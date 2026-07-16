Testspiele im Bezirk Donau/Iller: Furioses 7:4, aber auch zwei 3:3

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Donau/Iller, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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VfL Gerstetten – SV Lonsee 0:1
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
Tor: 0:1 Tim Wagner (52.)
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SSV Ulm 1846 – FC Augsburg II 2:1
Schiedsrichter: Manuel Bergmann (Erbach)
Tore: 1:0 Achitpol Keereerom (55.), 1:1 Mahmut Kücüksahin (57.), 2:1 Mateo Mrden (90.)
TSV Neu-Ulm II – SGM JF Langenau 3:5
FV Illertissen U19 – SSG Ulm 99 4:3
FV Schnürpflingen II – FV Rot II 2:6
Tore: 1:2 Pedro Pinto, 2:3 Dennis Baumann
TSV 1889 Buch – SV Egg an der Günz 3:2
Schiedsrichter: Artur König (Dietenheim) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Tim Bergmiller (30.), 0:2 Tim Bergmiller (32.), 1:2 Timo Leitner (47. Foulelfmeter), 2:2 Manuel Schrapp (63.), 3:2 Andrej Vukobratovic (84.)
TSV Berg – TSV Neu-Ulm 4:1
Tore: 1:0 Markus Maurer (31.), 2:0 Linus Held (50.), 2:1 Alan Broll (55.), 3:1 Maximilian Krause (62.), 4:1 Benjamin Rabic (71.)
SW Donau – FV Olympia Laupheim 1:4
TSV Kellmünz – FC Niederrieden 1:3
Schiedsrichter: Norbert Sailer
SG Dettingen II – SV Grafertshofen 0:3
Schiedsrichter: Josef Rapp
Tore: 0:1 Felix Kulzer (8.), 0:2 Jannis Miller (20.), 0:3 Jannis Miller (38.)
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SV Oberelchingen – TSV Senden 5:1
Schiedsrichter: Bernd Haßar
Tore: 1:0 Tobias Brenner (16.), 2:0 Tobias Brenner (52.), 3:0 Robin Lennert (69.), 4:0 Daniel Dannerbauer (75.), 4:1 Firat Ciftci (81.), 5:1 Niklas Kinzel (83.)
SG Vöhringen/Illerzell – FV Weißenhorn 4:4
Schiedsrichter: Pascal Hinz (Beuren)
Tore: 0:1 Emanuel Topala (11.), 1:1 Ugur Kiral (20.), 2:1 Ugur Kiral (28.), 3:1 Ugur Kiral (31.), 3:2 Noah Mischnick (41.), 3:3 Tobias Wolf (43. Foulelfmeter), 3:4 Noah Mischnick (45.+2), 4:4 Muhamed Zizak (90.+4)
SG Griesingen – SV Baustetten 3:0
Tore: 1:0 Michael Pfänder (40.), 2:0 Peter Gobs (44.), 3:0 Peter Gobs (66.)
SpVgg Au/Iller – SW Donau 3:6
Tore: 0:1 Marvin Akhabue (2.), 0:2 Dimitrij Lider (3.), 0:3 Kevin Wehle (12.), 1:3 Noah Schirmer (17. Eigentor), 1:4 (46.), 2:4 Shadi Al Sheghri (47.), 3:4 Shadi Al Sheghri (55.), 3:5 Ferhat Kavgaci (75. Foulelfmeter), 3:6 Ferhat Kavgaci (90.)
SGM Uttenweiler/Bussen – SG Oberdischingen/Ersingen 1:3
Schiedsrichter: Yunus Topal
Tore: 0:1 Kevin Schelkle (26. Eigentor), 0:2 André Demartin (51.), 1:2 Marcel Weber (64.), 1:3 Jonah Ziegler (68.)
SV Unterstadion – FC Wacker Biberach 0:6
Schiedsrichter: Marc Falk
Tore: 0:1 Matthias Padilla (22.), 0:2 Lucas Bräuer (39.), 0:3 Mircha David Gach (68.), 0:4 Matthias Padilla (70.), 0:5 Mircha David Gach (76.), 0:6 Ammar Ali Fazal (87.)
Türkspor Neu-Ulm – SGM Aufheim Holzschwang 1:0
Schiedsrichter: Tobias Keck (Lehr)
SGM Ingstetten/Schießen – SG Münsterhsn./Mindeltal 3:0
Schiedsrichter: Albert Walker
Tore: 1:0 Jonas Böck (7.), 2:0 Sebastian Ott (18.), 3:0 Matthias Schneider (24.)
SV Reinstetten – FC Hüttisheim 4:1
Schiedsrichter: Muhammed Öztürk (Schemmerhofen)
Tore: 0:1 Marco Hahn (3.), 1:1 Tobias Geiger (23.), 2:1 Luca Dewald (35.), 3:1 Luca Ruedi (61.), 4:1 Philipp Kolb (70.)
SGM Senden-Ay – SV Scharenstetten 5:2
Schiedsrichter: Michael Partsch
Tore: 0:1 Tonio Dogas (15.), 0:2 Tonio Dogas (28.), 1:2 Emre Sögüt (29.), 2:2 (42.), 3:2 (54. Foulelfmeter), 4:2 (67.), 5:2 (69.)
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SV Nersingen – SV Pfaffenhofen 7:4
Schiedsrichter: Zülfikar Firat
SC Staig II – FV Schnürpflingen 1:0
Schiedsrichter: Heinrich Eisenlauer
Tore: 1:0 Nico Herrmann (67.)
FV Biberach/Riß – TSG Ehingen abg.
SG Öpfingen – SSV Ehingen-Süd 1:4
Schiedsrichter: Tobias Burger
Tore: 0:1 Maximilian Eiselt (18.), 0:2 Simon Dilger (24.), 1:2 Lukas Engel (53.), 1:3 Finn Paul (57.), 1:4 Simon Dilger (85.)
FC Burlafingen – SV Eggingen abg.
SV Offenhausen – FC Blaubeuren 3:3
Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm)
Tore: 1:0 Frane Topal (17.), 1:1 Kyrylo Yermoshenko (28.), 1:2 Szymon Gołuch (30.), 2:2 Jakob Scherb (44.), 2:3 Kacper Bojarski (58.), 3:3 Jasmin Busatlic (67.)
TSG Ehingen – SGM Mittelbiberach/Stafflangen 4:1
Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen)
Tore: 1:0 Danilo Kiralj (19.), 2:0 Danilo Kiralj (23.), 2:1 Lukas Ries (58. Foulelfmeter), 3:1 Janis Shala (84.), 4:1 Vitalij Stichling (85.)
TSV Erbach – TSV Pfuhl 2:2
Schiedsrichter: Paolo Capocasale
Tore: 0:1 Nils Stöcker (21.), 1:1 Tim Maier (37.), 2:1 Jonas Bertleff (47.), 2:2 Maximilian Kuban (67.)
TSF Ludwigsfeld – FC Inter Laupheim 5:2
Schiedsrichter: Mustafa Süslü
Tore: 1:0 (13.), 2:0 (16.), 2:1 (18.), 3:1 (27.), 3:2 (40.), 4:2 (76.), 5:2 (82.)
TSV Kellmünz – SG TV Boos / ASV Fellheim II 1:2
Schiedsrichter: Peter Pistel (Dietenheim)
Tore: 1:0 Jonas Hauke (9.), 1:1 Fabian Kohlmus (53.), 1:2 Fabian Kohlmus (75.)
SG Bad Überkin. / SSV Hausen – SV Westerheim 3:3
Schiedsrichter: Friedrich Schaar
Tore: 0:1 Florian Schneck (23.), 0:2 Lukas Fähndrich (28.), 1:2 Raphael Ruff (35. Foulelfmeter), 2:2 Raphael Ruff (60.), 2:3 Ron Gedikoglu (64.), 3:3 Luca Vincent Marchetti (66.)
TSV Rißtissen 1920 – SF Illerrieden 0:1
Tore: 0:1 Felix Brunner (5.)
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18:00 Uhr: FV Weißenhorn II – TSV Senden
18:30 Uhr: TSV 1889 Buch – TSV Ottobeuren
18:30 Uhr: SG Altheim – SF Hundersingen
18:30 Uhr: TSV Köngen – TSV Neu-Ulm
18:30 Uhr: SGM Langenau II – TKSV Giengen
19:00 Uhr: FV Gerlenhofen – SV Jedesheim
19:00 Uhr: SGM Machtolsheim/Merklingen – SGM Schmiechtal/Alb
19:00 Uhr: SW Donau – SV Betzenweiler
19:00 Uhr: TSV Bermaringen – SV Westerheim II
19:00 Uhr: RSV Wullenstetten – SC Lehr
19:00 Uhr: SGM SF Donaurieden / Dellmensingen – SV Erolzheim
19:00 Uhr: SGM Albeck/Göttingen – SGM Niederstotzingen/Rammingen
19:00 Uhr: TSV Kirchberg/Iller II – SG TSV Buch / Obenhausen II
19:00 Uhr: FV Weißenhorn – TSV Einsingen
19:00 Uhr: SV Oberroth II – SG Winterrieden / ASV Fellheim / TV Boos II
19:30 Uhr: FC Straß – SV Ljiljan Ulm
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10:00 Uhr: SSG Ulm 99 – SV Sulmetingen
11:00 Uhr: FV Sontheim/Brenz II – SV Asselfingen
13:00 Uhr: FC Hüttisheim – SSV Ehingen-Süd
13:00 Uhr: FC Scheidegg – SSV Illerberg/Thal
13:00 Uhr: SGM Balzheim/Dietenheim – SV Dettingen/Iller
14:00 Uhr: FV Gerlenhofen – SV Jungingen
14:00 Uhr: TSV Neu-Ulm – SGV Heilbronn-Freiberg II
14:00 Uhr: TSV Babenhausen – SC Türkgücü Ulm
15:00 Uhr: TSV Herrlingen – SV Bissingen
15:00 Uhr: SV Auingen – SGM Allmendingen/Ennahofen
15:30 Uhr: SGM Langenau – TSG Schnaitheim
16:00 Uhr: SV Mietingen – Türkspor Neu-Ulm
16:00 Uhr: SV Beuren – SV Thalfingen
16:00 Uhr: SC Staig – SV Ebersbach/Fils
16:00 Uhr: SV Westerheim – SV Croatia 2012 Geislingen
16:00 Uhr: SV Grafertshofen – SG Siessen i. W / Wain
16:00 Uhr: SGM Senden-Ay – SG Dettingen
16:00 Uhr: SGM Steinhausen-Rottum/Bellamont – FV Bellenberg
17:00 Uhr: TSV Kirchberg/Iller – SGM Aufheim Holzschwang
17:00 Uhr: SG Rot/Haslach – FV Schelklingen-Hausen
17:00 Uhr: TSV Holzheim – FC Straß
19:00 Uhr: SG Oberdischingen/Ersingen – SG Emerkingen / Ehingen-Süd
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10:00 Uhr: Sportfreunde Schwendi – SGM Ingstetten/Schießen
13:00 Uhr: SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen II – FV Bad Urach II
13:00 Uhr: FV Bellenberg II – TSG Söflingen II
14:00 Uhr: SV Dickenreishausen – FV Altenstadt
14:00 Uhr: SGM Langenau II – AC Milan Heidenheim
14:30 Uhr: SV Westerheim II – SGM Machtolsheim/Merklingen
15:00 Uhr: SGM Mähringen/Blaustein – FV Schnürpflingen
15:00 Uhr: TSV Regglisweiler – TSG Thannhausen
15:00 Uhr: TSV Herrlingen – Türkspor Heidenheim
15:00 Uhr: SC Staig II – SC Lehr
15:00 Uhr: SV Unterstadion – SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten
15:00 Uhr: FC Blautal 2001 II – TSV Pfuhl II
15:00 Uhr: SSV Ulm 1846 – FC Bayern München II
15:00 Uhr: FV Bellenberg – TSG Söflingen
15:00 Uhr: SV Oberelchingen – SpVgg Au/Iller
15:00 Uhr: FC Silheim – SV Neuburg/Kammel
15:00 Uhr: SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen – FV Bad Urach
15:30 Uhr: SF Illerrieden – SGM Reinstetten/Hürbler II
16:00 Uhr: SV Amstetten – SSC Stubersheim
16:30 Uhr: FC Illerkirchberg – VfL Leipheim
17:00 Uhr: FC Blautal 2001 – TSV Pfuhl
17:00 Uhr: SG Vöhringen/Illerzell – FC Burlafingen
18:00 Uhr: SGM Nellingen / Aufhausen – FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach
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