr - SG Vöhringen/Illerzell - TSV Blaubeuren
15.00 Uhr - SV Thalfingen - SV Offenhausen
15.00 Uhr - TSV Kettershausen-Bebenhausen - SV Scharenstetten
15.00 Uhr - SGM Aufheim/Holzschwang II - SGM Erlenmoos/Ochsenhausen
15.00 Uhr - TSV Bermaringen II - SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen II
15.00 Uhr - TSV Herrlingen - SG Burgberg/Hohenmemmingen
15.00 Uhr - SGM Ingstetten/Schießen - SGM Mittelbiberach/Stafflangen
15.00 Uhr - SC Staig II - SV Oberelchingen
15.00 Uhr - SGM Mähringen/Blaustein - TSG Söflingen II
15.00 Uhr - SV Waldstetten - FC Neenstetten
15.00 Uhr - TSV Senden - TV Wiblingen
15.00 Uhr - TSV Westerstetten - FC Birumut Ulm
16.00 Uhr - SV Westerheim - TSV Weilheim/Teck
16.00 Uhr - SV Schemmerhofen - SGM Albeck/Göttingen
16.00 Uhr - SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen - SGM Bremelau/Granheim
16.00 Uhr - SpVgg Au/Iller - VfL Ulm/Neu-Ulm
17.00 Uhr - SGM Uttenweiler/Bussen - SG Altheim
17.00 Uhr - FV Schelklingen-Hausen - SG Alb Seissen/Suppingen
17.00 Uhr - SF Dornstadt/Bollingen - SV Grimmelfingen
17.00 Uhr - SGM Aufheim Holzschwang - SV Ochsenhausen
17.00 Uhr - TSV Bermaringen - SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen
17.00 Uhr - SG Öpfingen II - SG Dettingen II
17.00 Uhr - FV Schnürpflingen - TSV Rißtissen 1920
17.00 Uhr - SV Burgrieden - FC Burlafingen
17.00 Uhr - FV Sontheim/Brenz - SV Asselfingen
Abgesagt - SV Jedesheim - TSV Holzheim
18.00 Uhr - TSG Achstetten - SGM Oberdischingen/Ersingen
18.00 Uhr - FV Asch-Sonderbuch - SC Geislingen II
19.00 Uhr - FV Biberach/Riß - FC Srbija Ulm
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________